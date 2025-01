Μετά τη Μηναυγή (Βακχικόν, 2018) και το Ασθμένοντας (Βακχικόν, 2022), η Ευτυχία Κατελανάκη μας λέει «Λοιπόν» και συνεχίζουμε.

Το «Λοιπόν» είναι η τρίτη ποιητική συλλογή της εξαιρετικά ταλαντούχας ποιήτριας, πάλι από τις εκδόσεις Βακχικόν, η οποία από τον τίτλο κιόλας συνδέεται με την συνειδητοποίηση του τι έχει γίνει και την αποφασιστικότητα για συνέχεια.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

Λοιπόν, αυτό έχουμε. Κόμμα. Ανάσα. Πάμε να δούμε τι κάνουμε.

Το βιογραφικό της ποιήτριας

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

Η Ευτυχία Κατελανάκη γεννήθηκε στην Αθήνα το 1993. Είναι υποψήφια διδακτόρισσα στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του ΕΚΠΑ. Ασχολείται με το προσφυγικό κι εργάζεται στη μη τυπική εκπαίδευση.

Έχει κυκλοφορήσει δύο ποιητικές συλλογές από τις εκδόσεις Βακχικόν: Μηναυγή (2018) και Ασθμένοντας (2022). Επίσης, έχει συμμετάσχει στις ανθολογίες: The battle of words /Η πάλη των λέξεων (εκδόσεις Βακχικόν 2023), Σκοτεινός θάλαμος (εκδόσεις Μετρονόμος 2024) και Keywords of patrida (εκδόσεις ΤΡΙ.ΕΝΑ πολιτισμού 2024).

Μεταφράζει ποιήματα από την αραβική στην ελληνική γλώσσα. Ποιήματα και μεταφράσεις της έχουν δημοσιευθεί σε λογοτεχνικά περιοδικά και ιστότοπους.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

Το βιβλίο «Λοιπόν», είναι η τρίτη ποιητική συλλογή της.