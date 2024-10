Ο φωτογραφικός φακός «συνέλαβε» τον διάσημο πρωταγωνιστή Τίμοθι Σαλαμέ στα γυρίσματα της νέας του ταινίας με τίτλο «Marty Supreme» στο Μανχάταν.

Ο σταρ είχε τα μαλλιά του σε χτένισμα της δεκαετίας του ΄50, φορούσε στρογγυλά γυαλιά, ένα μεγάλο σε μέγεθος λευκό πουκάμισο και ένα μπλε γιλέκο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

Το «Marty Supreme» της A24 αφηγείται την ιστορία του θρυλικού πρωταθλητή του πινγκ πονγκ, Μάρτι Ράισμαν (Marty Reisman).

Τζος Σαφντί (Josh Safdie) υπογράφει την σκηνοθεσία στην πρώτη του προσπάθεια από το 2008.

Συμπρωταγωνιστούν η Γκουίνεθ Πάλτροου (Gwyneth Paltrow) η οποία επιστρέφει μετά το «Avengers:Endgame» του 2019 και ο Αμερικανός ράπερ Tyler, the Creator πραγματοποιώντας το κινηματογραφικό του ντεμπούτο. Μαζί τους οι Odessa A’zion, Penn Jillette, Kevin O’Leary και Abel Ferrara.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

Οι Σάφντι και Ρόναλντ Μπρόνστιν (Safdie-Ronald Bronstein) έγραψαν το πρωτότυπο σενάριο και είναι παραγωγοί μαζί με τους Έλι Μπους (Eli Bush), ‘Αντονι Κατάγκας (Anthony Katagas), και τον Γαλλοαμερικανό σταρ.

Ο Σαλαμέ, πρόσφατα ολοκλήρωσε τα γυρίσματα της ταινίας «A Complete Unknown» του Τζέιμς Μάνγκολντ (James Mangold). Υποδύεται τον νεαρό Μπομπ Ντίλαν στη Νέα Υόρκη τη δεκαετία του ΄60. Η ταινία αναμένεται να κάνει πρεμιέρα στις αίθουσες ανήμερα των Χριστουγέννων.

First look at Timothée Chalamet filming “Marty Supreme” in New York City. https://t.co/mnCth0fjL9 pic.twitter.com/DFhBIHTBZt

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

— Variety (@Variety) September 30, 2024