Αξιωματούχοι της Αργεντινής έχουν στην κατοχή τους υλικό από κάμερα ασφαλείας που δείχνει τον Liam Payne να λιποθυμά πριν πέσει νεκρός από το μπαλκόνι του ξενοδοχείου του, υποστήριξε τοπικός δημοσιογράφος.

Η Πάουλα Βαρέλα δήλωσε στην εκπομπή «Socios del Espectáculo» του τηλεοπτικού σταθμού Canal 13 του Μπουένος Άιρες ότι το βίντεο υποστηρίζει τη θεωρία ότι ο Πέιν ήταν αναίσθητος πριν πέσει κατά λάθος από τον τρίτο όροφο του ξενοδοχείου CasaSur Palermo στις 16 Οκτωβρίου.

«Υπάρχει υλικό που δεν έχει δοθεί στα μέσα ενημέρωσης με το μπαλκόνι όπου φαίνεται ότι ο Λίαμ λιποθυμά και τραγικά, λόγω του πού βρίσκεται, πέφτει από το μπαλκόνι», υποστήριξε (σύμφωνα με τη Mirror).

