Μια νύχτα αφιερωμένη στους 55+

Θέατρο, μουσική και χορός σε αναπάντεχους χώρους, εικαστικές παρεμβάσεις, εκθέσεις και νυχτερινή βόλτα στις γκαλερί, παιχνίδια μυστηρίου και εργαστήρια για μικρούς και μεγάλους, performances, αναγνώσεις, συζητήσεις, προβολές και πολλές εκπλήξεις − όλα αυτά σε μια βραδιά!



Την Παρασκευή 4 Οκτωβρίου 2019 από τις 18.00 μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες, η πόλη γιορτάζει τον πολιτισμό και τη δημιουργικότητα. Ο Δήμος Αθηναίων και το Δίκτυο Πολιτισμού δήμου Αθηναίων Athens Culture Net καλούν κατοίκους και επισκέπτες της πόλης να περιπλανηθούν στην Αθήνα από νωρίς το απόγευμα μέχρι αργά το βράδυ και να ανακαλύψουν μια σειρά από εκδηλώσεις και δράσεις-εκπλήξεις, που ενεργοποιούν το νέο, δυναμικό κοινό των 55+ και φωτίζουν τις διαγενεακές σχέσεις στη σύγχρονη εποχή. Παράλληλα, είναι μια πρόσκληση ανοιχτή σε όλες και όλους, γιατί ο πολιτισμός για τον Δήμο της Αθήνας δεν έχει ηλικιακά ή τοπικά σύνορα ούτε ταμπέλες, είναι απεριόριστος και προσβάσιμος στον κάθε πολίτη.



Περισσότεροι από 50 πολιτιστικοί φορείς και οργανισμοί, μέλη και συνεργαζόμενοι φορείς του Δικτύου Πολιτισμού δήμου Αθηναίων −από το Εθνικό Θέατρο, τη Στέγη Ιδρύματος Ωνάση, το Ίδρυμα & Βιβλιοθήκη της Βουλής των Ελλήνων μέχρι το νέο Μουσείο του Ιδρύματος Βασίλη και Ελίζας Γουλανδρή, το Δημοτικό Θέατρο Πειραιά, το Μέγαρο Μουσικής, το ΝΕΟΝ, 20 γκαλερί της πόλης και πολλοί ακόμη− ανοίγουν τις ανοίγουν τις πόρτες τους και υποδέχονται, στους εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους τους, τους «νυχτερινούς» επισκέπτες.

Η είσοδος είναι ελεύθερη στις εκδηλώσεις ή με περιορισμένο αριθμό δελτίων εισόδου.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΑ



1. Χρονογέφυρες: βιβλία που ενώνουν τις γενιές



Με επίκεντρο το βιβλίο ως γέφυρα ανάμεσα σε διαφορετικές γενιές, αναγνώστες και αναγνώστριες διαφόρων ηλικιακών ομάδων ακούν ιστορίες για βιβλία ανθεκτικά στη δοκιμασία του χρόνου, αφηγούνται τις δικές τους αναγνωστικές εμπειρίες και συζητούν για τα χαρακτηριστικά της ανάγνωσης κατά τη μετάβαση από την έντυπη στην ψηφιακή εποχή.



Βιβλιοθήκη της Βουλής. Ώρα: 18:00 -19:00. Περισσότερες πληροφορίες/κρατήσεις: 210 370 7217, Δευτέρα – Παρασκευή 10:00 – 14:00 α. για ενήλικες (20 -25 άτομα) β. για παιδιά 6-12 ετών (20 άτομα). Απαραίτητη η επίδειξη αστυνομικής ταυτότητας κατά την είσοδο στη Βουλή.



2. Ηλέκτρα / Ορέστης (εμπνευσμένο από τα έργα του Ευριπίδη)



Σκηνοθεσία και σκηνογραφία του Ivo van Hove

Προβολή: «Η Comédie-Française στην οθόνη»



Σύμφωνα με το μύθο, κατά την επιστροφή του από τον Τρωικό πόλεμο, ο Αγαμέμνονας δολοφονείται από τη σύζυγό του, Κλυταιμνήστρα και από τον εραστή της, Αίγισθο. Επτά χρόνια αργότερα, ο γιος του, Ορέστης επιστρέφει στο Άργος. Με την αδελφή του την Ηλέκτρα, αποφασίζουν να εκδικηθούν τη δολοφονία του πατέρα τους και να εκθρονίσουν τον σφετεριστή που βασιλεύει δίπλα στην Κλυταιμνήστρα.

Με τον θίασο της Comédie-Française και τους Denis Podalydès, Elsa Lepoivre, Suliane Brahim, Christophe Montenez. Και οι ηθοποιοί της Ακαδημίας της Comédie-Française. Συμμετοχή 10 €, μειωμένη 5€. Θα διατεθούν 50 προσκλήσεις από το Γαλλικό Ινστιτούτο για τη Νύχτα Πολιτισμού με δελτία προτεραιότητας. Στα γαλλικά με ελληνικούς υπότιτλους. Χώρος: Auditorium Theo Angelopoulos – Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος (IFG). Ώρα: 20:00



3. Δεκαετία του ’60: μια νεολαία σε εξέγερση



Η έκθεση «Δεκαετία του ΄60: μια νεολαία σε εξέγερση» εστιάζει στη δεκαετία του ’60 - μία δεκαετία κατά την οποία η νεολαία διεκδικεί δυναμικά έναν διαφορετικό από το παρελθόν κοινωνικό ρόλο και αναδεικνύεται σε καθοριστικό παράγοντα πολιτικής, κοινωνικής και πολιτισμικής παρέμβασης. Διεθνώς η δεκαετία αυτή θεωρείται μια περίοδος απελευθερωτικής ζωντάνιας, αμφισβήτησης και αντικομφορμισμού με πρωταγωνιστή τη νεολαία και τη δράση των ποικίλων ομάδων της: κοσμογονία στη μουσική, άνοιξη στα εικαστικά και τον κινηματογράφο, μετασχηματισμός του αστικού τοπίου, εξοικείωση με την τεχνολογία.



