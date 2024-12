Το πρόγραμμα του ραδιοφωνικού σταθμού Mikis Theodorakis official Radio, το οποίο μεταδίδεται σήμερα (3/12) έχει ως εξής:

Τενόρος, Καθηγητής Κλασικού Τραγουδιού.

Πρόγραμμα

10.00 Η Νανά Μούσχουρη ερμηνεύει Μίκη Θεοδωράκη.

11.00 Η Ποίηση στο Ελληνικό Τραγούδι. Ερμηνεύει η Μαρία Φαραντούρη.

12.00 Αφιέρωμα στα 80 χρόνια. ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΤΟΥ ΕΡΩΤΑ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ. Ωδείο Ηρώδου Αττικού 2005. Συμμετέχουν: Ζάχος Τερζάκης. Νένα Βενετσάνου, Σόνια Θεοδωρίδου, Λαυρέντης Μαχαιρίτσας, Δημήτρης Μπάσης, Λαϊκή Ορχήστρα Μίκης Θεοδωράκης, Χορωδία της ΕΡΤ, Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ. Αντώνης Κοντογεωργίου, Ανδρέας Πυλαρινός. Πιάνο: Τατιάνα Παπαγεωργίου.

Μουσική Δωματίου

14.00 Trio for Violin, Violoncello and piano. 1947. Trio Athenee: Βιολί: Χάρης Χατζηγεωργίου, Βιολοντσέλο: Ντάνα Χατζηγεωργίου, Πιάνο: Βίκυ Στυλιανού.

15.00 Χορός Ασίκικος 11 Σπουδές για σόλο βιολοντσέλο. 1989. Άγγελος Λιακάκης.

16.00 Sonatina for Violin & Piano No. 1.1952. Theodore Kerkezos: Saxophone, Thessaloniki State Sympony Orchestra and Myron Michailidis. Greek Classics: Impressions for Saxophone and Orchestra.

Διασκευές

17.00 Piano Revolution. 2009. Η μελέτη του Ανδρέα Μπουτσικάκη, ιχνηλατεί τις απεριόριστες δυνατότητες στο έργο του Μίκη Θεοδωράκη.

Κύκλοι τραγουδιών

19.00 Μικρές Κυκλάδες. Έτος σύνθεσης, ηχογράφησης 1963. Ποίηση: Οδυσσέας Ελύτης. Συμμετέχουν: Τραγούδι. Ντόρα Γιαννακοπούλου. Πιάνο: Γιάννης Διδίλης, Μπουζούκι: Λάκης Καρνέζης, Κώστας Παπαδόπουλος, Μπάσο: Βαγγέλης Παπαγγελίδης, Διεύθυνση Ορχήστρας: Μίκης Θεοδωράκης.

20.00 Πολιτεία Β΄ 1964 Παρίσι. Συμμετέχουν: Γρηγόρης Μπιθικώτσης. Αντώνης Κλειδωνιάρης. Μαρία Φαραντούρη. Γρηγόρης Μπιθικώτσης, Μιχάλης Ιωαννίδης, Λάκης Καρνέζης, Κώστας Παπαδόπουλος Μπουζούκι. Λαϊκή ορχήστρα υπο την διέυθυνση του Μίκη Θεοδωράκη.

21.00 Χρυσοπράσινο Φύλλο. Έτος σύνθεσης: 1964. Στοίχοι: Λεωνίδα Μανέλη, Νίκου Γκάτσου, Άντι Περνάρη, Μίκη Θεοδωράκη. Συμμετέχουν: Γρηγόρης Μπιθικώτσης, Μαρία Φαραντούρη. Μουσικοί: Γιάννης Διδίλης, Λάκης Καρνέζης, Κώστας Παπαδόπουλος, Βαγγέλης Παπαγγελίδης. Δ.Ορχήστρας Μίκης Θεοδωράκης.

Συμφωνικά έργα

22.00 Πρώτη Συμφωνία 1948 & 1953. Κρατική ορχήστρα Αθηνών. Μουσική Διεύθυνση: Ηλίας Βουδούρης. Ζωντανή Ηχογράφηση: Μέγαρο Μουσικής 2005. Συμφωνική Μουσική ΙΙ

Αγαπητοί φίλοι ακροατές, το ραδιόφωνο συνεχίζει αδιάλειπτα τη μετάδοση των έργων του Μίκη Θεοδωράκη με καθημερινό πρόγραμμα, να επισημάνω πως έγινε μια σημαντική αλλαγή, το δεύτερο κανάλι πέρα από τα 1000 τραγούδια έχει εμπλουτιστεί με Μουσική δωματίου, Μπαλέτα, Κονσέρτα, και Ραψωδίες.