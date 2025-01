Ο Βρετανός τραγουδιστής και ιδρυτικό μέλος των Rolling Stones, Μικ Τζάγκερ απέτισε φόρο τιμής στη σπουδαία τραγουδίστρια και ηθοποιό Μαριάν Φέιθφουλ, η οποία έφυγε από τη ζωή την Πέμπτη (30/1) σε ηλικία 78 ετών.

Ο Τζάγκερ, με μια συγκινητική ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, εξέφρασε τη βαθιά του θλίψη για την απώλεια της.

«Είμαι τόσο λυπημένος που άκουσα για τον θάνατο της Marianne Faithfull» έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησής του φέρνοντας στο φως κοινές τους φωτογραφίες.

«Ήταν μεγάλο μέρος της ζωής μου για πολύ καιρό. Ήταν μια υπέροχη φίλη, μια όμορφη τραγουδίστρια και μια σπουδαία ηθοποιός. Θα τη θυμόμαστε για πάντα» συμπλήρωσε.

Τη συγκίνησή του για την απώλεια της καλλιτέχνιδας εξέφρασε και ο Κιθ Ρίτσαρντς. Ο κιθαρίστας των Rolling Stones, μοιράστηκε ένα πρόσφατο κοινό τους στιγμιότυπο και έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησης στο Instagram: «Τα θερμά μου συλλυπητήρια στην οικογένεια της Marianne! Είμαι τόσο λυπημένος και θα μου λείψει!!!.

My heartfelt condolences to Marianne’s family! I’m so sad and will miss her!! Love, Keith . . . Photo: J.Bouquet pic.twitter.com/shgcKmQPkf

Ο επίσημος λογαριασμός των Rolling Stones ανέβασε ένα σύντομο βίντεο όπου ο Μικ Τζάγκερ και ο Κιθ Ρίτσαρντς ερμηνεύουν το «As tears go by». «Για τη Μαριάν», αναφέρει η αφιέρωση.



Οι Metallica αποχαιρέτησαν τη Φέιθφουλ, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης εκφράζοντας την ευγνωμοσύνη τους για την προσφορά της στη μουσική.

Thank you, Marianne…

For the good times

For your kindness

For the great stories

For your fearlessness

…And the biggest Thank You and Fuck Yeah for your incredible and unique contribution to our music, and for always being so willing to join us in performing it…and partake in… pic.twitter.com/HrhqSAwkG6

— Metallica (@Metallica) January 30, 2025