Το υλικό που εκτίθεται προέρχεται από τις συλλογές των Γενικών Αρχείων του Κράτους, της Εταιρείας Μελέτης της Ιστορίας της Αριστερής Νεολαίας (ΕΜΙΑΝ) και του Κέντρου Έρευνας Νεότερης Ιστορίας του Τμ. Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας, στο Πάντειο Πανεπιστήμιο.



Χώρος: Γενικά Αρχεία του Κράτους (Γ.Α.Κ.) - Κεντρική Υπηρεσία, Δάφνης 61, ΤΚ 15452, Ψυχικό. Ώρα: 21:00 – 24:00



4. Διαβάζω για τους Άλλους - Διαβάζοντας για την παλιά Αθήνα



Εθελοντές του Μη Κερδοσκοπικού Οργανισμού Διαβάζω για τους Άλλους, ταξιδεύουν τους ηλικιωμένους της Λέσχης Φιλίας Κουκακίου στην Αθήνα του ‘40, του ‘50, του ‘60 μέσα από σελίδες, βιβλία, μουσικές και αναγνώσματα.

5. 60 over 60 / Μαζί στη σκηνή



Σε συνεργασία με τις Λέσχες Φιλίας του Πειραιά, 60 συμμετέχοντες ηλικίας 60+ μαζί με τα εγγόνια τους θα δημιουργήσουν μια μουσική παράσταση / performance με πυρήνα αφηγήσεις από τη ζωή τους και θα καλέσουν συνομηλίκους τους (οι οποίοι θα προσκληθούν με ανοιχτό κάλεσμα) να τους ακολουθήσουν στη σκηνή σε μια χορευτική συμμετοχική performance. Το δρώμενο θα πλαισιωθεί με ζωντανή μουσική.



Χώρος Διεξαγωγής: Δημοτικό Θέατρο Πειραιά, Ηρώων Πολυτεχνείου 32 &Β. Γεωργίου, Πειραιάς. Ώρα: 19:00



6. Συναυλία Χορωδίας 65+ (Εκπαιδευτικές και Κοινωνικές Δράσεις ΕΛΣ)



Το 2019 γεννήθηκε μια νέα χορωδία για γυναίκες και άνδρες άνω των 65 ετών στην Εθνική Λυρική Σκηνή. Τα μέλη της χορωδίας έχουν πάθος για τη μουσική και το τραγούδι, χωρίς απαραίτητα να έχουν κάποια εξειδικευμένη γνώση σε αυτό. Σχεδιασμός, Υλοποίηση: Δήμητρα Παπασταύρου. Πιάνο, Συνοδεία: Κώστας Παπαθύμνιος.



Χώρος: Περιστύλιο Ζαππείου. Ώρα: 19:00. Με την ευγενική φιλοξενία του Ζαππείου Μεγάρου.



7. Το Εθνικό Θέατρο συμμετέχει στη Νύχτα Πολιτισμού με τρεις δράσεις



Α. ΘΕΑΤΡΟ EXPRESS (Στάσεις & Παραστάσεις): Ιστορίες καθ’ οδόν | πλατεία Συντάγματος, 20:00 & 21:00

Το 2019 και μετά την επιτυχημένη παρουσίαση της Αρκούδας του Τσέχωφ το περασμένο καλοκαίρι το Εθνικό Θέατρο και ο ΟΑΣΑ παρουσιάζουν τις Ιστορίες καθ’ οδόν. Πρόκειται για εύθυμες διηγήσεις για τις πρώτες προσπάθειες οργάνωσης του ελληνικού κράτους και της πρωτεύουσάς του, τους ανθρώπους, τις συνήθειες και τις παραδόσεις τους. Η σκηνή μέσα στο Λεωφορείο αναδεικνύει με τον πιο εύσχημο και απολαυστικό τρόπο τη σχέση του χθες με το σήμερα. Μια πρωτότυπη, εμπνευσμένη και ευχάριστη παράσταση που συνδυάζει τη γλυκιά μνήμη με την ορμή του αύριο με αφορμή αφηγήσεις, διηγήσεις αλλά και ευθυμογραφήματα του Βασίλη Αττικού.

Σκηνοθεσία: Τάσος Πυργιέρης. Παίζουν οι ηθοποιοί: Σταύρος Καραγιάννης, Ρένα Κυπριώτη, Γιάννης Παναγόπουλος, Τάσος Πυργιέρης. Είσοδος ελεύθερη.

Β. «Απόψε αυτοσχεδιάζουμε»



Ένα έργο σταθμός στην ιστορία του σύγχρονου θεάτρου. Μια παράσταση όπου η γραφή του Luigi Pirandello συναντάται αριστουργηματικά με τη μουσική του Μάνου Χατζιδάκι, με τη σκηνοθετική υπογραφή του Δημήτρη Μαυρίκιου. Μια πλειάδα εξαίρετων ηθοποιών ταυτίζονται με τους ρόλους τους προκειμένου να ζήσουν τις ζωές των χαρακτήρων που υποδύονται.

