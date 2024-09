Σε ρινγκ κόντεψε να μετατραπεί η σκηνή στη συναυλία που έδιναν οι Jane’s Addiction στη Βοστώνη, όταν ο τραγουδιστής επιτέθηκε στον κιθαρίστα. Το συγκρότημα επανενώθηκε μετά από καιρό, κυκλοφορόντας ένα νέο single και πραγματοποιώντας περιοδεία ύστερα από χρόνια, όμως τα πράγματα δεν φαίνεται να πηγαίνουν πολύ καλά.

Το περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ της Παρασκευής, 13 Σεπτεμβρίου, την ώρα που το συγκρότημα έπαιζε το τραγούδι «Ocean Size». Ο τραγουδιστής, Perry Farrell, επιτέθηκε στον κιθαρίστα, Dave Navarro. Ο τελευταίος, επέστρεψε πρόσφατα στην μπάντα μετά από ένα διάστημα αποχής.

Με την κιθάρα στα χέρια και με ένα βλέμμα έκπληξης στο πρόσωπό του, προσπάθησε να συγκρατήσει τον συνεργάτη του και να τον απωθήσει. Ο Farrell, όμως, τον χτύπησε με τη γροθιά του και τότε τα υπόλοιπα μέλη της μπάντας, αλλά και οι σεκιουριτάδες χρειάστηκε να επέμβουν.

Longer vid of fight that brought tonight’s Jane’s Addiction show to an early end.

Problems started in “Mountain Song” when Perry shouted at Dave. Issues got worse in “Three Days” + boiled over in “Ocean Size.”

Crew + bassist Eric Avery subdued Perry

🎥 MiniSleater on Reddit pic.twitter.com/8I1pbza3VC

— JamBase (@JamBase) September 14, 2024