Μεγάλες συναυλίες τον Ιούλιο στο Ξέφωτο του ΚΠΙΣΝ

Ο Ιούλιος φέρνει στο Ξέφωτο του Πάρκου Σταύρος Νιάρχος στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΚΠΙΣΝ) μια σειρά από μεγάλες συναυλίες: Από τη Madeleine Peyroux (13/07) μέχρι τον θρύλο του hip-hop Grandmaster Flash (27/07), και από το μεγάλο αφιέρωμα στον Λουκιανό Κηλαηδόνη (20/07) μέχρι την αναπάντεχη σύμπραξη του Monsieur Minimal με τον Δάκη και την Ανδριάνα Μπάμπαλη στο Erotica Project (12/07), αυτόν τον μήνα η μουσική δεν πρόκειται να σταματήσει!





Παρασκευή 12/07: Erotica Project



Μετά τις sold out εμφανίσεις τους σε ολόκληρη την πόλη, o Monsieur Minimal, ο Δάκης και η Ανδριάνα Μπάμπαλη έρχονται την Παρασκευή 12 Ιουλίου στις 21.00 στο Ξέφωτο για ένα ατμοσφαιρικό, καλοκαιρινό βράδυ, στο πλαίσιο της σειράς συναυλιών Music Escapades.

Μέσα από ένα μουσικό πρόγραμμα με vintage χαρακτήρα, το Erotica Project παντρεύει την παλιά με τη σύγχρονη pop και μας παρασύρει με νοσταλγικά τραγούδια για αξέχαστα καλοκαίρια και ανεξίτηλους έρωτες. Με γλυκές μελωδίες και ρομαντική αισθητική που παραπέμπουν στις δεκαετίες του ’60, του ’70 και του ’80, η σύμπραξη των τριών καλλιτεχνών γεννά ένα ξεχωριστό καλοκαιρινό soundtrack.

Οι συντελεστές του Erotica Project είναι οι: Monsieur Minimal (φωνητικά – κιθάρα), Δάκης (φωνητικά), Ανδριάνα Μπάμπαλη (φωνητικά), Βαγγέλης Ασλανίδης (τύμπανα), Βέλις (μπάσο), Eliot (πλήκτρα) και Βαγγέλης Κατσαρέλης (τρομπέτα).





Σάββατο 13/07: Madeleine Peyroux



Το Σάββατο 13 Ιουλίου στις 21.00, η μαγευτική φωνή της Madeleine Peyroux θα πλημμυρίσει το Ξέφωτο σε μια ονειρική, ποιητική συναυλία κάτω απ’ το φως των αστεριών.



Η ξεχωριστή διαδρομή της Peyroux στον χώρο της μουσικής είναι από τις πιο συναρπαστικές. Γεννήθηκε στην Αμερική και στα 13 της μετακόμισε με τη μητέρα της στο Παρίσι, ενώ στα 15 της παράτησε το σχολείο για να ακολουθήσει μία μπάντα μουσικών του δρόμου. Αποτελεί μία από τις κορυφαίες σύγχρονες φωνές της τζαζ, στα βήματα των μεγάλων κυριών της τζαζ της δεκαετίας του ’30. Οκτώ άλμπουμ και 22 χρόνια από το ντεμπούτο της, Dreamland, η καλλιτέχνης συνεχίζει να χαράζει νέα σύνορα στη τζαζ, με ασίγαστη περιέργεια και τολμηρά ανοίγματα στους γόνιμους χώρους της σύγχρονης μουσικής.



Στη συναυλία της στο ΚΠΙΣΝ, η Peyroux θα ξεναγήσει το κοινό στην πιο πρόσφατη κυκλοφορία της, το άλμπουμ Anthem, τη «σπουδαιότερη δουλειά της μέχρι σήμερα», αλλά και θα το ταξιδέψει πίσω σε αγαπημένα, διαχρονικά της τραγούδια.