Εθνικό θέατρο - Κεντρική Σκηνή, 20:30. Διάθεση 100 θέσεων δωρεάν (50 διπλών προσκλήσεων) με Δελτία Ελεύθερης Εισόδου που θα διατίθενται την ίδια ημέρα (4/10/19) από τις 16:00 με σειρά προτεραιότητας στα ταμεία του Κτιρίου Τσίλερ, Αγίου Κωνσταντίνου 22-24). Περισσότερες Πληροφορίες εδώ.



Γ. «Ο άνθρωπος που γελά»



Λονδίνο, αρχές του 18ου αιώνα. Μια αυστηρά δομημένη, αριστοκρατική κοινωνία με απολύτως διακριτά όρια μεταξύ των τάξεων. Ο πλούτος και η υψηλή θέση στην ιεραρχία προκαλεί αλαζονεία. Ο λαός, άνθρωποι εξαθλιωμένοι, άβουλοι, τρομοκρατημένοι, χωρίς διάθεση για αντίσταση και κάποιες φορές χωρίς ελπίδα. Σε αυτό το σκληρό περιβάλλον, ο Γκουίνπλεν, ένας νεαρός άνδρας με παραμορφωμένο πρόσωπο -ένα μόνιμα χαραγμένο χαμόγελο ως εκδίκηση από τον βασιλιά, βιώνει έναν αγνό και αληθινό έρωτα με την τυφλή Ντέα.



Θέατρο Rex - Σκηνή «Μαρίκα Κοτοπούλη», 20:30. Διάθεση 100 θέσεων δωρεάν (50 διπλών προσκλήσεων) με Δελτία Ελεύθερης Εισόδου που θα διατίθενται την ίδια ημέρα (4/10/19) από τις 16:00 με σειρά προτεραιότητας στα ταμεία του Θεάτρου Rex, Πανεπιστημίου 48) Περισσότερες Πληροφορίες εδώ

8. Έλα στο Παιδικό Μουσείο της Αθήνας με τη γιαγιά και τον παππού σου!



Παλιά και σύγχρονα αντικείμενα από τα εκθέματα και τις συλλογές του Παιδικού Μουσείου της Αθήνας προσκαλούν τα παιδιά με τους παππούδες, τις γιαγιάδες τους και όχι μόνον, να τα ανακαλύψουν, να παίξουν μαζί τους και να δημιουργήσουν τις δικές τους κοινές αναμνήσεις.



Χώρος: Παιδικό Μουσείο της Αθήνας, Βασιλέως Γεωργίου Β’, 17-19. Ώρα: 18:00 – 21:00

9. Αγία Σοφία: 1500 χρόνια ιστορίας



Παραγωγή Εικονικής Πραγματικότητας του Ιδρύματος Μείζονος Ελληνισμού στη Θόλο του «Ελληνικού Κόσμου».



Ένα μνημείο-σύμβολο της παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς. Μία υπερσύγχρονη Θόλος Εικονικής Πραγματικότητας. Ενδελεχής επιστημονική έρευνα ετών από τα στελέχη και τους επιστημονικούς συνεργάτες του Ιδρύματος Μείζονος Ελληνισμού. Τα στοιχεία αυτά συνθέτουν το «σκηνικό» της νέας διαδραστικής παραγωγής Εικονικής Πραγματικότητας «Αγία Σοφία: 1.500 Χρόνια Ιστορίας» που αποτελεί μία πλήρη ψηφιακή αναπαράσταση του ναού της Αγίας Σοφίας στην Κωνσταντινούπολη.

10. Θεατρικό παιχνίδι για ενήλικες



Στο Νέο Μουσείο στο Παγκράτι και με όχημα τη θεατρική πράξη, οι συμμετέχοντες αποκτούν πρόσβαση σε μία νέα ερμηνεία των έργων τέχνης και των δημιουργών τους. Εποχές, χρώματα και καλλιτεχνικά ρεύματα εμπνέουν επιμέρους δράσεις που έχουν στόχο την καλλιέργεια της φαντασίας, την ενίσχυση της αυτοπεποίθησης και την ενθάρρυνση για κοινωνικοποίηση και ομαδικότητα.



Σχεδιασμός-υλοποίηση: Seven Eleven, ομάδα θεάτρου. Έως 15 συμμετοχές ανά 60’. Συμμετοχή με σειρά προτεραιότητας. Χώρος: Ίδρυμα Βασίλη & Ελίζας Γουλανδρή, Ερατοσθένους 13, Παγκράτι. Ώρα: 20.00-22.00



11. Φιοντόρ Ντοστογιέφσκι, Δαιμονισμένοι



Η παράσταση εστιάζει αποκλειστικά στον τετραμελή πυρήνα των επαναστατών- ταραχοποιών, που ως άλλοι δαίμονες επιχειρούν να σπείρουν το κακό και τα «καινά δαιμόνια» στην επαρχιακή κοινωνία, αποσκοπώντας στην αποσταθεροποίησή της. Παρουσιάζονται οι μηδενιστικές θεωρίες τους, οι ουτοπιστικές απόψεις τους, το σαθρό ιδεολογικό τους υπόβαθρο, τα δόλια κίνητρά τους και μέσα από τις ιδιότυπες και περιπεπλεγμένες μεταξύ τους σχέσεις παρακολουθούμε πώς οδηγείται ο καθένας στον ατομικό του γκρεμό, όπως οι χοίροι της παραβολής.

