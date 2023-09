Το θρυλικό ροκ συγκρότημα Aerosmith, ανέβαλε έξι σταθμούς της αποχαιρετιστήριας περιοδείας του, εξαιτίας τραυματισμού στις φωνητικές χορδές του Στίβεν Τάιλερ στη συναυλία του περασμένου Σαββάτου στο Λονγκ Άιλαντ της Νέας Υόρκης σύμφωνα με το ΑP.

«Με πόνο ψυχής ανακοινώνω ότι έλαβα αυστηρή εντολή από το γιατρό να μην τραγουδήσω για τις επόμενες τριάντα ημέρες» έγραψε ο 75χρονος Τάιλερ στην προσωπική του σελίδα στο Instagram. «Yπέστην βλάβη στις φωνητικές μου χορδές κατά τη διάρκεια της συναυλίας του Σαββάτου που οδήγησε σε αιμορραγία. Θα χρειαστεί να αναβάλουμε μερικές ημερομηνίες ώστε να μπορέσουμε να επιστρέψουμε και να σας δώσουμε αυτό που σας αξίζει».

Το εμβληματικό συγκρότημα ξεκίνησε την αποχαιρετιστήρια περιοδεία του «Peace Out» στις 2 Σεπτεμβρίου από το Wells Fargo Center στη Φιλαδέλφεια των ΗΠΑ. Σύμφωνα με την ανακοίνωση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης οι νέες ημερομηνίες είναι στις 29 Ιανουαρίου στο Ντιτρόιτ, στις 14 Φεβρουαρίου στο Σικάγο, στις 17 Φεβρουαρίου στην Ουάσινγκτον, στις 21 Φεβρουαρίου στο Τορόντο, στις 26 Φεβρουαρίου στην PNC Arena στο Ράλεϊ και στις 29 Φεβρουαρίου στο Κλίβελαντ.