Στο Anthem, η Peyroux συνεργάζεται με τους συνθέτες/μουσικούς Patrick Warren, Brian MacLeod και David Baerwald σε μια ψύχραιμη και συχνά φιλοσοφική ματιά πάνω στην κατάσταση του κόσμου μας σήμερα, υφαίνοντας πολύχρωμες ιστορίες ανθρώπων για το πώς αντιμετωπίζουν, καθένας με τον δικό του τρόπο, τις δυσκολίες της ζωής.



Σάββατο 20/07: Αφιέρωμα στον Λουκιανό Κηλαηδόνη



To Σάββατο 20 Ιουλίου στις 21.00, το Ξέφωτο του Πάρκου Σταύρος γεμίζει με τη μουσική και τα τραγούδια του Λουκιανού Κηλαηδόνη, σε μια συναυλία αφιέρωμα που μας γυρίζει πίσω στα καλύτερά μας χρόνια.

Στην ξεχωριστή αυτή συναυλία συμμετέχουν οι τραγουδιστές Μανώλης Μητσιάς, Μαργαρίτα Ζορμπαλά, Δώρος Δημοσθένους, Θοδωρής Μαραντίνης, Χρήστος Παπαδόπουλος και Μαρία Κηλαηδόνη, οι ηθοποιοί Γιάννης Μπέζος, Αλέξανδρος Μπουρδούμης, Νάντια Κοντογιώργη και Γιασεμί Κηλαηδόνη, καθώς και οκταμελής ορχήστρα.



Στη συναυλία θα ακουστούν αγαπημένα τραγούδια του Λουκιανού Κηλαηδόνη από όλες τις δισκογραφικές δουλειές του, καθώς και τραγούδια και μουσική που έγραψε για το θέατρο, ενώ θα προβληθεί και σπάνιο υλικό από το προσωπικό του αρχείο.



Συνθέτης, στιχουργός και ερμηνευτής ο Κηλαηδόνης σημάδεψε με τα τραγούδια του, αλλά και την προσωπικότητά του, τα καλύτερα χρόνια πολλών και διαφορετικών γενιών. Αγαπήθηκε από όλες τις ηλικίες, καθώς, μέσα από τη δουλειά του, μίλησε σε όλους με ειλικρίνεια, αμεσότητα, χιούμορ, συναίσθημα και λεπτότητα.



Σάββατο 27/07: Grandmaster Flash



Το Σάββατο 27 Ιουλίου στις 21.00 ο πρωτοπόρος του hip-hop Grandmaster Flash έρχεται στο Ξέφωτο για ένα εκρηκτικό DJ set.



Για πολλούς, ο Grandmaster Flash είναι το διεθνές πρόσωπο του hip-hop και του turntablism ανά τον πλανήτη, ο καλλιτέχνης που πρωτοδίδαξε την τέχνη του mixing. Στον Grandmaster Flash οφείλουμε το cue button και τεχνικές όπως το backspin, το scratching και το punch phrasing, που άλλαξαν το πρόσωπο του DJing για πάντα.



Το όνομά του έγινε αθάνατο από τους Blondie και χαίρει της εκτίμησης κάθε γνώστη του hip-hop γιατί είναι εκείνος που μετέτρεψε το συνηθισμένο πικάπ σε ένα όργανο ισάξιο του πιάνου ή της κιθάρας. Υπήρξε ο πρώτος DJ που κυκλοφόρησε ηχογράφηση rap και, με το Adventures on the Wheels of Steel, μύησε το κοινό στον μυστικό κόσμο των γκέτο της Νέας Υόρκης. Πολλά χρόνια και 11 άλμπουμ αργότερα, οι μεγαλύτερες, πολυπλατινένιες, επιτυχίες του, σινγκλ όπως τα «White Lines», «The Message» και «Flash to the Beat» ακούγονται ακόμη και ξεσηκώνουν το κοινό.



Η είσοδος σε όλες τις συναυλίες είναι ελεύθερη.



Όλες οι συναυλίες που θα πραγματοποιηθούν στο Ξέφωτο του Πάρκου Σταύρος Νιάρχος τον Ιούλιο, καθώς και η πλειονότητα των εκδηλώσεων του ΚΠΙΣΝ, πραγματοποιούνται με ελεύθερη είσοδο χάρη στην αποκλειστική δωρεά του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ).