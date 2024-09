Η τρομακτική νέα ταινία της Κοραλί Φαρζά με πρωταγωνίστρια την Ντέμι Μουρ «The Substance» ωθεί τους θεατές του σινεμά να αποχωρήσουν μετά από λίγα λεπτά, καθώς λένε ότι είναι η «πιο γραφική ταινία που έχουν δει ποτέ».

Η εν λόγω ταινία ανοίγει τη συζήτηση για τα πρότυπα ομορφιάς και τη δαιμονοποίηση του γυναικείου σώματος.

Η Κοραλί Φαρζά σκηνοθετεί την Ντέμι Μουρ σε έναν από τους πιο εντυπωσιακούς ρόλους της καριέρας της, ενώ η Μάργκαρετ Κουάλεϊ και ο Ντένις Κουέιντ πρωταγωνιστούν στο πλευρό της.

Η υπόθεση της ταινίας ακολουθεί τη ζωή της Έλιζαμπεθ Σπαρκλ, η οποία χάνει τη δουλειά της όταν φτάνει στα 50, καθώς θεωρείται «πολύ γερασμένη» για την τηλεόραση. Aνακαλύπτει ένα φάρμακο στη μαύρη αγορά που μπορεί να δημιουργήσει μια «νεότερη, πιο όμορφη, πιο τέλεια» εκδοχή του χρήστη του – αλλά οι αυστηροί όροι του ναρκωτικού είναι φρικιαστικοί. Τόσο φρικιαστικό, στην πραγματικότητα, που οι θεατές του κινηματογράφου αποχωρούν από τις προβολές τόσο στη Βρετανία όσο και στις ΗΠΑ λόγω των ακραίων επιπέδων καταστροφής που εμφανίζονται.

Τουλάχιστον 20 άτομα φέρεται να αποχώρησαν από μια προβολή στην πλατεία Leicester στο Λονδίνο πριν τελειώσει η ταινία, χαρακτηρίζοντάς τη «βάναυση» – ενώ οι Αμερικανοί θεατές είπαν επίσης ότι οι άνθρωποι εγκατέλειψαν τις θέσεις τους απογοητευμένοι.

Οι χρήστες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης μοιράζονται σχόλια σχετικά με το πόσο «αηδιαστική» βρήκαν την ταινία – αν και πολλοί την επαίνεσαν και ιδιαίτερα την ερμηνεία της Ντέμι Μουρ.

Τα σχόλια περιελάμβαναν τον χαρακτηρισμό της ταινίας ως «μια ωμή, ζοφερή, γκροτέσκα, άγρια απεικόνιση των επιπτώσεων της γήρανσης και των προτύπων ομορφιάς που τίθενται στις γυναίκες».

Μια αφίσα στο X, (πρώην Twitter), προειδοποιούσε: “Προειδοποιήστε: Πολύ άσχημες και αηδιαστικές εικόνες”.

Μια άλλη, από τις ΗΠΑ, έγραψε: «Θα έπρεπε να δεις τα πρόσωπα των δύο γυναικών που βγήκαν από το θέατρο πίσω μου. Υποθέτω ότι νόμιζαν ότι θα έβλεπαν μια ωραία νέα ταινία με την Demi Moore».

Ένας άλλος είπε: «Τρία άτομα έφυγαν από την αίθουσα προβολής (η οποία ήταν αρκετά γεμάτη), το καθένα κατά τη διάρκεια διαφορετικών σκηνών που ήταν όλο και πιο γραφικές».

Οι θεατές της ταινίας περιγράφουν στο X, (πρώην Twitter, πόσο «αηδιαστικό» βρήκαν το The Substance – και επίσης είπαν για άλλους θεατές που έφυγαν από τις κινηματογραφικές αίθουσες στη μέση της προβολής.



Η Demi συζήτησε την ταινία και τον χαρακτήρα της στην πρώτη της εμφάνιση στο The Graham Norton Show την Παρασκευή.

Μιλώντας για την ταινία που έχει αναγνωριστεί από τους κριτικούς, είπε: «Είναι σχεδόν αδύνατο να περιγραφεί πλήρως, επειδή καταπιάνεται με κάποια σοβαρά θέματα.

«Ο καλύτερος τρόπος για να το συνοψίσω είναι ότι είναι σαν το The Picture of Dorian Gray να συναντά το Death Becomes Her να συναντά ένα βίντεο προπόνησης της Jane Fonda».

Ερωτηθείσα αν ήταν λυτρωτικό να μην ανησυχείς για το πώς έμοιαζε για τον ρόλο, η Ντέμι είπε: «Με απώθησαν πάρα πολύ από τη ζώνη άνεσής μου, αλλά ήταν υπέροχο που εμφανίστηκα και μου επέτρεψαν να δείχνω άσχημα!».

Σε άλλο σημείο της συζήτησης, θυμήθηκε ότι ήταν γυμνή στο εξώφυλλο του Vanity Fair όταν ήταν 7 μηνών έγκυος στην κόρη της Scout.

Είπε: «Πραγματικά τραβήχτηκε μόνο για μένα, αλλά μετά πήρα τηλέφωνο για να πω ότι θα ήθελαν να το χρησιμοποιήσουν. Είπα ναι, ποτέ δεν σκέφτηκα ότι θα είχε τον αντίκτυπο που είχε».

Το The Substance χαιρετίστηκε από τους κριτικούς για αυτό που έχει ονομαστεί «απολαυστικά ασυναγώνιστα και τρομακτικά» επίπεδα γκρίνιας, με έναν να το περιγράφει ως «σοκαριστική επίθεση στις αισθήσεις».

«Η πιο αηδιαστική ταινία όλων των εποχών»

Νωρίτερα αυτό το μήνα, η νέα ταινία της Demi χαρακτηρίστηκε ως η «πιο αηδιαστική ταινία όλων των εποχών» από ορισμένους θεατές, αφού έκανε το ντεμπούτο της στην παγκόσμια πλατφόρμα ροής Mubi, έχοντας δημιουργήσει θόρυβο από την πρεμιέρα της στις Κάννες τον Μάιο.

Κέρδισε το βραβείο καλύτερου σεναρίου στο διάσημο φεστιβάλ γαλλικού κινηματογράφου, καθώς και την αποδοχή των κριτικών.

Μετά την πρεμιέρα του στις Κάννες, το The Substance έλαβε θετικές κριτικές και, τον Μάιο, είχε βαθμολογία 92 τοις εκατό στο Rotten Tomatoes.

Ακόμη αξίζει να αναφέρουμε πως η ταινία τρόμου της Κοραλί Φαρζά, θα προβληθεί στις 30ές Νύχτες Πρεμιέρας που θα διεξαχθούν 2-14 Οκτωβρίου, ενώ θα κυκλοφορήσει στις ελληνικές αίθουσες στις 31 Οκτωβρίου.