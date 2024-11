Ο Weeknd απέτισε φόρο τιμής στο εκλιπόν «είδωλό» του Κουίνσι Τζόουνς.

Ο θάνατος του θρυλικού μουσικού παραγωγού, τραγουδοποιού, συνθέτη Κουίνσι Τζόουνς σε ηλικία 91 ετών ανακοινώθηκε χθες και πλήθος μουσικών καλλιτεχνών με μηνύματα έπλεξε το εγκώμιό του.

Ο Καναδός τραγουδιστής, τραγουδοποιός The Weeknd, σε μήνυμά του κοινοποίησε τον πρόλογο που έγραψε για την αυτοβιογραφία του 2022 του Κουίνσι Τζόουνς «12 Notes on Life and Creativity».

Ο Weeknd έγραψε στο X (πρώην Twitter) για την αγάπη του για τον Κουίνσι Τζόουνς: «Οι θαυμαστές μου γνωρίζουν πόσο σημαντικός ήταν ο Κουίνσι για τη μουσική μου. Μου δόθηκε η ευκαιρία να γράψω έναν πρόλογο στο βιβλίο του και προσπάθησα να αποτυπώσω τι σήμαινε για μένα ως άνθρωπο. Ας τιμήσουμε τη ζωή του σήμερα».

Στον πρόλογο που κοινοποίησε ο Καναδός τραγουδιστής, τραγουδοποιός χαιρέτισε τον Κουίνσι Τζόουνς ως το «είδωλό» του και «τον λόγο για τον οποίο ασχολείται με τη μουσική».

My fans know how important Quincy was to the fabric of my music. I was given the opportunity to write a foreword to his book and tried to capture what he meant to me as a human. Let’s celebrate his life today❤️ pic.twitter.com/aUhMabzf8x

— Abel Tesfaye (@theweeknd) November 4, 2024