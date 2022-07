H Λόρι Άντερσον σε μία συζήτηση με τον Πωλ Χολντενγκρέιμπερ στην Κεντρική Σκηνή της Στέγης

Δύο μέρες πριν την εμφάνισή της στο Ηρώδειο, η Λόρι Άντερσον, ιέρεια της αβανγκάρντ της μυθικής δεκαετίας του '70 στη Νέα Υόρκη και μία από τις πιο σημαντικές φωνές της αμερικανικής τέχνης, έρχεται την Παρασκευή 8 Ιουλίου στην Κεντρική Σκηνή της Στέγης του Ιδρύματος Ωνάση (στις 20:30) σε μια αναπάντεχη συζήτηση με τον κορυφαίο Αμερικανό διανοούμενο Πωλ Χολντενγκρέιμπερ, μετρ των ζωντανών συνεντεύξεων και εκτελεστικό διευθυντή του Onassis Los Angeles.

Αδιανόητη συνθέτις και μοναδική περφόρμερ της ηλεκτρονικής μουσικής, τραγουδίστρια, ποιήτρια, εικαστικός, αλλά πάνω απ' όλα πρωτοπόρος. Βιτριολική στη σάτιρά της και ευαίσθητη στην προσέγγισή της. Έπαιζε βιολί φορώντας παγοπέδιλα πάνω σε μια κολόνα πάγου που έλιωνε σε μια νεοϋορκέζικη γκαλερί, και υπήρξε η πρώτη συνεργαζόμενη καλλιτέχνις στην ιστορία της NASA. Φίλη του William S. Burroughs και σύζυγος του Lou Reed. Η μοναδική Λόρι Άντερσον από καλά κρυμμένο μυστικό των διανοουμένων έγινε παγκόσμια σταρ εν μία νυκτί με το περίφημο «O Superman», εμπνευσμένο από μια άρια του Μασνέ -αρχικά πακετάριζε και ταχυδρομούσε μόνη της τις κόπιες, και τελικώς έφτασε στο νούμερο 2 των τσαρτς της Βρετανίας.

Πάνω από σαράντα χρόνια μετά την καθιέρωσή της, με δεκάδες δισκογραφικές δουλειές και παραστάσεις στη φαρέτρα της, παραμένει μια από τις πλέον χαρακτηριστικές, διεισδυτικές και ρηξικέλευθες φωνές της αμερικανικής τέχνης και διανόησης. Η σκέψη της, πάντοτε out of the box, αιφνιδιάζει, γοητεύει και κινητοποιεί τον εκάστοτε συνομιλητή της.

Την Παρασκευή 8 Ιουλίου, η Άντερσον έρχεται να πλημμυρίσει την Κεντρική Σκηνή της Στέγης με την πληθωρική ενέργειά της, σε μία συζήτηση με τον Πωλ Χολντενγκρέιμπερ, μετρ των συνεντεύξεων, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος Ωνάση και εκτελεστικό διευθυντή του Onassis Los Angeles (OLA House). Δύο μόλις ημέρες πριν την πολυαναμενόμενη εμφάνισή της στο Ηρώδειο, το αθηναϊκό κοινό θα έχει τη μοναδική ευκαιρία να γνωρίσει από κοντά την ιέρεια της ηλεκτρονικής μουσικής πρωτοπορίας και να εμβαθύνει σε σκόρπιες σκέψεις της που βγάζουν νόημα, όλες μαζί, και η καθεμία ξεχωριστά: οι φόβοι που μας ενθαρρύνουν, το τέλος της ζωής στη Γη, οι σύγχρονες δεισιδαιμονίες, οι μύθοι και οι θρύλοι, τα πάθη, τα δάκρυα, τα πουλιά, η δημοκρατία, ο αυτοσχεδιασμός, η Θιβετιανή Βίβλος των Νεκρών, η Γιόκο Όνο και ο Αριστοφάνης, η ύπνωση, το να βρίσκεσαι στο σκοτάδι ή να προσποιείσαι ότι κοιμάσαι, η σκλαβιά, τα διαφορετικά είδη σιωπής, η απώλεια.

Νέα Υόρκη των 70s. Οι αντισυμβατικές, γεμάτες πρωτοπορία και φαντασία περφόρμανς της Λόρι 'Αντερσον αναστατώνουν την καλλιτεχνική σκηνή της εποχής. Με έργα που παραπέμπουν περισσότερο σε πολιτικό μανιφέστο και με κύρια συστατικά την πλήρη απουσία δομής, την ανατροπή των κανόνων και την απροσδόκητη μείξη λόγου, τεχνολογίας και πολυμέσων, η 'Αντερσον φέρνει στο προσκήνιο της τέχνης την ιδιόρρυθμη προσωπική της αφήγηση, όπου διαφορετικές ανθρώπινες ιστορίες πρωταγωνιστούν και κοινωνικά ερωτήματα ψάχνουν απάντηση.

Ο Πωλ Χολντενγκρέιμπερ δηλώνει «επιμελητής της δημόσιας περιέργειας». Έχει συνομιλήσει με μερικούς από τους διασημότερους ανθρώπους του πλανήτη - από την Patti Smith έως τον Jay-Z, από τον Wes Anderson έως την Helen Mirren και από τον Werner Herzog έως τον Mike Tyson, για λογαριασμό της εξίσου διάσημης σειράς συζητήσεων «LIVE from the NYPL» της Δημόσιας Βιβλιοθήκης της Νέας Υόρκης.

Από τη θέση του ως εκτελεστικός διευθυντής του Onassis Los Angeles (OLA Ηouse), συνεχίζει τις απρόσμενες συναντήσεις για το Ίδρυμα Ωνάση, παρουσιάζοντας παράλληλα την podcast σειρά «The Quarantine Tapes», όπου σπουδαίοι καλλιτέχνες, φιλόσοφοι και συγγραφείς - όπως o Henry Rollins, η Maia Kalman, η Margaret Atwood, η Naomi Klein και αμέτρητοι άλλοι, συνομιλούν μαζί του για την ανθρώπινη κατάσταση στην εποχή πριν και μετά την πανδημία.

Είσοδος ελεύθερη με προκράτηση θέσης. Η συζήτηση θα πραγματοποιηθεί στα αγγλικά με ταυτόχρονη διερμηνεία στα ελληνικά και την ελληνική νοηματική γλώσσα.

Διαβάστε περισσότερα εδώ: