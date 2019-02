«Έρωτας... όπως τότε» με τη Φωτεινή Δάρρα στο Half Note

Ένα κατάμεστο Half Note επεφύλασσε ο μήνας Φεβρουάριος για τη Φωτεινή Δάρρα. Έπειτα από την τεράστια επιτυχία της 14ης Φεβρουαρίου στο Half Note, η Φωτεινή Δάρρα επιστρέφει για μία ακόμα παράσταση στις 27 Φεβρουαρίου στο Half Note.

Μια μαγική βραδιά θα περάσουν όσοι βρεθούν εκεί για να ακούσουν μερικά από τα ωραιότερα ερωτικά τραγούδια όλων των εποχών με ερμηνείες που ξαφνιάζουν, συγκινούν και ψυχαγωγούν με όλη τη δύναμη των λέξεων.

Σαν να είναι η συνέχεια της φωνής της κάνει το πιάνο να ακούγεται ο εξαιρετικός πιανίστας Γιώργος Παπαχριστούδης που παίζει με χαρακτηριστική ευκολία από τα τραγούδια της εποχής του ’30 μέχρι τα σύγχρονα ελληνικά και ξένα, ταξιδεύοντάς μας στην απέραντη θάλασσα των πιο υπέροχων τραγουδιών!

«Μην το ρωτάς τον ουρανό», «Rien de rien», «Suspicion», «Ξύπνα αγάπη μου», «Σταγόνα σταγόνα», «Αγόρι μου», «Love for sale», «Just thetwo of us», «Θέλω κοντά σου να μείνω», “Je suis malade” είναι μερικά μόνο από τα τραγούδια που θα ακουστούν το βράδυ αυτό. Δεν θα λείψουν το πορτογαλέζικο «Cancao do mar» σε μια ξεχωριστή ερμηνεία και η καινούργια διασκευή του «Γελάς» του Κώστα Καπνίση!

«Έρωτας ... όπως τότε»... για να ερωτευτείτε πάλι από την αρχή!

Ένα μοναδικό ρεσιτάλ για δύο χέρια και μια φωνή. Μια συνύπαρξη που δεν πρέπει να χάσετε!

HALF NOTE JAZZ CLUB

Τριβωνιανού 17, Μετς

Ώρα έναρξης: 21:30

Είσοδος: 15 ευρώ (μπαρ), 20 ευρώ (Β΄ Ζώνη), 25 ευρώ (Α΄ Ζώνη)

Προπώληση: www.viva.gr



Πληροφορίες – Κρατήσεις: 210 9213310