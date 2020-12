Danai Nielsen - «Lion Zion» - Δείτε το παραμυθένιο νέο video clip

H Danai Nielsen συνεχίζει τις δημιουργικές παραγωγές παρουσιάζοντας το «Lion Zion» ένα ακόμα νέο single το οποίο κυκλοφορεί από την United We Fly.

Ένα μήνα μετά το release του single Mermaid, η Ελληνοδανή καλλιτέχνις επανέρχεται με ένα νέο κομμάτι που υπακούει σε αυτό που η ίδια έχει πει ότι χαρακτηρίζει τα περισσότερα τραγούδια της: βιωματική ειλικρίνεια. Κάθε single και video clip που κυκλοφορεί αποτελεί ένα ολοκληρωμένο έργο που έχει στο επίκεντρο είτε κοινωνικά θέματα, είτε τις ανθρώπινες σχέσεις, πάντα μέσα από την προσωπική της οπτική.

Κι ενώ το Mermaid έθιγε το πολύ σοβαρό θέμα του female trafficking, το Lion Zion μας μιλάει για τη «ζούγκλα» που αντιμετωπίζουμε καθημερινά, τόσο μέσα μας όσο και γύρω μας, για τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε κατά τη διάρκεια της ζωής μας, στην προσπάθεια να βρούμε ο καθένας τον ξεχωριστό μας σκοπό και τον πραγματικό και ιδανικό μας εαυτό.Το Lion Zion είναι μια storytelling μπαλάντα γραμμένη κυρίως σε πιάνο και «ντυμένη» με ένα ονειρικό video clip το οποίο μόλις κυκλοφόρησε.

We need to go in the middle of our jungle

We need to go and find our Lion

And ask for Zion