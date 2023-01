Mikis Theodorakis Official Radio - Εβδομαδιαίο πρόγραμμα από Δευτέρα 16 έως 20 Ιανουαρίου 2023

Το πρόγραμμα του ραδιοφωνικού σταθμού Mikis Theodorakis official Radio, το οποίο μεταδίδεται από τις 16 έως τις 20 Ιανουαρίου έχει ως εξής:

Πρόγραμμα Mikis Theodorakis Official Radio - Δευτέρα 16 Ιανουαρίου 2023



10.00 Ο Παγκόσμιος Μίκης Θεοδωράκης.

11.00 Συνάντηση Ι - Μίκης Θεοδωράκης, Στέφανος Κορκολής, Σοφία Μανουσάκη.

12.30 Μοναδικές Ερμηνείες και διασκευές... Συλλογή MikisRadio.

Μουσική Δωματίου - Κονσέρτα - Συμφωνικά.

14.00 Το πανηγύρι της Ασή Γωνιάς 1946.

15.00 Piano Concerto "Helikon" 1951.

16.00 Σεξτέτο για φλάουτο, κουαρτέτο εγχόρδων και πιάνο 1947.

17.00 Ωδή στον Μπετόβεν - Αποκάλυψη.

Κύκλοι Τραγουδιών.

19.00 Έρως και Θάνατος 1946. Τέσσερα τραγούδια για την Μυρτώ. 1946 '48. Συμμετέχουν: Σοπράνο: Λίλα Αδαμάκη.

20.00 Λιποτάκτες 1952. Έτος σύνθεσης 1952 Χανιά. Αθήνα. Παρίσι. Ποίηση: Γιάννης Θεοδωράκης. Ηχογράφηση 1960. Συμμετέχουν. Μπουζούκι: Μανώλης Χιώτης, Κιθάρα: Δημήτρης Φάμπας. Ερμηνεύει ο Μίκης Θεοδωράκης

21.00 Επιτάφιος 1958. Ποίηση: Γιάννη Ρίτσου. Έτος σύνθεσης 1958. Παρίσι. Ηχογράφηση: 1960. Γρηγόρης Μπιθικώτσης. Καίτη Θύμη. Μανώλης Χιώτης.

22.00 Τα Ελυάρ 1958. Τα Ελυάρ για φωνή και πιάνο σε ποίηση Πώλ Ελυάρ. Έτος σύνθεσης 1958 Παρίσι. Ηχογράφηση 2000. Ερμηνεύει η Νένα Βενετσάνου, Πιάνο: Έλενα Μουζάλα.

Μετασυμφωνικά

23.00 Κατάσταση Πολιορκίας 1967.Έτος σύνθεσης 1968. Ποίηση: Ρένας Χατζηδάκη. Ζωντανή Ηχογράφηση το 1996 στην Alter Oper της Φρανκφούρτης υπό την διεύθυνση του Μίκη Θεοδωράκη. Ερμηνεύουν: Μαρία Φαραντούρη, Κώστας Θωμαΐδης. Ενορχήστρωση Μπάμπης Κανάς.

Τρίτη 17 Ιανουαρίου 2023

10.00 Σπάνιες Ηχογραφήσεις 1963 - 1984.

11.00 Liesbeth List Zingt Theodorakis.

12.00 Το τραγούδι του νεκρού αδελφού. (Ζωντανή συναυλία στην Κύπρο)

Ποίηση: Μίκης Θεοδωράκης. Έτος σύνθεσης 1960. Συμμετέχουν: Σοφία Αβραμίδου, Δημήτρης Μπάσης, Δικοινοτική Χορωδία για την Ειρήνη στην Κύπρο, διδασκαλία: Λένα Μελανίδου. Συμφωνική Ορχήστρα Κύπρου. Ενορχήστρωση Διεύθυνση Ορχήστρας και Κείμενα: Άλκης Μπαλτάς.

Μουσική Δωματίου - Κονσέρτα - Συμφωνικά.

14.00 Τρία κομμάτια για τον Δεκέμβρη 1945.

15.00 Κουαρτέτο αρ.2 "Το κοιμητήριο" 1946.

16.00 Suite No1. For Piano & Orchestra 1954.

17.00 Πρώτη συμφωνία 1953.

Κύκλοι Τραγουδιών.

