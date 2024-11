Με 89.000 θεατές και επισκέπτες ολοκληρώθηκε το 65ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης. Από τις 31 Οκτωβρίου έως τις 10 Νοεμβρίου, η φετινή διοργάνωση φιλοξένησε πρεμιέρες, συναρπαστικές συζητήσεις, masterclasses, εκθέσεις και πάρτι, ενώ υποδέχτηκε λαμπερές προσωπικότητες του παγκόσμιου σινεμά, ανάμεσά τους τη Ζιλιέτ Μπινός, τον Ρέιφ Φάινς, τον Ματ Ντίλον, τον Τζόσουα Οπενχάιμερ, τον Πάνο Χ. Κούτρα. Είχε, δε, ως ambassador της Αγοράς, τη γνωστή συγγραφέα Βικτόρια Χίσλοπ.

Φέτος πραγματοποιήθηκαν 281 προβολές σε φυσικούς χώρους, ενώ 164 από αυτές ήταν sold out. Προβλήθηκαν 252 μεγάλου και μικρού μήκους ταινίες, ενώ στην online πλατφόρμα του Φεστιβάλ προβλήθηκαν 67 ταινίες.

Στο πλαίσιο των αναπτυξιακών δράσεων της Αγοράς πραγματοποιήθηκαν 583 συναντήσεις ανάμεσα σε 648 επαγγελματίες του κινηματογραφικού χώρου από την Ελλάδα και το εξωτερικό κι ελπίδα των διοργανωτών είναι οι διεργασίες αυτές να μετουσιωθούν σε νέα πρότζεκτ, σενάρια και ταινίες. Διαθέσιμες σε επαγγελματίες και δημοσιογράφους ήταν 211 ταινίες στο Agora Film Market μέσω Cinando.

Σε διάρκεια 11 ημερών πραγματοποιήθηκαν 6 masterclasses, ανοιχτά στο κοινό, στο πλαίσιο του φετινού Meet the Future, το οποίο έφερε στο προσκήνιο την τέχνη της κινηματογραφικής μουσικής μέσα από το αφιέρωμα «Μουσική σε κίνηση: Η τέχνη του film scoring». Συγκεκριμένα, masterclasses πραγματοποίησαν ο συνθέτης Ζμπίγκνιεφ Πράισνερ, στενός συνεργάτης του Κριστόφ Κισλόφσκι, η μοντέζ μουσικής Σουζάνα Πέριτς, με κορυφαίες συνεργασίες σε ταινίες των Μάρτιν Σκορσέζε, Γκρέτα Γκέργουιγκ, Πίτερ Τζάκσον, και οι καταξιωμένοι δημιουργοί Νίκος Κυπουργός, Ευανθία Ρεμπούτσικα και Τάσος Μπουλμέτης, Κώστας Χριστίδης (Kostas Christides) και Coti K. που έχουν αγαπηθεί με το σπουδαίο έργο τους τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. Ένα ακόμα masterclass πραγματοποιήθηκε από την σπουδαία casting director Έλεν Λούις, στενή συνεργάτιδα σπουδαίων δημιουργών όπως ο Μάρτιν Σκορσέζε και ο Τζιμ Τζάρμους. Όλα τα masterclasses πραγματοποιήθηκαν στην κατάμεστη αίθουσα Παύλος Ζάννας, ενώ δυναμική ήταν η παρουσία και η συμμετοχή φοιτητών και νέων.

Το 65ο ΦΚΘ διοργάνωσε μεγάλο αφιέρωμα στον αντισυμβατικό, πρωτοπόρο και τολμηρό σκηνοθέτη Πάνο Χ. Κούτρα, στον οποίο απονεμήθηκε τιμητικός Χρυσός Αλέξανδρος. Το Φεστιβάλ, σε συνεργασία με το Τμήμα Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης και το Τμήμα Ψηφιακών Τεχνών και Κινηματογράφου του ΕΚΠΑ, διοργάνωσε ημερίδα αφιερωμένη στο έργο του Πάνου Χ. Κούτρα. Επίσης, ο Πάνος Χ. Κούτρας παρέδωσε masterclass με τίτλο «Queer Before It Was Cool», με κεντρική θεματική την queer ταυτότητα στο σινεμά του, στο πλαίσιο της ενότητας Iconic Talks powered by Mastercard. Ο καταξιωμένος Έλληνας κινηματογραφιστής αναφέρθηκε στις άγνωστες πτυχές του έργου του, τις πολύτιμες εμπειρίες του από τα σχεδόν 25 χρόνια διαδρομής στον ελληνικό κινηματογράφο, τις queer αναπαραστάσεις στις ταινίες του, καθώς και τις επιρροές και τις αναφορές που έχουν διαμορφώσει τη σκηνοθετική του ματιά.

Περισσότεροι από 2.845 επισκέπτες περιηγήθηκαν στην έκθεση του Φεστιβάλ, We, the Monster, καθώς και στην οπτική εγκατάσταση του Γέσπερ Γιούστ, Interfears. Η έκθεση We, the Monster θα συνεχιστεί μέχρι τις 24 Νοεμβρίου, στο MOMus-Πειραματικό Κέντρο Τεχνών.

Στο πλαίσιο του τμήματος Immersive, 882 θεατές παρακολούθησαν τις ταινίες εικονικής πραγματικότητας που διαγωνίζονταν για τον Χρυσό Αλέξανδρο Immersive, καθώς και την εγκατάσταση Intangible του δανού καλλιτέχνη και σχεδιαστή Καρλ Εμίλ Κάρλσεν. Επίσης, 1.446 άτομα άκουσαν τα podcast του Διαγωνιστικού Τμήματος Podcast και του τμήματος Nexus που ήταν διαθέσιμα στην ιστοσελίδα του Φεστιβάλ.

Το 65ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης πραγματοποιήθηκε με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού, του προγράμματος ΕΣΠΑ του ΠΕΠ Κ. Μακεδονίας 2021-2027 και του προγράμματος MEDIA. Πολύτιμη ήταν η συνεισφορά της Βουλής των Ελλήνων και του Υπουργείου Τουρισμού.

Οι δράσεις του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης υλοποιούνται με την υποστήριξη του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης – NextGenerationEU.

Το 27ο Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης θα πραγματοποιηθεί από τις 6 έως τις 16 Μαρτίου 2025.