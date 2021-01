Lady Gaga, Garth Brooks, Jennifer Lopez έφεραν τη λάμψη στη τελετή ορκωμοσίας

Μία συγκινημένη Lady Gaga τραγούδησε μία δραματική εκδοχή του εθνικού ύμνου των Ηνωμένων Πολιτειών, ενώ ο Garth Brooks τραγούδησε a cappella στην ορκωμοσία του προέδρου Τζο Μπάιντεν σε μία τελετή ορκωμοσίας για την ενότητα έπειτα από μία διχαστική εκλογή.

Η ποπ σταρ Gaga, ντυμένη με μία τεράστια φούξια φούστα και μαύρο τοπ στολισμένο με ένα μεγάλο χρυσό περιστέρι έλαμψε τραγουδώντας «The Star-Spangled Banner» για να στραφεί σε μία στιγμή και να χαιρετίσει την αμερικανική σημαία που κυμάτιζε πάνω από το Καπιτώλιο, την έδρα του Κονγκρέσου που δεκαπέντε ημέρες πριν δέχθηκε την επίθεση των οπαδών του Ντόναλντ Τραμπ με στόχο την ανατροπή του εκλογικού αποτελέσματος.

Πριν από την εμφάνισή της, η Lady Gaga έγραψε στο Twitter ότι προσεύχεται για μία ειρηνική ημέρα. «Πρόθεσή μου είναι να τιμήσω το παρελθόν μας, να επουλώσω το παρόν μας και να παθιαστώ για ένα μέλλον όπου θα δουλέψουμε αγαπημένα μαζί».

Ο τραγουδιστής της country Garth Brooks, ρεπουμπλικανός που είχε τραγουδήσει και στην τελετή ορκωμοσίας του Μπαράκ Ομπάμα, έβγαλε το μαύρο Stetson καπέλο του για να τραγουδήσει a cappella το «Amazing Grace» και ζήτησε από τους Αμερικανούς που παρευρίσκονταν στην τελετή και όσους την παρακολουθούν από τις τηλεοράσεις τους στο σπίτι, στη δουλειά να τραγουδήσουν μαζί του την τελευταία στροφή, «σαν ένας, ενωμένοι!».

«Είμαι τόσο κουρασμένος από τον διχασμό», είπε ο Brooks στους δημοσιογράφους πριν από την τελετή.

Η Jennifer Lopez, φορώντας άσπρο παντελόνι και μακρύ ασορτί παλτό, τραγούδησε «This Land is Your Land» και «America The Beautiful», γλιστρώντας ανάμεσα και μία φράση από τη Δέσμευση Πίστης στα ισπανικά.

Οι εορτασμοί συνεχίστηκαν με δίωρο πρόγραμμα που μεταδόθηκε από έξι τηλεοπτικά δίκτυα και μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με οικοδεσπότη τον Τομ Χανκς, γνωστό ως «America's Dad».

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