Η Αντζελίνα Τζολί και ο γιος της Μάντοξ, εντοπίστηκαν στα γυρίσματα της νέας της ταινίας «Stitches» στο Παρίσι. Τη σκηνοθεσία υπογράφει η Άλις Γουίνοκουρ, η οποία έφερε ξανά τη μεγάλη σταρ στην πόλη του φωτός, όπου έγινε μέρος των γυρισμάτων της ταινίας «Maria».

Σύμφωνα με την Daily Mail, στη νέα παραγωγή που διαδραματίζεται με φόντο τον λαμπερό κόσμο της υψηλής ραπτικής ο Μάντοξ Τζολί-Πιτ εργάζεται ως τρίτος βοηθός της σκηνοθέτιδας.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

Η βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός, εθεάθη να κάνει λήψεις σε ένα κατάστημα με περούκες και αργότερα σε μια αυλή νοσοκομείου. Φορούσε ένα μαύρο δερμάτινο παλτό, ένα σκούρο γκρι πουλόβερ και ασορτί φαρδύ παντελόνι, ενώ τα συνδύασε με ένα ζευγάρι μαύρα μποτάκια και χρυσά κοσμήματα.

Angelina Jolie’s son Maddox, 23, lands a major job on her new film Stitches shooting in Paris https://t.co/dt3l7ZM7Ba pic.twitter.com/VrkObSdzzh

— Daily Mail Online (@MailOnline) December 18, 2024

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