Θεατρική Διασκευή-Σκηνοθεσία: Κωνσταντίνος Χατζής. Χώρος: Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης, Πειραιώς 206, Ταύρος. Ώρα Έναρξης Παράστασης: 24:00. Περισσότερες Πληροφορίες εδώ

Εικαστική έκθεση «Αγάπα με αν τολμάς», σε επιμέλεια της Ίριδας Κρητικού



Η ιδέα της έκθεσης «Αγάπα με αν τολμάς» / «Love me if you dare», έργο ζωής του συλλέκτη Κωστή Σχιζάκη, γεννήθηκε ως συνέχεια της έκθεσης «Έρως-Ήρως». Ο τίτλος της έκθεσης, προερχόμενος από την cult ομότιτλη γαλλική ταινία του Yann Samuell (πρωτότυπος τίτλος «Jeux d’ enfants») επιχειρεί, όπως και η ταινία, να δείξει ότι η αγάπη είναι ένα παιχνίδι πιο συναρπαστικό κι από την ίδια τη ζωή.

Χώρος: Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης, Πειραιώς 206, Ταύρος, Εκθεσιακός 1ου ορόφου & Φουαγιέ 2ου ορόφου. Ώρα: 18:00 – 02:00



12. Πολεμώντας για την Ειρήνη: Ελλάδα – Ιταλία – Ισπανία στη δεκαετία του ’80



Έκθεση που παρουσιάζει το αντιπολεμικό κίνημα στον ευρωπαϊκό Νότο, μέσα από μια πολύπλευρη ιστορική αναδρομή στη δεκαετία του 1980 που αποτυπώνεται μέσα από τις αφίσες, τις φωτογραφίες, τις εκδόσεις, τα δημοσιεύματα και τα άλλα τεκμήρια από δημόσια και ιδιωτικά αρχεία, ελληνικά και ξένα.



Συζήτηση: Π. Τριγάζης, μέλος του Συμβουλίου του Διεθνούς Γραφείου Ειρήνης και Ν. Κιάος, δημοσιογράφος. Οι ομιλητές, οι οποίοι πρωταγωνίστησαν στα αφοπλιστικά και αντιπυρηνικά κινήματα της εποχής εκείνης, θα καταθέσουν τη μαρτυρία τους και παράλληλα θα αναδείξουν πώς και μέσα σε ποιο πλαίσιο το αίτημα για ειρήνη σήμερα είναι εξίσου επίμαχο και επίκαιρο (Ώρα συζήτησης: 19.30)



Χώρος: εκθεσιακός χώρος του Ιδρύματος της Βουλής, Βασ. Σοφίας 11, είσοδος από οδό Σέκερη. Ώρα: 18:00 – 00:00. Ξεναγήσεις σε ελληνικά και αγγλικά. 18:30, αγγλόφωνη ξενάγηση (Η ελληνόφωνη θα πραγματοποιηθεί μετά το πέρας της εκδήλωσης)



13. Προβολή ταινίας: Ένα πιστόλι σε κάθε χέρι



(Ισπανία, 2012, 95΄) του Σεσκ Γκάι, με τους Ρικάρντο Νταρίν, Λουίς Τοσάρ, Χαβιέρ Κάμαρα, Λεονόρ Ουάτλιν, Εδουάρδο Νοριέγα, Λεονάρντο Σμπαράλια, Καντέλα Πένια, Εντουάρντ Φερνάντεθ, Αλμπέρτο Σαν Χουάν, Καγιετάνα Γκιγιέν Κουέρβο, Ζόρντι Μολιά, Κλάρα Σεγούρα.



Υπόθεση: Παρά το γεγονός ότι τα έχει όλα, ο Χ. πάσχει από σοβαρή κατάθλιψη. Αντιθέτως, ο Ε, η μόνη περιουσία του οποίου είναι ένα γατί, ζει με πάθος, παρ’ ότι αναγκάστηκε να επιστρέψει στο σπίτι της μάνας του. Ο Σ. προσπαθεί να τα ξαναφτιάξει με τη γυναίκα του, δυο χρόνια μετά το χωρισμό τους. Ο Γκ. καταφεύγει στα αγχολυτικά μήπως και καταλάβει για ποιο λόγο η γυναίκα του είχε μια περιπέτεια. Ο Π. προσπαθεί να ρίξει μια συνάδελφό του. Η Μαρία και η Σάρα ανταλλάσσουν συζύγους για ν’ ανακαλύψουν τα εσώψυχά τους. Ο Λ. φωνάζει την ερωμένη του με το όνομα του σκύλου του. Μια ακτινογραφία της ερωτικής ζωής οκτώ σύγχρονων ανδρών.

Δείτε το τρέιλερ:

Στα ισπανικά με ελληνικούς υποτίτλους. Κατάλληλη για άνω των 7 ετών. Χώρος: Γενικά Αρχεία του Κράτους, Δάφνης 61, Ψυχικό. Ώρα: 22:00.



14. ΚΙΝ.Ω - Ένα ντοκιμαντέρ της Χρυσάνθης Μπαδέκα



Ο Κινητήρας παρουσιάζει το ντοκιμαντέρ ΚΙΝ.Ω της χορογράφου και κινηματογραφίστριας Χρυσάνθης Μπαδέκα, που βασίστηκε στο μάθημα Κινητήρας Ω., το οποίο πραγματοποιείται τα τελευταία τέσσερα χρόνια. 15 γυναίκες ώριμης ηλικίας μοιράζονται μνήμες, προσωπικές ιστορίες, πόθους κι ανησυχίες, ενώ η κάμερα τις αποτυπώνει κατά τη διάρκεια των μαθημάτων.

