O Μάγος των Special Effects Vittorio Sodano & η τελευταία Μούσα του Fellini Antonella Ponziani για πρώτη φορά στην Ελλάδα για το Masterclass «Made in Hollywood»!

Ενδιαφέρεσαι

Να παρακολουθήσεις masterclass με αντικείμενο την υποκριτική, τον κινηματογράφο, το Θέατρο;

Να κάνεις τις ερμηνείες σου μοναδικές;

Να μάθεις την τέχνη του ηθοποιού & όλες τις πληροφορίες που θα σε οδηγήσουν να κάνεις τις πιο καίριες επιλογές για το μέλλον σου στο επάγγελμα που αγαπάς;

Τότε αυτό το masterclass είναι για σένα.

H CRISIS CINEMA PRODUCTIONS , σε συνεργασία με την Εnorama Talent Agency, διοργανώνει στο Ιταλικό Μορφωτικό Ινστιτούτο Αθηνών, Masterclass με τον τίτλο «Made in Hollywood» στις 21 & 23 Σεπτεμβρίου 2024.

Το διήμερο διάρκειας 10 ωρών masterclass, θα καθοδηγείται από τους κορυφαίους καλλιτέχνες της κινηματογραφικής βιομηχανίας, την τελευταία μούσα του Federico Fellini στην ταινία Intervista, Antonella Ponziani, και τον κορυφαίο μάγο των special effects, make up Designer, Vittorio Sodano, δύο φορές Υποψήφιο για Oscar Best Achievement in Makeup, στην ταινία II Divo σκηνοθεσία Paolo Sorrentino & με την ταινία Apocalypto σε σκηνοθεσία Mel Gibson, και θα προσφέρει μοναδική πρόσβαση στα μυστικά του Xόλιγουντ.

Ο βασικός στόχος του σεμιναρίου είναι να εξερευνήσουμε τους τρόπους που ένας ερμηνευτής μπορεί να σωματοποιήσει την πρόθεσή του, διευρύνοντας παράλληλα τις επιλογές του. Θα μοιραστούν highlights από την εμπειρία τους σε κορυφαίο επίπεδο, ποιοτική υποκριτική απόδοση, Αυτογνωσία και εκτίμηση ικανοτήτων, διαχείριση δυναμικών και αξιοποίηση ικανοτήτων, Τεχνικές, θεωρίες, συμβουλές/Λογοκεντρική, σωματοκεντρική και ψυχοσωματική υποκριτική, ενώ οι συμμετέχοντες θα μπορούν να αξιοποιήσουν τα εργαλεία που θα πάρουν, βλέποντας αλλαγή όχι μόνο στον τρόπο που προσεγγίζουν την τέχνη τους, αλλά και την καθημερινότητά τους.

Το masterclass επικεντρώνεται στην εξερεύνηση και χρήση της προσωπικής εμπειρίας του ηθοποιού, είναι βιωματικό και έχει στόχο την αυτογνωσία και την οργάνωση του προσωπικού υλικού του ηθοποιού στον κινηματογράφο. Στόχος του σεμιναρίου είναι η εισαγωγή μιας σειράς βασικών τεχνικών, που επιτρέπουν την αποτελεσματική αντιμετώπιση προβλημάτων ανάλυσης και σύνθεσης ρόλων. Να μάθει όλες τις τεχνικές στησίματος μπροστά στη κάμερα, πολύτιμες τεχνικές οντισιόν για κινηματογράφο και τηλεόραση, τον τρόπο να παίζει μέσα από την καρδιά του, πως να αισθάνεται πειστικά & ειλικρινή συναισθήματα και να αντιδρά αναλόγως μπροστά στην κάμερα, κλασικές μεθόδους της θεατρικής υποκριτικής στο πιο προσωπικό μέσο της ερμηνείας μπροστά στην κάμερα. Τη σημασία του μακιγιάζ στον κινηματογράφο. Την σπουδαιότητα του ειδικού μακιγιάζ στα special effects. Διαφορές μεταξύ του μακιγιάζ των ταινιών του Χόλιγουντ και του σεναριακού κινηματογράφου της πραγματικότητας. Τη χρήση των πιο περιζήτητων προσθετικών εφαρμογών στον κόσμο των ειδικών εφέ, τις διαφορές μεταξύ του χολιγουντιανού μακιγιάζ και του χειροποίητου μακιγιάζ.

