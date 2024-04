Οι μουσικές τριών από τις μεγαλύτερες επικές ιστορίες της μικρής και της μεγάλης οθόνης, των Game of Thrones, The Lord Of The Rings και The Hobbit, θα πλημμυρίσουν, για μια βραδιά, στις 19 Ιουλίου, το Δημοτικό Θέατρο Λυκαβηττού.

Εκεί θα φιλοξενηθεί η συναυλία – αφιέρωμα στις μελωδίες των τριών αυτών μεγάλων επιτυχιών τις οποίες θα εκτελέσει επί σκηνής μια ομάδα περισσότερων από 80 συντελεστών, μεταξύ των οποίων πολυμελής συμφωνική ορχήστρα, χορωδία και έμπειροι σολίστ.

Οι διοργανωτές κάνουν λόγο για μια μαγική βραδιά με προβολές, ειδικά εφέ και εντυπωσιακούς φωτισμούς, βασισμένη στην εκπληκτική μουσική των τόσο αγαπημένων παραγωγών της τηλεόρασης και του κινηματογράφου.

Προπώληση εισιτηρίων μέσω more.com