19.00 Αρχιπέλαγος 1959''61'' Πρώτη Εγγραφή Γρηγόρης Μπιθικώτσης. Μίκης Θεοδωράκης: Αρχιπέλαγος. Σε ποίηση: Νίκου Γκάτσου, Οδυσσέα Ελύτη, Γιάννη Θεοδωράκη, Δημήτρη Χριστοδούλου, Πάνου Κοκκινόπουλου και Μίκη Θεοδωράκη. Έτος σύνθεσης 1959, 1960 Αθήνα, Παρίσι, Λονδίνο. Ηχογράφηση 1960. Συμμετέχουν: Γρηγόρης Μπιθικώτσης, Καίτη Θύμη, Αντώνης Κλειδωνιάρης, Μανώλης Χιώτης μπουζούκι και Λαϊκή ορχήστρα υπό την διεύθυνση του Μίκη Θεοδωράκη.

20.00 Επιφάνια 1960. Μαργαρίτα Ζορμπαλά. Ποίηση: Γιώργος Σεφέρης. Έτος σύνθεσης: 1960 Παρίσι. Μαργαρίτα Ζορμπαλά. Ενορχήστρωση διεύθυνση ορχήστρας Μίκης Θεοδωράκης. Ηχογράφηση 1979.

21.00 Πολιτεία 1960. Μίκης Θεοδωράκης: Πολιτεία. Έτος Σύνθεσης 1960. Παρίσι. Αθήνα. Σε ποίηση Τάσου Λειβαδίτη, Δημήτρη Χριστοδούλου. Κώστα Βίρβου. Συμμετέχουν: Γρηγόρης Μπιθικώτσης, Στέλιος Καζαντζίδης, Μαριλένα. Μανώλης Χιώτης & Λαική Ορχήστρα υπό την διεύθυνση του Μίκη Θεοδωράκη.

22.00 Το τραγούδι του νεκρού αδελφού. 1960. Ποίηση: Κώστας Βίρβος, Τάσος Λειβαδίτης, Μίκης Θεοδωράκης. Συμμετέχουν: Νένα Βενετσιάνου, Δημήτρης Μπάσης, Γιάννης Μπέζος. Λαϊκή Ορχήστρα υπό την Διεύθυνση του Μίκη Θεοδωράκη. Έκδοση: 2001

Μετασυμφωνικά

23.00 Κατά Σαδδουκαίων 1983. Καντάτα σε επτά μέρη για τενόρο, βαρύτονο, μπάσο, αφηγητή, χορωδία και ορχήστρα. Σε Ποίηση: Μιχάλη Κατσαρού. Συμμετέχουν: Friedrich Wilhelm Junge Sprecher, Joachim Vogt Tenor, Hermann Christian Polster Bass, Jürgen Freier Bariton, Rundfunkchor Berlin, Berliner Sinfonie Orchester, Hans-Peter Frank.

Τετάρτη 18 Ιανουαρίου 2023

10.00 Together! Mikis Theodorakis & Zülfü Livaneli In Concert (Live)

11.00 Σπάνιες Ερμηνείες 1963.

12.00 Εκπομπή. Επιφάνια. Η μελοποιημένη Ποίηση μέσα από τα κείμενα του Μίκη Θεοδωράκη.

Μουσική Δωματίου - Κονσέρτα - Συμφωνικά.

14.00 Waltz in Cmajor 1943, Minuet in A major 1942, Fantasia in G minor 1943.

15.00 Δώδεκα Μέλος 1998.

16.00 Passacallies for tow Pianos 1955.

17.00 Τρίτη Συμφωνία 1980.

Κύκλοι Τραγουδιών.

19.00 Ρωμιοσύνη 1966. Ποίηση: Γιάννης Ρίτσος. Συμμετέχουν: Γιώργος Νταλάρας, Γιώργος Κιμούλης, Λαϊκή Ορχήστρα Μίκης Θεοδωράκης.

