Ο Μάικλ Τζάκσον είχε χρέoς άνω των 500 εκατομμυρίων δολαρίων όταν πέθανε στις 25 Ιουνίου του 2009, σύμφωνα με νέα δικαστικά έγγραφα που επικαλείται το NBC News.

Το μεγάλο οικονομικό αδιέξοδο στο οποίο βρέθηκε ο «βασιλιάς της ποπ», περιγράφεται λεπτομερώς σε αίτηση που κατατέθηκε από τους διαχειριστές της περιουσίας του στο Ανώτατο Δικαστήριο της κομητείας του Λος Άντζελες.

«Κατά τη στιγμή του θανάτου του τα σημαντικότερα περιουσιακά στοιχεία του Μάικλ Τζάκσον υπόκεινταν σε χρέη και απαιτήσεις πιστωτών ύψους άνω των 500 εκατομμυρίων δολαρίων, με ορισμένα από τα χρέη να συσσωρεύουν τόκους με εξαιρετικά υψηλά επιτόκια και ορισμένα χρέη να βρίσκονται σε αθέτηση» αναφέρεται στην αίτηση.

Προτού αφήσει την τελευταία του πνοή σε ηλικία 51 ετών ο Τζάκσον σχεδίαζε την περιοδεία «This Is It» η οποία συνοδευόταν από 50 συναυλίες στην O2 Arena του Λονδίνου. Πέθανε δύο εβδομάδες πριν τη μεγάλη επιστροφή του αφήνοντας την περιουσία του οικονομικά δέσμια για 40 εκατομμύρια δολάρια στον διοργανωτή της περιοδείας.

Πλέον, απαιτείται να χρησιμοποιηθούν χρήματα από την περιουσία του Τζάκσον για την αποζημίωση των δικηγόρων και όσων διαχειρίζονται τις απαραίτητες νομικές κινήσεις, καθώς και για λοιπά έξοδα. Επίσης επισημαίνεται, πως ο τραγουδιστής είχε δεχτεί αγωγές σε διάφορες πολιτείες και χώρες μέχρι και λίγο πριν πεθάνει, λόγω των χρεών. Ωστόσο, όπως αναφέρεται στα έγγραφα οι εκτελεστές της περιουσίας του έχουν ρυθμίσει τις περισσότερες υποθέσεις.

Ο Τζάκσον πέθανε στην έπαυλή του στο Λος Άντζελες από οξεία δηλητηρίαση. Το 2011, ο γιατρός του κρίθηκε ένοχος για ανθρωποκτονία εξ αμελείας για την παροχή φαρμάκου.

Η λαμπρή καριέρα του κορυφαίου μουσικού ειδώλου με πωλήσεις άνω των 400 εκατομμυρίων δίσκων περιελάμβανε 13 βραβεία Grammy, ενώ εισήχθη στο «Rock and Roll Hall of Fame» δυο φορές στη ζωή του, μια με τους «Jackson 5» το 1997 και μια ως solo καλλιτέχνης το 2001.

Michael Jackson was more than $500 million in debt in 2009 when he died ahead of a planned concert tour, according to new court documents. https://t.co/QDuMhIQevu

— NBC News (@NBCNews) June 28, 2024