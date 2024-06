Στον Φρανκ Στάιλς, από το Σάντερλαντ, ανατέθηκε να δημιουργήσει ένα πορτρέτο 2,4 μέτρων της Αμερικανίδας τραγουδίστριας στα Ισπανικά Σκαλοπάτια στο στάδιο Γουέμπλεϊ, πριν από τη συναυλία της στο Λονδίνο στο πλαίσιο της περιοδείας της The Eras Tour.

Η τοιχογραφία, που μετονομάστηκε σε «Swiftie Steps», έχει προσελκύσει μεγάλο αριθμό θαυμαστών που θέλουν να ποζάρουν για μια selfie και τα αποκαλυπτήρια του έργου έγιναν από τον δήμαρχο του Λονδίνου, Σαντίκ Καν.

«Όταν ήμουν παιδί, κάθε ζωγραφική με σπρέι ήταν ενοχλητική και τώρα στέκομαι δίπλα στον δήμαρχο του Λονδίνου για μια ζωγραφιά με σπρέι» είπε ο καλλιτέχνης στο BBC.

To έργο δημιουργήθηκε σε ένα γκαράζ και τυπώθηκε σε πάνελ βινυλίου, τα οποία εφαρμόστηκαν στα σκαλιά, που συνδέουν το στάδιο Γουέμπλεϊ με το Wembley Arena.

Ο καλλιτέχνης είπε ότι η κύρια πρόκληση ήταν να διασφαλίσει ότι το πορτρέτο θα παραμείνει ακριβές κατά την τοποθέτηση στα σκαλιά.

Παράλληλα με το πολύχρωμο πορτρέτο της Σουίφτ ο Φρανκ Στάιλς ζωγράφισε επίσης μερικά από τα γνωστά πασχαλινά αυγά της τραγουδίστριας – τα οποία χρησιμοποιεί στο περιεχόμενό της για να κρύψει μηνύματα και γρίφους για τα εκατομμύρια θαυμαστών της.

Ο καλλιτέχνης παραδέχτηκε ότι δεν είναι θαυμαστής της Αμερικανίδας σταρ αλλά είπε ότι η κόρη του είναι ένθερμη ακόλουθος και εκείνη, μαζί με τους φίλους της, τον βοήθησε να καταλάβει ποια αυγά να συμπεριλάβει.

