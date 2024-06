Οι Coldplay, μετά τις δύο sold out συναυλίες που έδωσαν στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας το περασμένο σαββατοκύριακο, έμειναν για ακόμα μία ημέρα στην Ελλάδα για να πραγματοποιήσουν τα γυρίσματα για το video clip του νέου τραγουδιού τους.

Ειδικότερα τo βράδυ της Δευτέρας 10 Ιουνίου κινηματογράφησαν το video clip του επερχόμενου single τους, «Feels Like I’m Falling In Love» («Νιώθω σαν να ερωτεύομαι») #flifil, σε έναν από τους πιο εμβληματικούς αρχαιολογικούς χώρους της χώρας, το Ωδείο Ηρώδου Αττικού.

Θαυμαστές του βρετανικού συγκροτήματος βρέθηκαν κάτω από την Ακρόπολη για να μπορέσουν να ξαναδούν τα μέλη της διάσημης μπάντας και να συμμετάσχουν στα γυρίσματα του video clip. Ειδικότερα το κοινό φορώντας βραχιολάκια στα χέρια τραγούδησε το νέο τραγούδι του συγκροτήματος ενώ όταν ολοκληρώθηκε το γύρισμα, ο Κρις Μάρτιν ενθουσιασμένος γονάτισε, υποκλίθηκε στον κόσμο και φίλησε το πάτωμα του Ηρωδείου.

Behind the scenes of the #flifil video shoot from #ColdplayAthens

