Ο Τζον Μπον Τζόβι απέτρεψε μία γυναίκα να πέσει από τη γέφυρα στο Νάσβιλ των ΗΠΑ.

Ο διάσημος τραγουδιστής γύριζε το νέο βίντεο κλιπ του στην πεζογέφυρα John Seigenthaler, όταν παρατήρησε μια γυναίκα να στέκεται στην άκρη της. Μαζί με έναν άλλο πεζό, κατάφεραν να την πείσουν να κατεβεί.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

Η Πυροσβεστική Υπηρεσία του Νάσβιλ και το Αστυνομικό Τμήμα του Νάσβιλ έσπευσαν στο σημείο και ευχαρίστησαν τον Μπον Τζόβι για τις ενέργειές του. Ο επικεφαλής της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας του Νάσβιλ, Τζον Ντρέικ, δήλωσε: «Χρειάζεται όλοι μας να βοηθάμε για να είμαστε ασφαλείς».

NEW: Singer Jon Bon Jovi saves a woman from jumping off a bridge in Nashville, Tennessee while filming a music video.

Good man.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

Bon Jovi was seen approaching a 62-year-old woman on the John Seigenthaler Pedestrian Bridge.

The musician leaned over the railing before… pic.twitter.com/msyGSU3hQW

— Collin Rugg (@CollinRugg) September 11, 2024