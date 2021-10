Η Τίνα Τέρνερ πούλησε τα δικαιώματα των τραγουδιών της στην BMG

Η ροκ σούπερσταρ Τίνα Τέρνερ αποφάσισε να πουλήσει τα δικαιώματα όλων των τραγουδιών της, όπως το «What's Love Got to Do With It», και το «Private Dancer», στην εταιρεία BMG. Η εταιρεία δεν αποκάλυψε το αντίτιμο της συμφωνίας αλλά πηγές από τη μουσική βιομηχανία που επικαλείται το ΒΒC εκτιμούν ότι αυτό θα ξεπερνά τα 50 εκατομμύρια δολάρια. Σε αυτό το ποσό περιλαμβάνονται τα δικαιώματα των κομματιών της, της εικόνας, του ονόματός της, αλλά και μελλοντικές χορηγίες και εμπορεύματα, που φέρουν το όνομά της.



Είναι η μεγαλύτερη συμφωνία που κλείνει η BMG με έναν καλλιτέχνη. Η Τέρνερ είναι η τελευταία μεγάλη καλλιτέχνης που εξαργυρώνει την αξία των διαχρονικών επιτυχιών της ακολουθώντας τα βήματα της συμφωνίας του Μπομπ Ντίλαν με την «Universal Music» ύψους 300 εκατ. δολαρίων και της συμφωνίας του Νιλ Γιανγκ με τη μουσική εταιρεία «Hipgnosis».



Η σταρ θα παραμείνει στο δυναμικό της «Warner Music» μετά τη συμφωνία. «Όπως κάθε καλλιτέχνης, η προστασία της δουλειάς μιας ζωής, η μουσική κληρονομιά μου, είναι κάτι προσωπικό. Είμαι σίγουρη ότι με την BMG και την Warner Music η δουλειά μου είναι σε επαγγελματικά και αξιόπιστα χέρια», δήλωσε η Τίνα Τέρνερ.



Η BMG ήδη εκπροσωπεί ή κατέχει δικαιώματα της δουλειάς πολλών σταρ, ανάμεσά τους οι Μικ Τζάγκερ και Κιθ Ρίτσαρντς, Τζον Λένον, Ντέιβιντ Μπόουι, Iron Maiden και Κερτ Κομπέιν.



«Το μουσικό ταξίδι της Τίνα Τέρνερ έχει εμπνεύσει κυριολεκτικά εκατοντάδες εκατομμύρια ανθρώπους σε όλο τον κόσμο και συνεχίζει να αγγίζει το νέο κοινό», σημείωσε ο εκτελεστικός διευθυντής της BMG. Χάρτβιχ Μάζουχ. «Είναι τιμή μας να αναλάβουμε τη δουλειά της διαχείρισης των μουσικών και εμπορικών συμφερόντων της Τίνα Τέρνερ. Είναι μια ευθύνη που παίρνουμε πολύ σοβαρά. Είναι, αληθινά και απλά, η καλύτερη».



Πίσω από τους χρυσούς και πλατινένιους δίσκους, πίσω από τα λαμπερά φώτα των συναυλίων, η ζωή της της ροκ σταρ ήταν δύσκολη και σκληρή, Έχοντας περάσει ένα εγκεφαλικό επεισόδιο, καρκίνο και νεφρική ανεπάρκεια, που οδήγησε σε μεταμόσχευση το 2017, ζει σήμερα με τον κατά 13 χρόνια νεότερό της σύζυγο ενώ αποκαλύπτει πως περνά μια μορφή διαταραχής μετατραυματικού στρες από την κακοποίηση που υπέστη στα χέρια του πρώτου της συζύγου, Άικ Τέρνερ.



«Η μητέρα μου δεν ήταν καλή μαζί μου, δεν με αγαπούσε» είχε πει η διάσημη σταρ. «Mόνο όταν έγινα διάσημη χαμογέλασε γιατί της αγόρασα ένα σπίτι. Δεν με ήθελε, δεν ήθελε να είναι κοντά μου, παρόλο που ήθελε την επιτυχία μου. Αλλά έκανα τα πάντα για εκείνη, σαν να με αγαπούσε».



Οι δυσκολίες συνεχίστηκαν στον γάμο της με τον κιθαρίστα και τραγουδιστή Άικ Τέρνερ. Μετά από 14 χρόνια ξυλοδαρμών και ψυχολογικών βασανιστηρίων, κατάφερε να χωρίσει και να ξεκινήσει την προσωπική της καριέρα. Η Τίνα Τέρνερ έχει υιοθετήσει τα δύο παιδιά του Άικ, από προηγούμενες σχέσεις του, ενώ η ίδια είχε έναν γιο, ο οποίος αυτοκτόνησε το 2018.



Έχει κερδίσει 12 βραβεία Grammy και ήταν η πρώτη μαύρη καλλιτέχνιδα και πρώτη γυναίκα που εμφανίστηκε στο εξώφυλλο του περιοδικού Rolling Stone.



Το 1986 γνώρισε τον Γερμανό παραγωγό Έρβιν Μπαχ ενώ βρισκόταν σε περιοδεία στην Ευρώπη. Ήταν έρωτας με την πρώτη ματιά και παντρεύτηκαν το 2013. Σήμερα, ζουν στην Ελβετία, έχοντας παραιτηθεί από την αμερικανική υπηκοότητα, ενώ υποβλήθηκε σε μεταμόσχευση νεφρού, στην οποία δότης ήταν ο σύζυγός της.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