Η Irene και οι Word of Mouth live στο 6 d.o.g.s

Μία από τις πιο ξεχωριστές νέες γυναικείες φωνές που κινείται μεταξύ neo soul και funk ήχου συναντά το πιο γνωστό φωνητικό σχήμα beatbox, σε ένα live γεμάτο ρυθμό, grooves και ευφάνταστες αποδόσεις από soul, hip hop και r&b classics.



Η Irene (Ειρήνη Παργινού) έχει ξεχωρίσει με την ιδιαίτερη χροιά της φωνής και τα soul dance τραγούδια της, που την τοποθετούν στις πιο ενδιαφέρουσες νέες δημιουργούς της αγγλόφωνης σκηνής. Με θητεία που περιλαμβάνει εμφανίσεις σε γνωστά musical στο Λονδίνο και τη Νέα Υόρκη και μερικά ξεχωριστά τραγούδια που έχει κυκλοφορήσει ως σήμερα, είναι αναμφισβήτητα μια τραγουδίστρια που πατάει στο σύγχρονο urban ήχο όσο και στο classic μαύρο ρεπερτόριο.



Στο πρώτο της προσωπικό ep με τίτλο "The Rainbow Soul" σε στίχους και μουσική του Ian Ikon, ξεχώρισαν και αγαπήθηκαν τα singles "Like A Rainbow" και "Invisible Love" όπου εκτός από την ραδιοφωνική επιτυχία που σημείωσαν κατάφεραν να μπουν και σε δυο παγκόσμιες συλλογές (NOW 2016) ) με τις μεγαλύτερες αγγλόφωνες επιτυχίες του 2016.



Πρόσφατα κυκλοφόρησε το single Piece of you προλογίζοντας με τον καλύτερο τρόπο το album που θα κυκλοφορήσει μέσα στο 2020, από τη Hidden Track Records.



Δημιουργικά ανήσυχη και αναζητώντας πάντα το καινούργιο, προσκαλεί στα live της τους Word of Mouth, το διακεκριμένο δίδυμο των Ελλήνων beatboxers Bitman και El Pap Chico, που γιορτάζουν 10 χρόνια ύπαρξης υπηρετώντας την τέχνη του human beatbox, σε ένα live, όπου ο ρυθμός και η μουσική προέρχονται μόνο από το ανθρώπινο στόμα, έχοντας στείλει διακοπές τα μουσικά όργανα εδώ και καιρό.



Ο συνδυασμός τους είναι εκρηκτικός και δημιουργεί ένα live συναρπαστικό και εθιστικό, όπου οι σωματικοί ήχοι των Word of Mouth συνοδεύουν με πρωτότυπο τρόπο την Irene.



Τραγούδια των Weeknd, συναντούν τους Massive Attack, τους θρυλικούς Marvin Gaye και Al Green αλλά και τις φωνές των σπουδαίων Jill Scott και Erykah Badu, σε ένα εκλεκτικό και groovy set, με την ενορχηστρωτική επιμέλεια του Αλέξανδρου Λιβιτσάνου.

Τη βραδιά θα ανοίξει ο γνωστός παραγωγός και d.j RSN, με ένα dj set που θα δημιουργήσει την κατάλληλη ατμόσφαιρα για το live της Irene και των Word of Mouth.



Οι Word of Mouth με τις εμφανίσεις τους τα τελευταία χρόνια στο υπερθέαμα του Red Bull X Fighters στην Αθήνα μπροστά σε 10.000 θεατές, το άνοιγμα της συναυλίας του αναγνωρισμένου Αυστραλού beatbox street artist Dub FΧ και την συμμετοχή τους στα τελικά του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος Beatbox στο Βερολίνο, σφράγισαν τη θέση τους ανάμεσα στα κορυφαία beatbox δίδυμα στο κόσμο.



Έχουν προλογίσει συναυλίες καταξιωμένων hip hop ξένων καλλιτεχνών στην Ελλάδα, όπως Snoop Dogg, Phi-Life Cypher, Lords of the Underground και Beat Assaillant και συνεργαστεί με πληθώρα καταξιωμένων Ελλήνων καλλιτεχνών επί σκηνής και δισκογραφικά, όπως Δήμητρα Γαλάνη, Imam Baildi, Φοίβο Δεληβοριά, Νίκο Πορτοκάλογλου, Εισβολέα, 12ο Πίθηκο, Burger Project, Idra Kayne κ.α. Έχουν εμφανιστεί σε beatbox festival στη νέα Υόρκη, στην Σόφια, στο Βερολίνο.

The Band:



Κιθάρα: Αλέξανδρος Δερμάνης

Μπάσο: Γιώργης Μουχτάρης

Ντραμς: Στέφανος Σακκελαρίου



Έναρξη: 21:00



Eίσοδος: 5 ευρώ

six d.o.g.s



Αβραμιώτου 6-8

Μοναστηράκι

Αθήνα



T: +30 210 3210510