Χώρος: Κινητήρας, Ερεχθείου 22, Κουκάκι. Ώρα: 18:00



15. «Κύματα» στο Μουσείο Κοτσανά - Πώς δημιουργούμε κύματα μέσα στο μουσείο;



Ο ήχος ταξιδεύει με κύματα. Είναι ενέργεια. Δεν μπορούμε να τον δούμε, αλλά μπορούμε να τον αισθανθούμε. Μπορεί ο ηλεκτρισμός να ταξιδέψει με κύματα; Να καλύψει αποστάσεις χωρίς καλώδια; Μέσα από μια διαδρομή στο χρόνο, ανακαλύπτουμε τα ταξίδια του ήχου και του ηλεκτρισμού, από την κιθάρα του Απόλλωνα και την ομηρική φόρμιγγα μέχρι τις ευφυείς και πρωτοποριακές ηλεκτρικές εφευρέσεις του Nikola Tesla!



Χώρος: Μουσείο Κοτσανά Αρχαίας Ελληνικής Τεχνολογίας, Πινδάρου 6 &Ακαδημίας, Κολωνάκι, 10671 Αθήνα. Ώρα: 18:30 & 19:30. Πληροφορίες: 2114110044



16. Πείρα, το θεμέλιο της γνώσης



Προβολή ντοκιμαντέρ με τίτλο "ΕΥΡΗΚΑ, επιστήμη, τέχνη και τεχνολογία των αρχαίων Ελλήνων", συζήτηση και παράθεση εμπειριών σχετικά με τη γνώσεις μας για πτυχές της καθημερινότητας των αρχαίων Ελλήνων. Μύθοι και πραγματικότητα.



Χώρος: Μουσείο Ηρακλειδών, Ηρακλειδών 16 & Αποστόλου Παύλου 37, Θησείο. Ώρα: 18:00 - 22:00



17. Προβολές ντοκιμαντέρ για τον Νίκο Σκαλκώτα



Τρία ντοκιμαντέρ αφιερωμένα στον Νίκο Σκαλκώτα σε μια μαραθώνια εκδήλωση που φιλοξενεί η Μουσική Βιβλιοθήκη σε συνεργασία με το Μέγαρο Μουσικής Αθηνών.

18:00



Μνήμη Σκαλκώτα



Ντοκιμαντέρ στο πλαίσιο της εκπομπής Παρασκήνιο, σε σκηνοθεσία Μάνου Ευστρατιάδη, ΕΡΤ 1979 (55’)

19:30



Νίκος Σκαλκώτας 1904-1949



Στο πλαίσιο του αφιερώματος Μεγάλοι Έλληνες Μουσικοί, σε σκηνοθεσία Σταμάτη Τσαρουχά και συμπαραγωγή της COSMOTE TV, 2018 (70’)



21:00



Η επιστροφή του Οδυσσέα



Μια ταινία για τον Νίκο Σκαλκώτα, σε σκηνοθεσία Κώστα Αλεφαντή, συμπαραγωγή Αιγίς Φιλμ και ΕΡΤ, 2006 (50’)



Χώρος: Μέγαρο Μουσικής, Νέα Πτέρυγα, αίθουσα διδασκαλίας της Μουσικής Βιβλιοθήκης του Συλλόγου «Οι Φίλοι της Μουσικής». Ώρα: 18:00 – 22:30



18. NEON ΕΡΓΟ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ 2019 | Stock Images | Πάνος Κοκκινιάς



Ο ΝΕΟΝ παρουσιάζει το ΕΡΓΟ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ 2019 | Stock Images, του Πάνου Κοκκινιά, σε επιμέλεια της Shoair Mavlian. Η έκθεση παρουσιάζει περισσότερες από 20 φωτογραφίες που αναπαριστούν ένα συλλογικό πορτρέτο της Αθήνας μέσα από πραγματικότητες και μυθοπλασίες της σύγχρονης αστικής ζωής. Με το υπόβαθρό του στην ιστορία της φωτογραφίας δρόμου και την πρακτική του ντοκιμαντέρ, ο Κοκκινιάς είναι γνωστός για τα φωτογραφικά tableaux μεγάλης κλίμακας που δημιουργεί.

Χώρος: Σοφοκλέους 4, Στοά Αθηνών, 3ος όροφος. Ώρα: 18:00 - 00:00



19. Νομισματικό Μουσείο



Το Νομισματικό Μουσείο Αθηνών ανοίγει τις πόρτες του με ελεύθερη είσοδο και σας προσκαλεί να ανακαλύψετε τις ιδιαίτερες μόνιμες συλλογές του αλλά και τις τρεις περιοδικές εκθέσεις του («Ηρακλής, ήρως διαχρονικός και αιώνιος», «Καρποί και Σύμβολα», «Γλυπτική και Νόμισμα στο πνεύμα του Ολυμπισμού»)

Χώρος: Νομισματικό Μουσείο, «Ιλίου Μέλαθρον», Πανεπιστημίου 12. Ώρα: 18.00 - 21.00.



20. H Αποκάλυψη



Η Αποκάλυψη του Ιωάννη εξάπτει τη φαντασία των ανθρώπων από τον 1ο αιώνα μ.Χ. Ένα κοσμογονικό κείμενο αποτελεί πηγή έμπνευσης για τον Θάνο Παπακωνσταντίνου, τον σκηνοθέτη της νεότερης γενιάς, που με ιδιοσυγκρασιακή εικαστική ματιά, σκύβει πάνω σε ένα από τα πιο επιδραστικά κείμενα στην ιστορία της ανθρωπότητας. Μια σκηνική αλληγορία για τη Δευτέρα Παρουσία, τους Τέσσερις Καβαλάρηδες, τις Επτά Σφραγίδες, τον Αμνό του Θεού, τον 666.