20.00 Θαλασσινά φεγγάρια 1967. Έτος σύνθεσης 1967 Αθήνα. Ποίηση: Νίκος Γκάτσος. Συμμετέχουν: Βίκυ Μοσχολιού, Γρηγόρης Μπιθικώτσης, Μαρία Φαραντούρη. Λάκης Καρνέζης, Κώστας Παπαδόπουλος και Λαϊκή ορχήστρα υπό την διεύθυνση του Μίκη Θεοδωράκη. Ο δίσκος κυκλοφόρησε την ίδια μέρα που επιβλήθηκε η δικτατορία. 21 Απριλίου 1967, και ένα μήνα μετά απαγορεύτηκε μαζί με όλο το έργο του Μίκη Θεοδωράκη.

21.00 Τα Λαϊκά 1968. Ποίηση: Μάνου Ελευθερίου. Έτος Σύνθεσης 1968 Αθήνα. Μαρία Δημητριάδου, Αντώνης Καλογιάννης. Ηχογράφηση: Παρίσι 1971.

22.00 Επιτάφιος Κατά Σταύρο Ξαρχάκο. 2000 Μαρία Σουλτάτου.

Όπερες

23.00 Αντιγόνη. Όπερα σε δύο πράξεις. Βασισμένη στην ομώνυμη τραγωδία του Σοφοκλή. Λιμπρέτο: Μίκης Θεοδωράκης. 1994 - 1996

Πέμπτη 19 Ιανουαρίου 2023

09.00 Mikis Theodorakis. Caro. Iva Zanicchi. 1970

11.00 VICKY LEANDROS SINGT MIKIS THEODORAKIS

12.00 Manteltrad och Marmor. Bo Hansson, Agneta Scold, St. Jacob Mottetkor

13.00 Ο Παγκόσμιος Θεοδωράκης Album No2.

Μουσική Δωματίου - Κονσέρτα - Συμφωνικά.

14.00 Σονατίνα Νο2 1958.

15.00 Τέσσερις σπουδές για δύο βιολιά και τσέλο 1952.

16.00 3η Σουίτα για ορχήστρα, μικτή χορωδία και μέτζο σοπράνο. Αρχειακό Υλικό.

17.00 Τρίτη Συμφωνία 1980.

Μουσική για παιδιά και νεολαία.

18.15 Δες τι λαμπρό φεγγάρι. Παιδική Χορωδία Δημήτρη Τυπάλδου.

Κύκλοι Τραγουδιών.

19.15 Ένας Όμηρος 1961. Μίκης Θεοδωράκης & Ορχήστρα. Σουίτα για φωνή και ορχήστρα από το δραματικό έργο The Hostage. Ποίηση Brendan Behan, μετάφραση Βασίλη Ρώτα. Σύνθεση 1961 Παρίσι. Ερμηνεία και Διεύθυνση ορχήστρας Μίκης Θεοδωράκης. Ηχογράφηση 1962.

20.00 Χρυσοπράσινο Φύλλο 1964. Έτος σύνθεσης: 1964. Στοίχοι: Λεωνίδα Μανέλη, Νίκου Γκάτσου, Άντι Περνάρη, Μίκη Θεοδωράκη. Συμμετέχουν: Γρηγόρης Μπιθικώτσης, Μαρία Φαραντούρη. Μουσικοί: Γιάννης Διδίλης, Λάκης Καρνέζης, Κώστας Παπαδόπουλος, Βαγγέλης Παπαγγελίδης. Δ. Ορχήστρας Μίκης Θεοδωράκης.

21.00 Η Μπαλάντα του Μαουτχάουζεν 1965. Ποίηση: Ιάκωβος Καμπανέλλης. Έτος σύνθεσης 1965. Ερμηνεύει η Μαρία Φαραντούρη. Διεύθυνση Ορχήστρας: Μίκης Θεοδωράκης

22.00 Γράμματα από τη Γερμανία 1966. Ποίηση Φώντας Λάδης. Έτος Σύνθεσης 1966. Αντώνης Καλογιάννης. Αφροδίτη Μάνου. Γιάννης Συρρής.



