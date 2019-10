Οι Light in Babylon στην Αθήνα

Η Goodheart Productions με χαρά υποδέχεται τους Light In Babylon για πρώτη φορά στην Αθήνα. Την Παρασκευή 8 Νοεμβρίου, το πολυπολιτισμικό συγκρότημα με βάση την Κωνσταντινούπολη, θα πλημμυρίσει το Κύτταρο με ήχους και αισθήσεις από την Ανατολή με την καλειδοσκοπική του ματιά προς σε όλο τον κόσμο. Άλλωστε, όπως λένε οι ίδιοι, «η επιθυμία κάθε άνθρωπος να ακολουθήσει το όραμα ενός κόσμου γεμάτου διαφορετικότητα, ελευθερία, ειρήνη και φως» είναι ο πυρήνας της μουσικής των Light in Babylon που με αγάπη και ενθουσιασμό μοιράζονται με το κοινό στις ζωντανές εμφανίσεις τους.



Το περιοδικό fRoots τους χαρακτηρίζει ως «γιορτή των κοσμοπολίτικων παραδόσεων της Κωνσταντινούπολης και της Σεφαραδιτικης εβραϊκής κοινότητας και παράδειγμα της θαυμάσιας μουσικής που βγαίνει από την περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου εδώ και τώρα», την ώρα που το Songlines Magazine σημειώνει «Οι Light in Babylon έρχονται δυνατοί και καθάριοι μέσα στο χρόνο και το χώρο. Από αυτό το σφιχτοδεμένο σχήμα δεν θα ακούσετε chill out lounge ρυθμούς και ψευτο-οριενταλισμούς».



Τα τρία βασικά μέλη συναντήθηκαν το 2010 στην Κωνσταντινούπολη και ξεκίνησαν να παίζουν μαζί μουσική στους δρόμους μιας από τις πιο ζωντανές πόλεις παγκοσμίως. Παρουσίασαν στην world μουσική σκηνή το 2012 το πρώτο τους άλμπουμ «Life Sometimes Doesn’t Give You Space», ενώ ακολούθησε το «Yeni Dunya» το 2016 (που στα τούρκικα σημαίνει - Νέος Κόσμος). Η μουσική τους είναι μια συγχώνευση διαφορετικών εθνοτήτων και πολιτισμών. H τραγουδίστρια και στιχουργός Michal Elia Kamal είναι Ισραηλινή με ιρανική καταγωγή, ο Metehan Çiftçi (σαντούρι) είναι Τούρκος, ο Julien Demarque (κιθάρα) είναι Γάλλος, ενώ πλέον έχουν πλαισιωθεί επί σκηνής από τον Αμερικανό Stuart Dickson στα κρουστά και τον Ιρανό Payam Ghasemi στο μπάσο. Με τη δύναμη και την αμεσότητα της νεότητάς τους και τις διαφορετικές μουσικές επιρροές που έχουν, δημιουργούν διαισθητικά ένα πρωτότυπο και πολυδιάστατο μείγμα των εσωτερικών φωνών τους, με ηχοχρώματα που οδηγούν την φαντασία σε ένα ταξίδι μέσα από τη Μέση Ανατολή και πέρα.



Info:



Παρασκευή 8 Νοεμβρίου

ΚΥΤΤΑΡΟ Live / Ηπείρου 48 & Αχαρνών / Τηλέφωνο: 210 82 24 134

ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ: 17€ (προπώληση) 20€ (ταμείο)

Προπώληση: Viva.gr και Viva Spots

Facebook Event: https://www.facebook.com/events/1083904268471422/