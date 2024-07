Με δυνατά live από κορυφαία ονόματα της ελληνικής και διεθνούς μουσικής σκηνής, θεατρικές παραστάσεις, κλασικός χορός, μοναδικά οπτικοακουστικά shows, αλλά και ένα μεγάλο μουσικό αφιέρωμα στο ελληνικό πολιτικό τραγούδι έρχονται μέχρι τα μέσα Οκτωβρίου, σε ένα πολυσυλλεκτικό πρόγραμμα που επιμελείται η Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβηττού.

Το 2ο μέρος εκδηλώσεων στον Λυκαβηττό

Η αυλαία για το δεύτερο μέρος εκδηλώσεων του Δημοτικού Θεάτρου Λυκαβηττού ανοίγει το Σάββατο 31 Αυγούστου με την εμβληματική τραγωδία του Αισχύλου «Ικέτιδες» σε σκηνοθεσία της Μαριάννας Κάλμπαρη. Με τους Λυδία Κονιόρδου, Λένα Παπαληγούρα, Λουκία Μιχαλοπούλου, Γιάννη Τσορτέκη και Άκη Σακελλαρίου στους πρωταγωνιστικούς ρόλους, η παράσταση προσεγγίζει τις βαθιές ρίζες της πατριαρχίας και τον τρόπο με τον οποίο καθόρισαν τη θέση της γυναίκας στην κοινωνία από τους αρχαίους χρόνους μέχρι σήμερα.

Συνέχεια την Κυριακή 1η Σεπτέμβριου με τους «Παίχτες» που για δύο θεατρικές σεζόν αποτέλεσαν την απόλυτη talk-of-the town παράσταση. Σε σκηνοθεσία Γιώργου Κουτλή, οι Γιάννης Νιάρρος, Βασίλης Μαγουλιώτης, Ηλίας Μουλάς, Αλέξανδρος Χρυσανθόπουλος, Θανάσης Δήμου, Γιώργος Τζαβάρας και Γιώργος Μπουκαούρης ανεβαίνουν στον λόφο χαρίζοντάς μας ένα ξέφρενο ταξίδι στον κόσμο της μπλόφας και του ρίσκου, μέσα από την ευφυέστατη κωμωδία αδρεναλίνης του Νικολάι Βασίλιεβιτς Γκόγκολ.

Ο Βρετανός James Arthur που από τη σκηνή του X Factor το 2012 βρέθηκε στις κορυφές των charts, έρχεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα την Τρίτη 3 Σεπτεμβρίου παρουσιάζοντας το νέο του άλμπουμ «Bitter Sweet Love» αλλά και ένα best-of από όλη τη δισκογραφία του ενώ, έπειτα από 23 χρόνια, η επιστροφή των κορυφαίων James στον Λυκαβηττό είναι γεγονός. Την Πέμπτη 5 Σεπτεμβρίου δίνουν ραντεβού με το φανατικό κοινό τους, αποδεικνύοντας τους λόγους για τους οποίους αποτελούν παγκοσμίως ένα από τα πιο εμπορικά και καλλιτεχνικά επιτυχημένα συγκροτήματα των τελευταίων 40 ετών.

Την Κυριακή 8 Σεπτέμβριου η σκηνή ανήκει στο φαινόμενο που ακούει στο όνομα Μαρίνα Σάττι, η οποία, μετά τα απανωτά sold out του καλοκαιριού σε Ελλάδα και Ευρώπη, ετοιμάζει ακόμα μία ξεσηκωτική εμφάνιση που σίγουρα δεν χάνεται. Τη Δευτέρα 9 Σεπτεμβρίου η γεμάτη ενέργεια Ιουλία Καραπατάκη θα μας παρασύρει μαζί με την μπάντα της με κομμάτια που όλοι έχουμε αγαπήσει, με διασκευές και παλιά λαϊκά τραγούδια, αλλά και νέα που περιλαμβάνονται στον πρώτο της προσωπικό δίσκο. Συνέχεια με τους πάντα ακμαίους Πυξ Λαξ που την Πέμπτη 12 Σεπτεμβρίου επιστρέφουν και πάλι στα αγαπημένα ροκ μονοπάτια τους και ανεβαίνουν στον λόφο του Λυκαβηττού, αυτήν τη φορά παρέα με τον Κώστα Τουρνά.

Έπειτα από ένα πλούσιο συναυλιακό καλοκαίρι, όπου χιλιάδες επισκέπτες απόλαυσαν περισσότερες από 30 μαγικές βραδιές στον ατμοσφαιρικό λόφο, το Δημοτικό Θέατρο Λυκαβηττού ανάβει και πάλι τα φώτα του απλώνοντας ρυθμό στον ορίζοντα της πόλης

Ο χαρισματικός τσελίστας Hauser, ιδρυτικό μέλος του μουσικού διδύμου των 2Cellos, θα μας μαγέψει με τις ανατρεπτικές διασκευές του σε σύγχρονα ροκ και χορευτικά κομμάτια την Παρασκευή 13 Σεπτεμβρίου, ενώ το Σάββατο 14 Σεπτεμβρίου η μουσική παράσταση Piaf! The Show θα αφηγηθεί την ιστορία της Edith Piaf μέσα από τα αξέχαστα τραγούδια της, σε μια πρωτότυπη σκηνογραφία με προβολές σπάνιων εικόνων της θρυλικής σταρ.

