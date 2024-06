Μετά την επιτυχία που κατέγραψε το «Amen» με εκατοντάδες χιλιάδες προβολές και streams στις ψηφιακές πλατφόρμες, η icon performer Καλομοίρα παρουσιάζει τώρα την αγγλόφωνη εκδοχή του, διαθέσιμη από την Heaven Music.

Η μουσική φέρει την υπογραφή του Mark F. Angelo και του Κώστα Καλημέρη και ξεχωρίζει για τον χορευτικό ρυθμό και τα ανατολίτικα μελωδικά στοιχεία.

Οι Αγγλικοί στίχοι είναι δια χειρός Liam Barrack με την Καλομοίρα να δηλώνει με πάθος:

«Praying on my knees for you tonight

I can feel you won’t you show me what you like

Amen

I’m waiting by your side

Make me yours and you can love me til the light»

Το τραγούδι συνοδεύεται από ένα ιδιαίτερης αισθητικής μουσικό βίντεο με την Καλομοίρα να εντυπωσιάζει με μοναδικά, country-style inspired looks.

Στη σκηνοθεσία συναντάμε τον Γιάννη Παπαδάκο, τον πρώτο Έλληνα σκηνοθέτη με δύο ταινίες στη δημοφιλέστερη συνδρομητική πλατφόρμα στον κόσμο, στο Netflix, ενώ την παραγωγή υπογράφει η «Kalomira Enterprises».

Το νέο αγγλόφωνο τραγούδι της Kalomira – «Amen» κυκλοφορεί τώρα σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες από την Heaven Music.

Δείτε το βίντεο κλιπ:

Στίχοι

All I want is to feel your touch

We can dance give me all your love

I can be anything you want

Take my hand let’s get away and have some fun

Praying on my knees for you tonight

I can feel you won’t you show me what you like

Amen

I’m waiting by your side

Make me yours and you can love me til the light