Χώρος: Κεντρική Σκηνή Στέγης Ιδρύματος Ωνάση, Συγγρού 107. Ώρα: 20:30 – 22:30. Στο πλαίσιο τη Νύχτας Πολιτισμού η Στέγη προσφέρει 120 προσκλήσεις. Απαραίτητη η προκράτηση θέσης στο infotickets@onassis.org. Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας. Μπορείτε να κρατήσετε 1 ή δυο θέσεις, συμπληρώνοντας το ονοματεπώνυμο και τον αριθμό του τηλεφώνου σας. Θα σας σταλεί επιβεβαιωτικό mail.



21. Art Athina - Gallery Night



Αίθουσες Τέχνης και γκαλερί της Αθήνας τηρούν διευρυμένο ωράριο ως τις 00:00 και γιορτάζουν τη Νύχτα Πολιτισμού.

1. Αγκάθι Κartάλος, Μηθύμνης 12, Κυψέλη, agathi.gr

Έκθεση φωτογραφίας, Δημήτρης Γράνης: «Το εσώτερο εγώ»



2. Αίθουσα τέχνης Ρεβέκκα Καμχή, Λεωνίδου 9, Μεταξουργείο

"Μωρίς Γκανής (1973 - 2019)"



3. Αίθουσα τέχνης Περί Τεχνών Καρτέρης, Ηροδότου 5, Κολωνάκι, peri-technon.com

Ζωγραφική – Γλυπτική: Erik Pirolt και Tom Kosmo



4. Αίθουσα τέχνης Τεχνοχώρος, Λεμπέση 12, Ακρόπολη, technohoros.org

Νάντια Σκορδοπούλου, «World Connection»



5. Γκαλερί "7", Σόλωνος 20, Κολωνάκι, gallery7.gr

Κωνσταντίνος Αρχανιώτης: εγκατάσταση – ζωγραφική



6. Γκαλερί Έρση, Κλεομένους 4, Κολωνάκι, ersi.gr

Τάσσος Παπαηλιού – Χόρχε Μπουκάι



7. Γκαλερί Ζουμπουλάκη, Πλ. Κολωνακίου 20, .zoumboulakis.gr

Δημήτρης Χαντζόπουλος: «Και διηγώντας τα να γελάς»



8. Γκαλερί CITRONNE, Πατριάρχου Ιωακείμ 19, Κολωνάκι, citronne.com

Γιώργος Λάππας: Εγκιβωτισμός – Mappemonde



9. ΕΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΔΛ, Ακαδημίας 6, Κολωνάκι, ikastikoskiklos.com

Μίλτος Σκούρας: Border Line



10. Εικαστικός Κύκλος Σιαντή gallery, Βασιλέως Αλεξάνδρου 2 & Μιχαλακοπούλου, Ιλίσια, ikastikos-kiklos.com



Έκθεση: «Ομαδική Συνεργατών»



11. Έκφραση-Γιάννα Γραμματοπούλου, Βαλαωρίτου 9α, Κολωνάκι, ekfrasi-art.gr

Ομαδική έκθεση: «Εκλεκτικές Συγγένειες»



12. Κέντρο Σύγχρονης Τέχνης Ιλεάνα Τούντα, Αρματολών & Κλεφτών 48, Νεάπολη, art-tounta.gr

Μανώλης Μπαμπούσης, How to repair a tear. Αλέξανδρος Παπαθανασίου, I dreamt about you last night



13. a.antonopoulou.art, Αριστοφάνους 20, Ψυρρή, aaart.gr



Έκθεση της Χριστίνα Μήτρεντσε «Hot Shots & Skoobmania» και συμμετοχική performance “Metalibrary” (21:30 – 22:30)



14. Allouche Benias Gallery, Ακαδημίας και Κανάρη 1, Κολωνάκι, allouchebenias.com

Filippos Kavakas: If you want to have sex with a Sparrow, you have to make love with a Dinosaur

Ross Bleckner: How to Survive the Present



Vicky Colombet: Landscape: A Philosophy of Form



15. Alma Gallery, Υψηλάντου 24, Κολωνάκι, galleryalma.com



Ντορίτα Αυγέρου & Μανούσιος Χαλακιαδάκης: Μορφές της φύσης σε πηλό και ασήμι



16. CAN CHRISTINA ANDROULIDAKI GALLERY, Αναγνωστοπούλου 42, Κολωνάκι, can-gallery.com



17. CRUX GALERIE, Σέκερη 4, Κολωνάκι, .instagram.com/cruxgalerie



Ομαδική Έκθεση



18. Evripides Art Gallery, Ηρακλείτου 10 &Σκουφά, Κολωνάκι, evripides-art.gr



Σταύρος Ιωάννου: «Δέκα Χρόνια Σιωπής», έκθεση ζωγραφικής



19. Gallery Genesis, Χάριτος 35, Κολωνάκι, gallerygenesisathens.com



Κυριακή Μαυρογεώργη: The Shape of Dreams



20. Nitra Gallery Athens, Αλωπεκής 34, Κολωνάκι, nitragallery.com



Flashes of European photography: Transeurope project



21. Skoufa Gallery, Σκουφά 4, Κολωνάκι , skoufagallery.gr



Γιώργης Γερόλυμπος, “MareLiberum”, Ατομική έκθεση φωτογραφίας



22. ART / European Animation Center με τη συνεργασία του Εθνικού Ιστορικού Μουσείου



Κωδικός Προικοσύμφωνο - Μια χειρονομία γύρω από τη δια βίου ένωση



Video installation, performance: Μαργαρίτα Πέτροβα. Το «πέπλο» είναι έργο της εικαστικής ομάδας Penelopes' webs. Το «και ένα μεσοφόριον» είναι έργο της Δήμητρας Χανιώτη.