Οι Apocalyptica, το κορυφαίο συγκρότημα του συμφωνικού metal, έρχονται στον Λυκαβηττό τη Δευτέρα 16 Σεπτεμβρίου για να ερμηνεύσουν ζωντανά το «Plays Metallica Vol.2», το νέο άλμπουμ τους που αποτελεί τη συνέχεια του περίφημου «Apocalyptica Plays Metallica By Four Cellos». Ακολουθεί η δυναμική Νατάσσα Μποφίλιου την Τρίτη 17 Σεπτεμβρίου με την εκρηκτική αλλά και άκρως συναισθηματική παράσταση «Κάτι καίγεται» που φέρει την υπογραφή των Θέμη Καραμουρατίδη και Γεράσιμου Ευαγγελάτου, όπου μοιράζεται τα ολοκαίνουργια τραγούδια του ομότιτλου δίσκου της που έχουν ήδη ξεχωρίσει και αγαπηθεί από το κοινό.

Λίγη από την μαγεία της Σαχάρας φέρνει την Πέμπτη 19 Σεπτεμβρίου το πολυβραβευμένο γκρουπ Tinariwen, γνωστοί και ως «bluesmen της ερήμου», μέσα από τον μοναδικό συνδυασμό παραδοσιακής δυτικο-αφρικανικής και αραβικής μουσικής με μπλουζ, φολκ και ροκ επιρροές από τον Jimi Hendrix, τον Bob Dylan, τον Bob Marley, τους Santana και την κάντρι μουσική. Μαζί τους ο χαρισματικός κιθαρίστας Bombino, ένας από τους σημαντικότερους καλλιτέχνες της φυλής των Τουαρέγκ. Την Παρασκευή 20 Σεπτεμβρίου ο Αγγλοϊταλός σταρ και αγαπημένος των ελληνικών ραδιοφώνων Jack Savoretti έρχεται με τη νέα δισκογραφική δουλειά του, το πρώτο ιταλόφωνο άλμπουμ του με τίτλο «Miss Italia», αλλά και τις μεγάλες του επιτυχίες που έχουμε αγαπήσει.

Την Τρίτη 24 Σεπτεμβρίου ο Νίκος Πορτοκάλογλου μας προσκαλεί σε ένα «Ταξίδι χωρίς σύνορα», σε μια συναυλία ανιδιοτελούς προσφοράς καθώς τα έσοδά της θα διατεθούν στη διεθνή ανθρωπιστική οργάνωση των «Γιατρών Χωρίς Σύνορα»

Η μεγάλη περιοδεία της Δέσποινας Βανδή για τα 30 χρόνια παρουσίας της στο ελληνικό τραγούδι ολοκληρώνεται στον Λυκαβηττό το Σάββατο 21 Σεπτεμβρίου. Μαζί με τους Kings, θα βρεθεί ξανά στον λόφο για να αναβιώσει μία από τις κορυφαίες στιγμές τις καριέρας της, τη συναυλία του 2003 που έγραψε ιστορία. Λίγο αργότερα, τη Δευτέρα 23 Σεπτεμβρίου έρχεται ο Παύλος Παυλίδης με τραγούδια από όλη τη μουσική του πορεία αλλά και όλα τα κομμάτια του νέου του άλμπουμ, σε μια εκρηκτική συναυλία ντυμένη με ένα ξεχωριστό audio-visual show.

Οι «Όρνιθες» του Αριστοφάνη «πετούν» στον Λυκαβηττό τη Δευτέρα 30 Σεπτεμβρίου. Με τον Οδυσσέα Παπασπηλιόπουλο και τον Γιώργο Χρυσοστόμου στους πρωταγωνιστικούς ρόλους του Πισθέταιρου και του Ευελπίδη, μαζί με μία πλειάδα εξαιρετικών ηθοποιών, ο σκηνοθέτης Άρης Μπινιάρης παρουσιάζει την αριστοφανική αλληγορική σάτιρα με σύγχρονη ματιά, ατμοσφαιρική μουσική και εκρηκτική κίνηση.

Την Τετάρτη 2 Οκτωβρίου, το «Μελωδία Festival» του ραδιοφωνικού σταθμού Μελωδία 99.2 γιορτάζει τη νέα έντεχνη σκηνή τραγουδώντας και χορεύοντας με αγαπημένους καλλιτέχνες του σήμερα και του αύριο, ενώ την Κυριακή 6 Οκτωβρίου το «Grand Gala» συγκεντρώνει τα κορυφαία αστέρια του μπαλέτου Bolshoi σε μία συρραφή των στιγμών κορύφωσης των πιο διάσημων παραστάσεων κλασικού μπαλέτου, όπως «Η Λίμνη των Κύκνων», «Ωραία Κοιμωμένη», «Ζιζέλ», «Δον Κιχώτης», κ.ά.

