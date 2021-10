Η ιστορία αγάπης των Όζι και Σάρον Όσμπορν γίνεται κινηματογραφική ταινία

Η ιστορίας αγάπης των Όζι και Σάρον Όσμπορν οδεύει στη μεγάλη οθόνη. Ταινία βασισμένη στη ζωή του ζευγαριού ετοιμάζεται από τη Sony Pictures, σύμφωνα με το «Variety», και ο υποψήφιος για Όσκαρ, Λι Χολ, θα γράψει το σενάριο.

«Η σχέση μας κατά καιρούς ήταν συχνά άγρια, τρελή και επικίνδυνη, αλλά ήταν η αθάνατη αγάπη μας που μας κράτησε ενωμένους», δήλωσε η Σάρον Όσμπορν. «Είμαστε ενθουσιασμένοι που συνεργαζόμαστε με τη Sony Pictures και την Polygram για να μεταφέρουμε την ιστορία μας στην οθόνη», πρόσθεσε.

Η Σάρον Όσμπορν και τα δύο από τα παιδιά τους, ο Τζακ και η Έιμι, θα αναλάβουν την παραγωγή της ταινίας μέσω της εταιρείας τους, Osbourne Media.

Πολλά τραγούδια των Black Sabbath, του heavy metal συγκροτήματος του Όζι Όσμπορν, καθώς και από τη σόλο καριέρα του, θα έχουν κεντρικό ρόλο στην ταινία, που θα καταγράφει τη σχέση του Όζι και της Σάρον και το πώς ερωτεύτηκαν. Το ζευγάρι παντρεύτηκε το 1982, ύστερα από σχέση τριών χρόνων.

Με επικεφαλής τον Τζακ Όσμπορν, η Osbourne Media παράγει περιεχόμενο για πολλές πλατφόρμες, όπως το ντοκιμαντέρ «God Bless Ozzy Osbourne» για το Showtime, ενώ επέβλεψε την παραγωγή της σειράς «Alpha Dogs» του NatGeo Wild. Το πιο πρόσφατο ντοκιμαντέρ του, «Biography: The Nine Lives of Ozzy Osbourne», προβλήθηκε στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου SXSW 2020.

Περίεργες καταστάσεις της οικογένειας καταγράφηκαν στο reality show του MTV, «The Osbournes».

Η σειρά προβλήθηκε από το 2002 έως το 2005 και παρουσίαζε τη ζωή του τραγουδιστή και της οικογένειάς του, με τον Τζακ και την άλλη κόρη του ζευγαριού, Κέλι, να εμφανίζονται συχνά.

Ωστόσο, αν και το reality show ήταν μία από τις σειρές του MTV με τη μεγαλύτερη θεαματικότητα, η Έιμι αρνήθηκε να πάρει μέρος στην παραγωγή.

«Μεγάλωσα έχοντας έναν αρκετά γνωστό πατέρα ούτως ή άλλως και πάντα εκτιμούσα πραγματικά την ιδιωτικότητά μου μέσα σε αυτήν την οικογένεια», είπε η Έιμι σε παλαιότερη συνέντευξή της στο ραδιοφωνικό πρόγραμμα Q1043.

