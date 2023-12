Η Τζένιφερ Άνιστον, η οποία πρωταγωνιστεί με τον Τζον Χαμ στην τρίτη σεζόν του προγράμματος της Apple TV+, «The Morning Show», αναφέρθηκε στην επίμαχη ερωτική σκηνή στην κρεβατοκάμαρα μαζί με τον Τζον Χαμ, στην οποία εμφανίστηκε εντελώς γυμνή και αποκάλυψε πώς ήταν τελικά μια πολύ άβολη στιγμή για αυτήν.

Η Άνιστον υποδύεται στην σειρά μία παρουσιάστρια ειδήσεων, την Alex Levy, ενώ ο Τζον ενσαρκώνει τον Paul Marks, έναν δισεκατομμυριούχο τεχνολογίας.

Στο νέο τεύχος του Variety, η Άνιστον είπε στη συμπρωταγωνίστριά της στο «Morning Show», Ρις Γουίδερσπουν, ότι ρωτήθηκε αν ένιωθε άνετα όταν γύριζε την επίμαχη σκηνή.

«Μας ρώτησαν αν θέλαμε έναν συντονιστή οικειότητας. Εγώ επειδή είμαι παλιά ηθοποιός, ρώτησα “Τι σημαίνει αυτό;” και μου απάντησαν πως είναι αυτός: “που σε ρωτάει αν είσαι καλά»”, και εγώ είπα, “Σας παρακαλώ, αυτό είναι αρκετά πιο άβολο!”».

«Είμαστε έμπειροι – μπορούμε να το καταλάβουμε αυτό», είπε στη βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιό.

Η σκηνή με την Άνιστον, η οποία παραμένει σε εξαιρετική φόρμα και έχει τρομερές αναλογίες στα 54 της έγινε viral στο Twitter.

Στο επεισόδιο της τρίτης σειράς, The Stanford Student, που προβλήθηκε τον Οκτώβριο, είδαμε την Alex (Τζένιφερ Άνιστον) να παίρνει συνέντευξη από τον Paul (Τζον Χαμ) στην έπαυλή του στο Hamptons. Η τεταμένη και έντονη συνέντευξη προκάλεσε σπίθες μεταξύ των δύο και αφού τελείωσε κατέληξαν μαζί στο κρεβάτι.

Στις πολυσυζητημένες σκηνές οι δύο ηθοποιοί εμφανίστηκαν εντελώς γυμνοί, με την Τζένιφερ να δείχνει εξίσου εντυπωσιακή με την πρώτη της γυμνή σκηνή στο The Break Up το 2006.

Η σταρ των Friends αποκάλυψε πρόσφατα πώς παραμένει σε τόσο εντυπωσιακή φόρμα σε μια ειλικρινή συνέντευξη τον περασμένο μήνα.

