Οι θρυλικοί Jethro Tull στο Φεστιβάλ Μονής Λαζαριστών και στο Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη

Οι ιστορικοί ύμνοι των Βρετανών, θα ηχήσουν για άλλη μια φορά σε Θεσσαλονίκη κι Αθήνα κάνοντάς μας να ανυπομονούμε για τις δύο πολύ μεγάλες συναυλίες του Σεπτέμβρη.

Την Πέμπτη 22 Σεπτεμβρίου οι θρυλικοί Jethro Tull θα εμφανιστούν στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Μονής Λαζαριστών 2022 και την Παρασκευή 23 Σεπτεμβρίου στο Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη στο πλαίσιο του Φεστιβάλ "Στη Σκιά των Βράχων 2022", επιβεβαιώνοντας για ακόμη μια φορά γιατί θεωρούνται από τα σημαντικότερα ροκ συγκροτήματα όλων των εποχών, βάζοντας φαρδιά πλατιά την υπογραφή τους στον σκληρό ήχο.

Ορμώμενοι από το Blackpool της Αγγλίας, οι Jethro Tull ξεκινούν το μουσικό τους ταξίδι στα τέλη της δεκαετίας του ’60. Σήμερα, με 60 εκατομμύρια πωλήσεις δίσκων παγκοσμίως, περισσότερα από 21 άλμπουμ μεταξύ των οποίων 11 χρυσά και 5 πλατινένια και με περισσότερες από 3,000 live εμφανίσεις σε 40 χώρες, οι Jethro Tull έχουν χαρακτηριστεί ως ένα από τα πιο σημαντικά και εκκεντρικά progressive rock συγκροτήματα του 20ού αιώνα.

Στο κέντρο της σκηνής ξεχωρίζει η εμβληματική περσόνα του Ian Anderson, ο οποίος παίρνει τον ρόλο του ηγέτη του γκρουπ. Με μια καλλιτεχνική ευφυΐα που ξεχώρισε ήδη από τα πρώτα βήματα της μπάντας, ο Anderson τολμά να βάλει το φλάουτο σαν βασικό όργανο στη μηχανή των Jethro Tull, κάνοντάς το παράλληλα σήμα κατατεθέν του συγκροτήματος.

Στα πρώτα τους δισκογραφικά χρόνια ξεπηδά το blues ντεμπούτο τους This Was (1968), το οποίο διαδέχεται το Stand Up (1969), αλλά και το Benefit (1970), ο δίσκος προπομπός που μας προετοιμάζει για το magnum opus τους, Aqualung (1971). Τα λόγια περιττεύουν για αυτό το αριστούργημα το οποίο θεωρείται ως μια από τις πιο σημαντικές ροκ κυκλοφορίες όλων των εποχών.



Η progressive rock, περήφανη για τα άξια τέκνα της, βρίσκει μια για πάντα στο Locomotive Breath και το Hymn 43 τους ύμνους που θα τραγουδηθούν από χιλιάδες fans παγκοσμίως. Μέσα από μια μουσική πορεία 5 δεκαετιών, ο ήχος των Jethro Tull ταξίδεψε από τα blues και τη jazz, την progressive αλλά και την ορθόδοξη rock, μέσα από τα folk ηχοτόπιά τους.

Πέρασαν σχεδόν 2 δεκαετίες δισκογραφικής ανομβρίας, μέχρι τη φετινή θριαμβευτική επιστροφή των Jethro Tull με το Τhe Zealot Gene που επιβεβαίωσε ότι το συγκρότημα συνεχίζει να κρατά ψηλά το Άγιο Δισκοπότηρο της ροκ, ποτίζοντας μας εθιστικές μελωδίες κι εξαιρετικούς στίχους.

Η μπάντα που λατρεύτηκε από τους Steve Harris και Bruce Dickinson, Eddie Vedder, Nick Cave, John Myung, Marcus Siepen και Joe Bonamassa, έρχεται σε Θεσσαλονίκη και Αθήνα για δυο ιστορικές συναυλιακές συγκυρίες που περιμέναμε χρόνια.

Πέμπτη 22 Σεπτεμβρίου στη Μονή Λαζαριστών και Παρασκευή 23 Σεπτεμβρίου στο Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη, ο Ian Anderson κι η σπουδαία παρέα του θα μας συντροφεύσουν σε 2 μοναδικά ροκ ταξίδια με υπόκρουση τις κορυφαίες στιγμές των Jethro Tull.

Πληροφορίες:

Πληροφορίες για προπώληση εισιτηρίων:

Τα εισιτήρια ξεκινούν από 42€

Αθήνα:

Reload Stores (Ακαδημίας 81, Αθήνα, τηλέφωνο: 2103801464)

Θεσσαλονίκη:

Stereodisc (Αριστοτέλους 4, Θεσσαλονίκη, τηλέφωνο: 2310262912)

Μονή Λαζαριστών (Κολοκοτρώνη 25 - 27, Σταυρούπολη, τηλέφωνο: 2310589185)

www.ticketmaster.gr

Τηλεφωνικό κέντρο Ticketmaster: 211 19 81 535