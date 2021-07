Η Tiffany θα ήθελε να την υποδυθεί η Τζούλια Ρόμπερτς σε ταινία για τη ζωή της

Η Tiffany έχει στο μυαλό της την ιδανική ηθοποιό που θα ήθελε να την ενσαρκώσει σε ταινία με θέμα τη ζωή της.

Η Αμερικανίδα ποπ σταρ της δεκαετίας του '80 στο νέο επεισόδιο του podcast «Behind the Velvet Rope with David Yontef» ρωτήθηκε από τον οικοδεσπότη ποια ηθοποιός θα ήθελε να την υποδυθεί σε βιογραφική ταινία.

«Λοιπόν, την Tiffany σε νεαρή ηλικία, δεν είμαι σίγουρη. Αυτό θα ήταν πολύ ενδιαφέρον. Θα έπρεπε να το σκεφτώ λίγο περισσότερο, σε βάθος» ανέφερε. «Πιθανώς για την Tiffany σε μεγαλύτερη ηλικία, ας διαλέξουμε μια υπέροχη κοκκινομάλλα, όπως η Τζούλια Ρόμπερτς. Είναι μία από τις αγαπημένες μου!».

Απαντώντας σε ερώτηση αν σκοπεύει να γράψει τα απομνημονεύματά της, η Αμερικανίδα τραγουδίστρια, τραγουδοποιός και ηθοποιός τόνισε: «Ω, σίγουρα. Οπωσδήποτε. Το συζητάμε εδώ και χρόνια. Νομίζω ότι θα πρέπει να γίνει την κατάλληλη στιγμή, ίσως, τα επόμενα δύο χρόνια, αλλά σίγουρα θα συμβεί, σίγουρα».

Η τραγουδίστρια έγινε διάσημη το 1987 με τη διασκευή του κλασικού τραγουδιού των Tommy James and the Shondells «I Think We’re Alone Now». Επίσης διασκεύασε την επιτυχία των Beatles «I Saw Her Standing There».

Η Tiffany μίλησε για τη μουσική της καριέρα που εκτείνεται σε τέσσερις δεκαετίες και περιλαμβάνει κάθε είδος μουσικής - ποπ, πανκ, κάντρι, μπαλάντες, ροκ, τις εμπειρίες της στη μουσική βιομηχανία και το πώς η μουσική άλλαξε τη ζωή της.

Επίσης αναφέρθηκε σε άλλες πτυχές της καριέρας, την ηθοποιία, τα reality shows στα οποία συμμετείχε και τη φιλία της με την τραγουδίστρια Ντέμπι Γκίμπσον και τις ταινίες, στις οποίες έχουν συμπρωταγωνιστήσει.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