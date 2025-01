Δύο συναυλίες του ανέβαλλε ο διάσημος τραγουδοποιός Sting και ακύρωσε μια επερχόμενη εμφάνισή του σε τελετή απονομής βραβείων, λόγω προβλημάτων που αντιμετωπίζει με την υγεία του.

Ο 73χρονος τραγουδιστής δεν θα δώσει το «παρών» στα Bass Magazine Awards που θα πραγματοποιηθούν σήμερα Πέμπτη 23 Ιανουαρίου, όπου επρόκειτο να τιμηθεί με βραβείο για το συνολικό του έργο.

Ο Βρετανός μουσικός ανέβαλε επίσης τις συναυλίες του στις ΗΠΑ, στο Φοίνιξ της Αριζόνα και στο Wheatland της Καλιφόρνια, που ήταν προγραμματισμένες για το τέλος του μήνα.