Το σεμινάριο απευθύνεται σε: νέους ηθοποιούς, επαγγελματίες του κινηματογράφου, άτομα που έχουν ασχοληθεί με τη δραματική τέχνη, σπουδαστές παραστατικών τεχνών, σκηνοθέτες, συγγραφείς, σεναριογράφους, μεταφραστές, θεατρολόγους, make up artists, ανθρώπους που επιθυμούν να καλλιεργήσουν τα εκφραστικά τους μέσα και να έρθουν σε επαφή με την τέχνη του κινηματογράφου και την λειτουργία του ηθοποιού, χορευτές, αλλά και σε οποιονδήποτε αγαπά τις παραστατικές τέχνες.

Info: Σάββατο 21 & Δευτέρα 23 Σεπτεμβρίου 11.00 πμ – 16.00 μμ.

Ιταλικό Μορφωτικό Ινστιτούτο Αθηνών 28ης Οκτωβρίου 47, Αθήνα 10433.

Πληροφορίες: info@crisiscinema.gr– Τηλ. Επικοινωνίας: 6970725596

Το σεμινάριο θα διεξαχθεί στα Ιταλικά ενώ θα υπάρχει παράλληλη μετάφραση από διερμηνέα.

Διαδικασία Αιτήσεων Συμμετοχής

Λόγω περιορισμένου αριθμού θέσεων, οι ενδιαφερόμενοι πρέπει αρχικά να συμπληρώσουν την φόρμα προκράτησης που θα βρουν επιλέγοντας το πεδίο “Εγγραφείτε” στην σελίδα του σεμιναρίου:

https://crisiscinema.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=8:masterclass-made-in-hollywood&catid=2:uncategorised&Itemid=165

BIOGRAPHY

Ο Vittorio Sodano (Victor) είναι Ιταλός make-up artist. Ήταν υποψήφιος για Όσκαρ Μακιγιάζ για τη δουλειά του στο Apocalypto (2006) και για το Il Divo (2010). Γεννημένος στη Νάπολη, σε ηλικία 16 ετών, ξεκίνησε τη δουλειά του, στο Λονδίνο, ως μακιγιέρ, γλύπτης και προσθετικός σε ένα εργαστήριο για ειδικά εφέ ταινιών. Tο 1996 έκανε το ντεμπούτο του στον κινηματογράφο με την ταινία Prima che il tramonto (Πριν από το ηλιοβασίλεμα) του Stefano Incerti, για την οποία κέρδισε βραβείο μακιγιάζ και ειδικών εφέ στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Λοκάρνο. Με σημαντικές γνώσεις στον τομέα του μακιγιάζ ειδικών εφέ και της εφαρμογής προσθετικής, άρχισε να εργάζεται στον ιταλικό και ευρωπαϊκό κινηματογράφο, ως προσωπικός makeup artist των Ιταλών ηθοποιών Margherita Buy, Laura Morante, Mariangela Melato και Valeria Golino. Ο Vittorio Sodano έχει επίσης διδάξει σε πολλές ακαδημίες καλών τεχνών.

Antonella Ponziani (Bella Antonella Ponziani) είναι Ηθοποιός, Σκηνοθέτις, Τραγουδίστρια, Σαξοφωνίστρια, από τις πιο επιτυχημένες ηθοποιούς της ιταλικής τηλεόρασης και κινηματογράφου. Έχει τιμηθεί με πολλά βραβεία Α’ Γυναικείου Ρόλου, συμπεριλαμβανομένου του βραβείου David di Donatello «David», το ιταλικό ισοδύναμο Όσκαρ, & του Βραβείου Lifetime Achievement από το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Bibbiena .

Έφηβη, πρωταγωνίστησε ως η τελευταία μούσα του εμβληματικού Ιταλού σκηνοθέτη Φεντερίκο Φελίνι στην ταινία Intervista που ήταν η προτελευταία ταινία του. Η νεότερη μούσα του Φελίνι για περισσότερα από είκοσι χρόνια, κρατά στα χέρια της μια εποχή ιταλικής κινηματογραφικής παραγωγής, κατέχοντας μια θέση φήμης στον κλασικό κινηματογράφο. Με περισσότερα από εκατό τηλεοπτικά και κινηματογραφικά έργα στο ενεργητικό της ως ηθοποιός, σκηνοθέτησε και έγραψε επίσης την ιταλική κωμωδία καλτ ταινίας RAI TV, L’Ultimo Mundial (1999), και τρεις ταινίες μικρού μήκους.

Η Antonella τα τελευταία χρόνια συμμετέχει σε πολλές ταινίες που κυκλοφορούν στις ΗΠΑ ως σκηνοθέτις, ηθοποιός και συγγραφέας.