Ερμηνεία: Δανάη Παπουτσή : Η ηθοποιός συνδιαλέγεται με τις εξομολογήσεις δύο Υδραίων γυναικών που αφηγούνται μέσω του video τις δικές τους ιστορίες.



Χώρος: Εθνικό Ιστορικό Μουσείο (Μέγαρο Παλαιάς Βουλής), πλατεία Κολοκοτρώνη, Σταδίου 13. Ώρα: 18:30

Μπολιβάρ – ένα ελληνικό ποίημα



Με τον Ιωάννη Μελισσανίδη. Σκηνοθεσία – μουσική επιμέλεια: Ελπίδα Σκούφαλου. Sound design: Νίκος Διονυσόπουλος



Χώρος: Εθνικό Ιστορικό Μουσείο, αίθουσα Παλαιάς Βουλής, πλατεία Κολοκοτρώνη, Σταδίου 13. Ώρα: 21:00



23. Θεατρικό εργαστήρι με την ομάδα Art Vouveau



Μάθετε πώς μπορείτε να έρθετε σε επαφή με τη σωματική γλώσσα και εξερευνήστε τις εκφραστικές δυνατότητες του σώματός σας. Ανακαλύψετε πώς μπορείτε να εκφράσετε τα συναισθήματα και τις σκέψεις σας με την κίνηση. Το εργαστήρι απευθύνεται σε όλους όσοι ενδιαφέρονται για το θέατρο. Μέσα από ομαδικές ασκήσεις θα διασκεδάσουμε και θα φτιάξουμε ενδιαφέροντες θεατρικούς χαρακτήρες.



Χώρος: Λέσχη Φιλίας Γκράβας, Ταϋγέτου 62. Ώρα: 18:00 – 20:00



24. 60s Space Age Fashion



Παρουσίαση σπάνιων φορεμάτων μιας χρήσης από τη συλλογή του The ATOPOS CVC, εμπνευσμένα από τη διαστημική αποστολή του Apollo 11.



Χώρος: Atopos CVC, Σαλαμίνος 72, Μεταξουργείο. Ώρα: 18.00 – 20:00



25. BBB-Best!



Λίγες μέρες πριν την έναρξη του επετειακού 10ου Διαβαλκανικού Φεστιβάλ Balkans Beyond Borders Short Film Festival (17 –20/10), το ΒΒΒ προβάλει μια επιλογή από τις καλύτερες ταινίες μικρού μήκους που έχουν παρελάσει από τη μεγάλη οθόνη των Βαλκανίων. To ΒΒΒ επιδιώκει να ενισχύσει τους νέους “δημιουργούς” των Βαλκανίων και να κάνει γνωστό το έργο τους στην ευρύτερη περιοχή και πέρα από αυτή. Κάθε χρόνο το Φεστιβάλ τελεί υπό τη συνεργασία ποικίλων φορέων και οργανισμών, ενώ φέτος πραγματοποιείται με τη στήριξη του Athens Culture Net.



Χώρος: Ταινιοθήκη της Ελλάδος, Ιερά Οδός 48 & Μεγάλου Αλεξάνδρου 134-136, Κεραμεικός. Ώρα: 22:00



26. Detective Stories – Παιχνίδι ρόλων και μυστηρίου



Ένα συνεργατικό RPG παιχνίδι μυστηρίου, όπου οι παίχτες αναλαμβάνουν το ρόλο του ντετέκτιβ και προσπαθούν να εξιχνιάσουν το έγκλημα ακολουθώντας τα στοιχεία. Στο "Detective stories" οι παίχτες ανακαλύπτουν την δύναμη της διαδραστικής αφήγησης, του interactive storytelling και του βιβλίου, παίζοντας. Καθένας υποδύεται έναν από τους διάσημους ντετέκτιβ – ήρωες της αστυνομικής λογοτεχνίας - Ηρακλή Πουαρώ, Σέρλοκ Χολμς, Μις Μαρπλ, Φίλιπ Μάρλοου, Αστυνόμος Μπέκας - στην αναζήτηση του ενόχου!

Χώρος: Εργαστήρι Παιχνιδιού της Challedu, Πυθέου 81, Νέος Κόσμος. Ώρα: 18:00-20:00 Πρώτο session παιχνιδιού, 20:30-22:30 Δεύτερο session παιχνιδιού. Κατάλληλο για ηλικίες 15+, ενήλικες και ηλικιωμένους. Κατάλληλο για οικογένειες με παιδιά 15+



27. El Sistema Greece - Οι μαθητές τους El Sistema Greece διδάσκουν μουσική



Οι μαθητές τους El Sistema Greece δίνουν μία σύντομη συναυλία παίζοντας 2-3 μουσικά κομμάτια και στη συνέχεια αναλαμβάνουν ρόλο δασκάλου και δείχνουν στους μεγαλύτερους πώς μπορούν να παίξουν και εκείνοι μουσική, σύμφωνα με την πρωτοποριακή μεθοδολογία του El Sistema, αποδεικνύοντας ότι η διαδικασία της μάθησης δεν έχει ηλικία και η μουσική είναι κοινή γλώσσα για όλους.