Δύο ξεχωριστά συναυλιακά ραντεβού δίνει ο Saske με το κοινό του την Τρίτη 8 και την Τετάρτη 9 Οκτωβρίου. Την πρώτη μέρα παρουσιάζει σε ζωντανή εκτέλεση το πρόσφατο άλμπουμ του με τίτλο DELUXE, ενώ τη δεύτερη μέρα το Saskepticism Festival θα φιλοξενήσει αναγνωρισμένους καλλιτέχνες από τη διεθνή και εγχώρια σκηνή, με τον ίδιο να παρουσιάζει αγαπημένα κομμάτια από το σύνολο της δισκογραφίας του. Το Σάββατο 12 Οκτωβρίου οι Heilung, η κολλεκτίβα-ορόσημο της πειραματικής pagan folk από τον Βορρά με τα περίτεχνα κοστούμια και τα αρχαϊκά μουσικά όργανα, μας προσκαλούν σε ένα οπτικοακουστικό live-εμπειρία, που θα βυθίσει το κοινό σε μια βαθιά μυσταγωγική μέθεξη.

Η πρώτη ολοκληρωμένη σεζόν της νέας εποχής του Δημοτικού Θεάτρου Λυκαβηττού ολοκληρώνεται την Τρίτη 15 Οκτωβρίου, με τη μεγάλη συναυλία του Δήμου Αθηναίων για το πολιτικό τραγούδι «Τίποτα δεν πάει χαμένο: 50 χρόνια τραγούδια για έναν καλύτερο κόσμο», στο πλαίσιο των επετειακών εκδηλώσεων «1974 & 1944: Η Αθήνα γιορτάζει την ελευθερία της». Σε διοργάνωση της Τεχνόπολης Δήμου Αθηναίων και με την καλλιτεχνική επιμέλεια του στιχουργού, αρθρογράφου, συγγραφέα και ραδιοφωνικού παραγωγού Οδυσσέα Ιωάννου, το μουσικό αφιέρωμα περιλαμβάνει τραγούδια της μεταπολίτευσης που λειτούργησαν ως συνεκτικός κρίκος στον αγώνα για μια καλύτερη και πιο δίκαιη ζωή. Συμμετέχουν οι Σπύρος Γραμμένος, Φοίβος Δεληβοριάς, Μανώλης Μητσιάς, Γιώργος Νταλάρας, Μαρία Παπαγεωργίου, Βασίλης Παπακωνσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης και Μαρία Φαραντούρη.

*Το πρόγραμμα ενδέχεται να εμπλουτιστεί ή/και να τροποποιηθεί.

Αναλυτικό πρόγραμμα στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβηττού

Αύγουστος

Σάββατο 31.08 «Ικέτιδες»

Σεπτέμβριος

Κυριακή 01.09 «Οι Παίχτες»

Τρίτη 03.09 James Arthur

Πέμπτη 05.09 James

Κυριακή 08.09 Μαρίνα Σάττι

Δευτέρα 09.09 Ιουλία Καραπατάκη

Πέμπτη 12.09 Πυξ Λαξ & Κώστας Τουρνάς

Παρασκευή 13.09 Hauser | Rebel With A Cello

Σάββατο 14.09 Piaf! The show

Δευτέρα 16.09 Apocalyptica Plays Metallica Vol.2 Tour 2024

Τρίτη 17.09 Νατάσσα Μποφίλιου | Κάτι καίγεται

Πέμπτη 19.09 Tinariwen

Very special guest: Bombino

Παρασκευή 20.09 Jack Savoretti | Miss Italia tour

Σάββατο 21.09 Δέσποινα Βανδή | 30 χρόνια μαζί

Μαζί της οι Kings

Δευτέρα 23.09 Παύλος Παυλίδης

Τρίτη 24.09 Νίκος Πορτοκάλογλου | Ταξίδι χωρίς σύνορα

Μαζί του: Βίκυ Καρατζόγλου, Βύρων Τσουράπης, «Ευγενείς Αλήτες». Καλεσμένοι οι Πάνος Μουζουράκης, Νεφέλη Φασούλη. Συμμετέχει η El Sistema Greece Youth Choir

Παρασκευή 27.09 The Boy, Mazoha, Nalyssa Green, Δεσποινίς Τρίχρωμη | Η Αθήνα ξέρει να λιώνει

Σάββατο 28.09 Ελευθερία Αρβανιτάκη & Ελεωνόρα Ζουγανέλη | Ξανά μαζί

Δευτέρα 30.09 «Όρνιθες»

Οκτώβριος

Τετάρτη 02.10 Μελωδία Festival

Κυριακή 06.10 Grand Gala: Μπαλέτο χωρίς σύνορα

Τρίτη 08.10 Saske | Deluxe

Τετάρτη 09.10 Saske | Saskepticism Festival

Σάββατο 12.10 Heilung

Τρίτη 15.10 Τίποτα δεν πάει χαμένο: 50 χρόνια τραγούδια για έναν καλύτερο κόσμο