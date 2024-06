Πώς νιώθει άραγε ο Μικ Τζάγκερ στα 80 του χρόνια να επιστρέφει στις περιοδείες και να τραγουδάει και να χορεύει πάνω στη σκηνή;

«Όπως το να βρίσκεσαι στη σκηνή στα 78 σου», απάντησε ο αρχηγός των Rolling Stones, ο οποίος ξεσηκώνει το κοινό επί περισσότερες από έξι δεκαετίες, μια ημέρα έπειτα από τη συναυλία του σε κατάμεστο στάδιο στη Βοστώνη.

«Μας πήρε κάνα-δυο εμφανίσεις για να μπούμε πάλι στο πνεύμα, αλλά τώρα το’ χουμε. Νιώθω καλά», λέει.

Ο Τζάγκερ, ο οποίος στις 26 Ιουλίου θα γίνει 81 ετών, δεν έχει σκοπό να σταματήσει να ροκάρει σύντομα.

Σε συνέντευξή του έχει πει ο ίδιος ότι με την περιοδεία «Hackney Diamonds» στις ΗΠΑ, το συγκρότημα θα εξετάσει το ενδεχόμενο να περιοδεύσει του χρόνου σε άλλες χώρες.

«Θα εξετάσουμε αυτές τις προτάσεις, πού θα πάμε και πού θα΄ναι ωραία. Μπορεί να είναι η Ευρώπη, μπορεί η Νότια Αμερική, μπορεί οπουδήποτε».

Μάλιστα, ο ίδιος είπε ότι το συγκρότημα δεν αποκλείεται να κυκλοφορήσει και νέα δουλειά του σύντομα.

Η παρούσα περιοδεία πήρε το όνομά της από το άλμπουμ τους που κυκλοφόρησαν τον περασμένο Οκτώβριο και το οποίο εγκωμιάστηκε — το πρώτο που έβγαλε το συγκρότημα τα τελευταία 18 χρόνια.

Σε κάθε σταθμό της περιοδείας ο Τζάγκερ μένει στη σκηνή για δύο ώρες μαζί με τα υπόλοιπα μέλη του συγκροτήματος- τον 80χρονο Κιθ Ρίτσαρντς και τον 77χρονο Ρόνι Γουντ.

Σε μια κριτική με τίτλο “Οι Rolling Stones Πράγματι Πιθανόν Να Μη Σταματήσουν Ποτέ”, η εφημερίδα New York Times έγραψε ότι σε ένα σόου σε γήπεδο ποδοσφαίρου του Νιου Τζέρσι ο Τζάγκερ φαινόταν να γίνεται όλο και πιο δυναμικός όσο περνούσε η ώρα. Πού τη βρίσκει τόση ενέργεια;

«Απλώς το απολαμβάνω. Πράγματι, αυτή είναι η απάντηση. Απλώς μου αρέσει να το κάνω. Αυτό είναι το πάρε-δώσε με το κοινό. Βλέπεις ότι περνάνε καλά, περνάς κι εσύ καλά κι αυτό σου δίνει περισσότερη ενέργεια».

