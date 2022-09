Κωστής Μαραβέγιας: Ένα μοναδικό beach party στην Α’ Πλαζ Βούλας

Ο μήνας άλλαξε μα το καλοκαίρι παραμένει και η αντίστροφη μέτρηση για το εκρηκτικό beach party του Κωστή Μαραβέγια το Σάββατο 10 Σεπτεμβρίου μπήκε στην τελική ευθεία!

Για πρώτη φορά φέτος τον Σεπτέμβριο, το Maraveyas Beach Party κάνει την αρχή για να γίνει ο απόλυτος προορισμός για όσους αγαπούν τη μουσική, τη θάλασσα και το καλοκαίρι! Σε μια γεμάτη ημέρα κάτω από τον ήλιο, δίπλα στο κύμα, με μουσική που θα μας ξεσηκώσει, τον απόλυτο οικοδεσπότη Κωστή Μαραβέγια, μοναδικούς καλεσμένους έκπληξη και το καλύτερο κοινό της πόλης θα τραγουδήσουμε τα πιο καλοκαιρινά τραγούδια και θα κουνηθούμε στους πιο χορευτικούς ρυθμούς.

Μαζί του θα είναι το νέο μέλος τη μπάντας, μια φωνή που ταιριάζει απόλυτα στον ήχο και στο μουσικό κόσμο του Κωστή, η Ξένια Ντάνια.



«Ξάπλα στον ήλιο και η άμμος να καίει,

welcome to Greece & have a nice day»

Κωστής Μαραβέγιας

Μαζί του παίζουν, οι φίλοι και συνεργάτες του μουσικοί:



Νίκος Αγγλούπας - ηλεκτρικό μπάσο

Άγγελος Αγγελίδης - ηλεκτρική και ακουστική κιθάρα

Jim Staridas - τρομπόνι

Κρίτωνας Μπελλώνιας - κρουστά, τύμπανα

Χρήστος Καλκάνης - κλαρινέτο

Κανένας δεν θα λείπει από αυτό το party! Προμηθεύσου το εισιτήριό σου στη viva.gr και ετοιμάσου για μια ανεπανάληπτη εμπειρία!

Σάββατο 10 Σεπτεμβρίου

Α' Πλαζ Βούλας (Athines By The Sea)

Εισιτήρια



Προπώληση: 15€

Γενική είσοδος: 20€