Οι εορταστικές βραδιές της παραμονές των Χριστουγέννων θέλουν τον κόσμο να απολαμβάνει μία βόλτα στη στολισμένη Θεσσαλονίκη, να αναζητά μία θέση σε ένα εορταστικό τραπέζι, σε μία μουσική σκηνή ή …σε μία κινηματογραφική αίθουσα.

Λίγο πριν τα μεσάνυχτα της Παρασκευής 22 Δεκεμβρίου, οι θεατές θα γεμίσουν το θέατρο Αυλαία και με το ποτό τους ανά χείρας θα καθίσουν αναπαυτικά απέναντι από τη μεγάλη οθόνη, για να δουν τρεις εμβληματικές Χριστουγεννιάτικες ταινίες που έμειναν στην ιστορία του κινηματογράφου.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

Πρόκειται για το 7ο Sleepless Movie Marathon, έναν ολονύχτιο μαραθώνιο θέασης Χριστουγεννιάτικων ταινιών, που επιστρέφει προβάλλοντας ταινίες της δεκαετίας του ’90, τις οποίες …επιβάλλεται να τις βλέπουμε κάθε χρόνο για να σημάνουν Χριστούγεννα.

7ο Sleepless Movie Marathon

Η γιορτινή κινηματογραφική βραδιά ανοίγει στις 23:45 με το εικαστικό αριστούργημα «The Nightmare Before Christmas» (1993) του Τιμ Μπάρτον. Στις 01:45 το κοινό θα έχει την ευκαιρία να … ξαναδεί την απόλυτη χριστουγεννιάτικη ταινία Home Alone (1990) του Κρις Κολόμπους, που όσες φορές και να την παρακολουθήσει κανείς, δεν πρόκειται να σταματά να τον συνεπαίρνει. Το πρόγραμμα ολοκληρώνεται με τον Ψαλιδοχέρη (1990) -επίσης του Τιμ Μπάρτον, που αρχίζει στις 03:30, όπου οι θεατές θα παρακολουθήσουν ένα μηχανικό ον με ανθρώπινο μυαλό, συναισθήματα και βιολογικές ανάγκες, που έμεινε ατελείωτο από τον εφευρέτη του.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

Αφού κλείσει η αυλαία του ολονύκτιου μαραθωνίου θέασης, στους συμμετέχοντες σ’ αυτήν τη μοναδική βραδιά, θα προσφερθεί πρωινό στο φουαγιέ του θεάτρου.

Το Θέατρο Αυλαία μάλιστα έχει προγραμματίσει και ένα ακόμα Sleepless Movie Marathon στις 9 Φεβρουαρίου του 2024 με τρεις αισθηματικές ταινίες.