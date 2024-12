Οι οπαδοί του NFL απόλαυσαν μια χριστουγεννιάτικη παράσταση από την Beyonce, η οποία έβαλε φωτιά στο σόου στο ημίχρονο του αγώνα των Ηouston Texans με τους Baltimore Ravens, που μετέδιδε και το Netflix.

Η βραβευμένη με 32 Grammy σούπερ σταρ της ποπ, 43 ετών, ανέβηκε στο γήπεδο του NRG Stadium στη γενέτειρά της, το Χιούστον, στα μισά του δεύτερου παιχνιδιού, και έκανε μία συναρπαστική εμφάνιση που καθήλωσε 27 εκατομμύρια θεατές.

Δεν απόλαυσαν όλοι όμως την εμφάνιση της Beyoncé στο ημίχρονο του αγώνα, με πολλούς χρήστες στα social media να την κατηγορούν για μία συγκεκριμένη κίνηση.

Λάμποντας με ένα λευκό κορμάκι, chaps και καουμπόικο καπέλο, η Beyoncé ερμήνευσε αρκετές επιτυχίες από το άλμπουμ της “Cowboy Carter” μαζί με τον Post Malone και τον Shaboozey – αλλά όταν έκανε μια συγκεκριμένη κίνηση, οι τηλεθεατές στο σπίτι έχασαν την ψυχραιμία τους.

Ενώ ολοκλήρωνε το σετ της μετά το τραγούδι “Texas Hold ‘Em”, η τραγουδίστρια ανασηκώθηκε πάνω από το γήπεδο σε μια πλατφόρμα και με το αριστερό της χέρι έκανε μία χειρονομία σαν να πυροβολάει με όπλο.

Ταυτόχρονα, ένα πανό που έγραφε “BANG” απελευθερώθηκε κάτω από την πλατφόρμα.

Η National Football League απαγορεύει τη χειρονομία με το όπλο, η οποία συνεπάγεται ποινή για κάθε παίκτη, σύμφωνα με την Daily Mail.

WHAT A SHOW ❤️ @BEYONCE pic.twitter.com/t0RXz8wDts

Look at that horse. pic.twitter.com/2AtteP5lZk

— BEYONCÉ (@Beyonce) December 25, 2024