Χώρος: Λέσχη Φιλίας Πανόρμου (Πανόρμου & Βαθέος 25, 2106459890). Ώρα: 18:00 – 20:00



28. Free Thinking Zone



Διάσημοι συγγραφείς που ξεκίνησαν αργά: Τα παραδείγματα του Raymond Chandler ("Playback") και της Mary Ann Evans (aka George Eliot)



Αφιέρωμα στα σπουδαία έργα δύο συγγραφέων που ξεκίνησαν να γράφουν σε μεγάλη ηλικία και διακρίθηκαν σε ακόμη μεγαλύτερη, τη Mary Ann Evans (aka George Eliot, "Middlemarch") και τον Raymond Chandler ("Playback")



Χώρος: Free Thinking Zone, Σκουφά 64 & Γριβαίων, Κολωνάκι. Ώρα: 19:00-21:00 (Μiddlemarch) και 21:30-23:30 (Playback)



29. Monamas Theater Company - Body without the head



Εικαστική εγκατάσταση με χρήση γλυπτικών, φωτιστικών και ηχητικών στοιχείων. Η δράση έχει ως θέμα έμπνευσης την πάροδο του χρόνου και την επερχόμενη φθορά και πραγματεύεται έννοιες όπως η αποδόμηση, η απομόνωση, ο κατακερματισμός, η αποξένωση. Η δράση είναι επενδυμένη με ηχητικό τοπίο.



Χώρος: Χρυσοσπηλιωτίσσης 3, Εμπορικό Τρίγωνο. Ώρα: 20:00 – 24:00. Με την ευγενική παραχώρηση του χώρου από το Ίδρυμα Χατζηκώνστα



30. POLYPLANITY Productions/ mind the fact - Μια Μικρασιατική Επίσκεψη



Προβολή του αρχειακού υλικού (συνεντεύξεις, μαρτυρίες κ.ά.) που συγκεντρώθηκε κατά τη διάρκεια προετοιμασίας της παράστασης Ε_ΦΥΓΑ Μικρασία (φεστιβάλ ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟΣ 2019, σκηνοθεσία Γιολάντα Μαρκοπούλου), που πραγματοποιήθηκε με τη συμμετοχή του Συλλόγου και της Χορωδίας Μικρασιατών Ελευσίνας. Τραγουδούν μέλη της Χορωδίας Μικρασιατών Ελευσίνας.



E_ΦΥΓΑ ΜΙΚΡΑΣΙΑ/ Ι_LEFT ASIA MINOR- SYNIKISMOS FESTIVAL 2019



Χώρος: οικία Θεοτοκοπούλου Δήμου Αθηναίων, Θεοτοκοπούλου 34, Πατήσια. Ώρα: 19:00 – 22:00



31. Snehta Residency - The Manual of the Perfect Traveler



H έκθεση The Manual of the Perfect Traveler διερευνά την έννοια του ταξιδιού. Με σημείο αναφοράς τη φράση του Καζαντζάκη «Γι’ αυτό κάθε άρτιος ταξιδευτής δημιουργεί πάντα τη χώρα που ταξιδεύει», έξι καλλιτέχνες διηγούνται το δικό τους ταξίδι. Ταξίδια φανταστικά, αυτογνωσίας, αλλά και πραγματικά.



Συμμετέχουν: Μαρίνα Βελησιώτη, Κωστής Βελώνης, Λεωνίδας Γιαννακόπουλος, Ράνια Μπέλλου, Παύλος Τσάκωνας, Marco Raparelli. Επιμέλεια: Μαρία Διαλεκτάκη



Χώρος: Snehta, Ι. Δροσοπούλου 47, Κυψέλη. Ώρα: 18:00 – 23:00

32. State of Concept



Ξενάγηση στην ατομική έκθεση των Forensic Architecture – Γνωριμία με το State of Concept

Παρουσίαση του Ινστιτούτου State of Concept στους επισκέπτες, με σκοπό να γνωρίσουν τις δράσεις, άτομα που μπορεί να μην έχουν ξαναέρθει στον χώρο. Θα ακολουθήσει ξενάγηση στην ατομική έκθεση των Forensic Architecture που θα παρουσιάζεται εκείνη την περίοδο.



Χώρος: State of Concept - Τούσα Μπότσαρη 19, Κουκάκι. Ώρα: 18:00 - 20:30



33. TAF/The Art Foundation: Από το σεμέν στην Eva Hesse



Workshop/Ξενάγηση στην ομαδική έκθεση 'Not a Straight Line' από την επιμελήτρια Έλλη Λεβεντάκη.

Συζήτηση για τη θέση των γυναικών στον χώρο της τέχνης χθες και σήμερα (αναφορά σε σημαντικές γυναίκες εικαστικούς του φεμινιστικού κινήματος, αναθεωρήσεις και προβληματισμοί).



Χώρος: T.A.F./ the art foundation, Νορμανού 5, Μοναστηράκι. Ώρα: 19:00 – 20:00

34. VICTORIA SQUARE PROJECT - Κατ’ οίκον



Η ηθοποιός Θέμις Μπαζάκα διαβάζει αποσπάσματα από το μυθιστόρημα της Λέγκως Μιχαλοπούλου «Κατ’ οίκον». Η υπόθεση εκτυλίσσεται στη διάρκεια της Μεγάλης Βδομάδας με πρωταγωνιστές τους ενοίκους ενός οίκου ευγηρίας. Ένα τρυφερό μυθιστόρημα που έγινε talk of the town!. Μουσική παρέμβαση: Άγγελος Παπαδημητρίου



Χώρος: Victoria Square Project, Ελπίδος 13. Ώρα: 19:30