Έφυγε από τη ζωή η Christine McVie, τραγουδίστρια των Fleetwood Mac

Η συν-επικεφαλής τραγουδίστρια και κιμπορντίστρια των Fleetwood Mac, Christine McVie, άφησε την τελευταία της πνοή στην ηλικία των 79 ετών. Τη δυσάρεστη είδηση ανακοίνωσε η οικογένειά της.



Η σχετική ανακοίνωση που δημοσιεύθηκε στο Facebook αναφέρει:

«Εκ μέρους της οικογένειας της Christine McVie, ανακοινώνουμε με βαριά καρδιά ότι η Christine απεβίωσε.

Έφυγε από τη ζωή σε ήρεμη κατάσταση, σε νοσοκομείο, σήμερα το πρωί, Τετάρτη 30 Νοεμβρίου 2022, ύστερα από μια σύντομη περιπέτεια υγείας.

Βρισκόταν στη συντροφιά της οικογένειάς της.

Σας παρακαλούμε να σεβαστείτε την ιδιωτικότητα της οικογένειάς της σε αυτές τις δύσκολες στιγμές και θα θέλαμε να κρατήσετε όλοι την Christine στις καρδιές σας και να θυμάστε τη ζωή ενός εξαιρετικού ανθρώπου, σεβαστού μουσικού, που αγαπήθηκε παγκόσμια. Αναπαύσου εν ειρήνη, Christine McVie».



Η McVie είχε γράψει ορισμένα από τα πιο δημοφιλή τραγούδια των Fleetwood Mac, όπως το Little Lies, Everywhere, Don't Stop, Say You Love Me, και Songbird.

Είχε αποχωρήσει το 1998 από το συγκρότημα έπειτα από 28 χρόνια κοινής πορείας, αλλά είχε επιστρέψει εκ νέου το 2014.