Σαν σήμερα την 1η Φεβρουαρίου 1968, γεννήθηκε η Αμερικανίδα συνθέτρια και τραγουδίστρια Λίζα Μαρί Πρίσλεϊ, η οποία ήταν το μοναχοπαίδι του «βασιλιά του ροκ εντ ρολ» Έλβις Πρίσλεϊ και της συζύγου του Πρισίλα Μπολιέ. Μουσικά, κινήθηκε στον χώρο του ροκ και του ποπ/ροκ, με τρία άλμπουμ στο ενεργητικό της.

Η Λίζα Μαρί Πρίσλεϊ γεννήθηκε στο Μέμφις του Τενεσί. Μετά τον χωρισμό των γονιών της μεγάλωσε με τη μητέρα της στο Λος Άντζελες και κατά περιόδους επισκεπτόταν τον πατέρας της στην περίφημη Graceland, την έπαυλη που διατηρούσε στα περίχωρα του Μέμφις.

Το πρώτο της άλμπουμ

Το 2003, σε ηλικία 35 ετών, κυκλοφόρησε το πρώτο της άλμπουμ με τίτλο «To Whom It May Concern», το οποίο έγινε χρυσό την ίδια χρονιά. Από τον δίσκο ξεχώρισε το τραγούδι «Lights Out».

Ακολούθησαν δύο ακόμη άλμπουμ με αξιοσημείωτες πωλήσεις. Από «Now What» (2005) ξεχώρισε η διασκευή της επιτυχίας του Ντον Χένλεϊ «Dirty Laundry» και από το «Storm & Grace» (2012) το τραγούδι «You Ain’t Seen Nothin’ Yet». Κυκλοφόρησε επίσης μεμονωμένα τραγούδια, στα οποία συμπεριλαμβάνονται ντουέτα με τον πατέρα της με υλικό που είχε ηχογραφήσει ο Έλβις πριν από τον θάνατό του.

Ήταν η κληρονόμος της επιχείρησης Elvis Presley Enterprises, όμως πούλησε το μεγαλύτερο μέρος των μετοχών της σε εταιρεία επενδύσεων και διαχείρισης κεφαλαίων το 2005. Διατήρησε όμως τον έλεγχο της Graceland, που ανήκε στον πατέρα της.

Οι τέσσερις γάμοι της Λίζα Μαρί Πρίσλεϊ

Είχε παντρευτεί τέσσερις φορές: με τον μουσικό Ντάνι Κίο (1988-1994), τον θρύλο της ποπ Μάικλ Τζάκσον (1994-1996), τον γνωστό ηθοποιό Νίκολας Κέιτζ (2002-2004) και με τον μουσικό Μάικλ Λόκγουντ (2006-2021). Συνολικά από τους τέσσερις γάμους της απέκτησε τέσσερα παιδιά.

Η Λίζα Μαρί πέθανε στις 12 Ιανουαρίου 2023 σε ηλικία 55 ετών, από καρδιακή ανακοπή, αφού διακομίστηκε εσπευσμένα σε νοσοκομείο του Λος Άντζελες από το σπίτι της στο Καλαμπάσας της Καλιφόρνιας.

Δύο ημέρες νωρίτερα βρισκόταν μαζί με τη μητέρα της στην τελετή απονομής των «Χρυσών Σφαιρών» στο Λος Άντζελες, όπου ο ηθοποιός Όστιν Μπάτλερ βραβεύτηκε για το ρόλο του πατέρα της στη βιογραφική ταινία του Μπαζ Λούρμαν «Elvis». Ο Μπάτλερ αφιέρωσε μερικά λόγια στις δύο γυναίκες: «Σας ευχαριστώ που μου ανοίξατε τις καρδιές σας, τις αναμνήσεις σας, το σπίτι σας. Λίζα Μαρί και Πρίσιλα, σας αγαπάω για πάντα».