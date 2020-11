«Holiday»: Ο Μάικλ Τζ. Φοξ προειδοποιεί τον Lil Nas X να μην «ταξιδέψει» στο έτος 2020

Ο Lil Nas X ανακοίνωσε επίσημα το επερχόμενο single του «Holiday» με θέμα τα Χριστούγεννα, με ένα τρέιλερ που περιλαμβάνει τον αγαπημένο «ταξιδιώτη στον χρόνο», Μάικλ Τζ. Φοξ.

Στιγμιότυπο από το βίντεο του τραγουδιού ξεκινά με την επιτυχία του Nas X «Old Town Road» ως υπόκρουση, καθώς κατευθύνεται σε μια πόλη της Άγριας Δύσης. Ο ράπερ περνάει και κοιτάζει μία πινακίδα «καταζητούμενος» με τη φωτογραφία του και στη συνέχεια συναντά έναν μεθυσμένο Άγιο Βασίλη που διώχνεται από σαλούν. Ο Nas X, παίρνει το καπέλο του Άγιου Βασίλη γίνεται «Santa Nas X» και το άλογό του μετατρέπεται γρήγορα σε τάρανδο και η στολή του στo εμβληματικό κόκκινο κοστούμι του Άγιου Βασίλη. Ο Nas X ανεβαίνει σε φουτουριστικό έλκηθρο και ταξιδεύει στον χρόνο, αλλά ο Μάικλ Τζ. Φοξ προειδοποιεί τον ράπερ για το χάος που επικρατεί το έτος 2020 αυτή τη στιγμή: «Ό, τι κι αν κάνεις, Νας, μην πας στο 2020».

Δείτε το τρέιλερ:

Στην ταινία της τριλογίας επιστημονικής φαντασίας Επιστροφή στο Μέλλον «Back to the Future Part III» ο Μάρτι ΜακΦλάι, τον οποίο υποδύεται ο Μάικλ Τζ. Φοξ και ο Δρ. Έμετ «Ντοκ» Μπράουν, που ενσαρκώνει ο Κρίστοφερ Λόιντ ταξιδεύουν στην Άγρια Δύση στο έτος 1885.

Το «Holiday» θα κυκλοφορήσει στις 13 Νοεμβρίου.

Είναι το πρώτο σόλο single του Nas X έπειτα από δύο χρόνια και πιθανότατα θα είναι μέρος του επερχόμενου ντεμπούτου άλμπουμ του μαζί με τα τραγούδια Call Me By Your Name” (από το ομότιτλο μυθιστόρημα και την ταινία, «One of Me», «Titanic» και «Don’t Want It».

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