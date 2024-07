Ο Γουίλ Σμιθ ανέβηκε στη σκηνή των βραβείων BET και παρουσίασε για πρώτη φορά το νέο του τραγούδι με τίτλο «You Can Make It», που σηματοδοτεί την επιστροφή του στον χώρο της μουσικής. Μέσα σε ένα εντυπωσιακό σκηνικό ο βραβευμένος με Όσκαρ και τέσσερις φορές νικητής των GRAMMY ξεσήκωσε το κοινό μαζί με τους συνεργάτες του, τον Αμερικανό καλλιτέχνη Kirk Fridayy και το γκόσπελ γκρουπ «Sunday Service».

Το «You Can Make It» είναι ένα βαθιά προσωπικό τραγούδι για τον σταρ εμπνευσμένο από εκείνους που παλεύουν με την απόγνωση και τη θλίψη.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

Will Smith returns to music with uplifting BET Awards 2024 performance of ‘You Can Make It’

https://t.co/7cTemYJ4UM pic.twitter.com/Rb22YzdKv0

— NewZimbabwe.com (@NewZimbabweCom) July 1, 2024