Ορατόρια

23.00 Canto General - Maria Farantouri & Heiner Volt 1980. Mikis Theodorakis: Canto General 1972 France. Lyrics By Pablo Neruda. Vocals: Heiner Vogt, Maria Farandouri. Orchestra: Acoustic Guitar: Norbert Forster, Bass Guitar: Wolfgang Greiser, Bouzouki: Edmund Sadowsky, Lakis Karnesis, Ulrich Magister, Yannis Sotos, Choir: Rundfunkchor Berlin, Guitar: Ernst Konig, Percussion: Gunter Ospalek, Hans Reipsch, Hans-Jurgen Ludecke, Karl-Heinz, Zschetzsche, Rudi Liebetrau, Tobias Schweda, Piano: Hans Otto Jerosch, Sigurd Brauns. Translated By German: Gatefoold Sleeve, Erich Arendt, Twelve, String Guitar: Fred Baumert, Conductor: Mikis Theodorakis, Conductor: Einstudierung, Franzpeter Muller Sybe. Recorded 14. Feb. 1980 at Palast der Republik, Berlin, GDR

Παρασκευή 20 Ιανουαρίου 2023

09.00 Kostas Hatzis - Stous Dromous Pou M' Edesan Gia Panta. 60's Rare Recordings

10.00 Balkan Litany.

11.00 Margarita. Love Songs Mikis Theodorakis.

12.00 ELLAS - Canta M. Theodorakis

13.30 Τα νέγρικα 1970.

Μουσική για παιδιά και νεολαία.

14.00 Δες τι λαμπρό φεγγάρι. Παιδική Χορωδία Δημήτρη Τυπάλδου.

Μουσική Δωματίου - Κονσέρτα - Συμφωνικά.

15.00 Suite No1 For Piano & Orchestra 1954.

15.30 Το πανηγύρι της Ασή Γωνιάς 1946.

15.45 Οιδίπους Τύραννος 1947.

16.00 Canto Olympico 1990.

17.00 Έβδομη Συμφωνία "Εαρινή" 1982.

Κύκλοι Τραγουδιών.

18.15 Μυθιστόρημα σε ποίηση Γιώργου Σεφέρη. Φυλακές Αβέρωφ 1967. Ηχογράφηση: 1971 Παρίσι. Μαρία Φαραντούρη.

18.35 Επιφάνια 1960. Ποίηση: Γιώργος Σεφέρης. Έτος σύνθεσης: 1960 Παρίσι. Μαργαρίτα Ζορμπαλά. Ενορχήστρωση διεύθυνση ορχήστρας Μίκης Θεοδωράκης. Ηχογράφηση 1979.

19.00 Ο Ήλιος και ο Χρόνος 1967. Μίκης Θεοδωράκης: Ο Ήλιος και ο Χρόνος. 1967 Γενική ασφάλεια Μπουμπουλίνας. Ηχογράφηση: 1971 Παρίσι. Συμμετέχουν: Μαρία Φαραντούρη, Πέτρος Πανδής, Μαρία Δημητριάδη, Αντώνης Καλογιάννης, Απαγγελία: Georges Willson. Από την ζωντανή συναυλία στο Palaiw de Chaillot. Λαϊκή Ορχήστρα υπό την διεύθυνση του Μίκη Θεοδωράκη. Bass: Γιάννης Πετροπουλάκης, Bouzouki: Αντρέας Μιχαλάκης, Μάριος Βλατάκης, Guitar: Νικόλαος Μανιάτης, Νικόλαος Μωραΐτης, Percussion: Gérard Berlioz, Piano: Γιάννης Διδίλης.

20.00 Τα τραγούδια του Αντρέα 1968. Ποίηση: Μίκης Θεοδωράκης 1968 Βραχάτι. Ερμηνεύει ο Αντώνης Καλογιάννης.

21.00 Νύχτα Θανάτου 1968. Ποίηση Μάνος Ελευθερίου. Έτος σύνθεσης: 1968 Βραχάτι. Ηχογράφηση: 1974 Ερμηνεύει ο Αντώνης Καλογιάννης.

22.00 Τα τραγούδια του αγώνα. 1969 '70 Βραχάτι, Ζάτουνα, Στρατόπεδο Ωρωπού & Λονδίνο. Ηχογράφηση: 1971 Λονδίνο, Ερμηνεύουν: Μίκης Θεοδωράκης, Μαρία Φαραντούρη, Μαρία Δημητριάδη, Λάκης Καραλής.

Όπερες

23.00 Ηλέκτρα. Όπερα σε δύο πράξεις βασισμένη στην ομώνυμη τραγωδία το Σοφοκλή.

Λιμπρέτο: Σπύρος Ευαγγελάτος Μετάφραση: Κώστας Γεωργουσόπουλος. Σύνθεση: 1992 - 1993.

