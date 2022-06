Mikis Theodorakis Personal Radio - To πρόγραμμα από 13/6 έως 17/6

Το πρόγραμμα του ραδιοφωνικού σταθμού Mikis Theodorakis Personal Radio, το οποίο μεταδίδεται από τις 13 Ιουνίου έως τις 17 Ιουνίου, έχει ως εξής:

Πρόγραμμα Δευτέρα 13 Ιουνίου 2022

10.00 Σπάνιες Ηχογραφήσεις 1963 - 1984.

12.00 Romancero Gitano - Peter Goedhart, Wim Spruijt.

14.00 East of the Aegean - Ανατολικά του Αιγαίου 1987.



Μπαλέτα

15.00 Οι εραστές του Τερουέλ "Les amants de Terouel" Σύνθεση 1958. Johannes Moser, Sinfonieorchester Aachen, Marcus Bosch. Έτος έκδοσης 2006

16.00 Ελληνική Αποκριά - Carnaval 1947. Ικαρία. Σουίτα μπαλέτου για ορχήστρα.

Ορχήστρα των Χρωμάτων υπό την διεύθυνση του Μίλτου Λογιάδη.

18.00 Mikis Theodorakis: Alexis Zorbas. Ballet Suite. 1987 Συμμετέχουν: Σοφία Μιχαηλίδου. Λάκης Καρνέζης. Κώστας Παπαδόπουλος. Συμφωνική Ορχήστρα και χορωδία της Βουδαπέστης υπό την διεύθυνση του Μίκη Θεοδωράκη. Ηχογράφηση 1989.

Κύκλοι Τραγουδιών

19.00 Ασίκικο, Πουλάκη 1996. Βασίλης Λέκκας Μιχάλης Γκανάς. Ενορχήστρωση Γιάννης Σπάθας. (Πουλάκη, το γένος της μητέρας του Μίκη Θεοδωράκη, Ασπασίας Θεοδωράκη).



20.00 Τα πρόσωπα του Ήλιου 1986 - Πέτρος Πανδής, Βάνα Βερούτη, Βίκυ Σίμου, Θανάσης Μωραΐτης. Διονύσης Καρατζάς.



22.00 Η Βεατρίκη στην Οδό μηδέν 1987 - Μαρία Φαραντούρη, Διονύσης Καρατζάς.



Όπερες

23.00 Αντιγόνη. Όπερα σε δύο πράξεις. Βασισμένη στην ομώνυμη τραγωδία του Σοφοκλή. Λιμπρέτο: Μίκης Θεοδωράκης. 1994 - 1996

Πρόγραμμα Τρίτη 14 Ιουνίου 2022

10.00 Milva 10 Songs to Mikis Theodorakis (Album)

12.00 Ellas Canta - Mikis Theodorakis (Album)

13.00 Vicky Leandros singt Mikis Theodorakis (Album)



Μουσική Δωματίου - Κονσέρτα - Συμφωνικά

14.00 Ραψωδία για Κιθάρα και Ορχήστρα εγχόρδων 1982.



15.00 Χορός Ασίκικος - 11 Σπουδές για σόλο Βιολοντσέλο.

16.00 Sinfonietta 1947.

17.00 4η Συμφωνία 1986. "Των Χορικών"



Κύκλοι Τραγουδιών

18.15 Τα Λυρικότερα με την Μαρία Φαραντούρη σε ποίηση Διονύση Καρατζά. 1995.

19.30 Τα Λυρικώτατα με την Μαρία Φαραντούρη σε ποίηση Γιάννη Θεοδωράκη. 1996.

20.00 Η αγάπη είναι φωτιά με τον Δημήτρη Μπάση. 2001.

Λαϊκό Ορατόριο



23.00 Canto General 1972 Writer of Poetry Pablo Neruda.



The musicians participate: Mezzosoprano: Julia Schilinski, Baritone: Sergio Cattaneo, Sibylle von Both choir master. Conductor: Leopold Griessler, Orquestra de Nuestra Tierra, Chor der Erste Bank, Evangelische Chöre.

Πρόγραμμα Τετάρτη 15 Ιουνίου 2022

11.00 Ως Αρχαίος Άνεμος 1987. Ποίηση: Διονύσης Καρατζάς. Μίκης Θεοδωράκης Σοφία Μιχαηλίδου.

12.00 Η Μαρία Φαραντούρη ερμηνεύει Μίκης Θεοδωράκη, στο πιάνο ο Γιάννης Βακαρέλης.

13.00 Margarita - Love Songs Mikis Theodorakis

Μουσική Δωματίου - Κονσέρτα

Κύκλοι Τραγουδιών

Λαϊκό Ορατόριο



Πρόγραμμα Πέμπτη 16 Ιουνίου 2022

10.00 Όμορφη πόλη 1961.

11.00 Η γειτονιά των αγγέλων 1963.



12 Τα θεμέλια μου στα βουνά - Γλυκερία. Πρώτο μέρος. (Album)

13.00 Theodorakis Sings Theodorakis (Album)

Μουσική Δωματίου - Κονσέρτα - Συμφωνικά.

14.00 - 01. Waltz in C major 1943,

02. Minuet in A major 1942,

03. Fantasia in G minor 1943.

14.30 - Έντεκα Πρελούντια 1947.

15.00 - Δώδεκα Μέλος 1998.



Κύκλοι Τραγουδιών

20.00 Λιποτάκτες. Ποίηση: Γιάννης Θεοδωράκης. Έτος σύνθεσης 1952. Ερμηνεύει Ο Μίκης Θεοδωράκης.

21.00 Αρχιπέλαγος 1959. Δεύτερη Εγγραφή. Μαίρη Λίντα, Μανώλης Χιώτης.

22.00 Ένας Όμηρος 1961. Μαρία Φαραντούρη Χρήστος Θηβαίος. Ζωντανή συναυλία από το Μέγαρο Μουσικής Αθηνών.



Ορατόρια - Όπερες

23.00 Ηλέκτρα. Όπερα σε δύο πράξεις βασισμένη στην ομώνυμη τραγωδία το Σοφοκλή.

Λιμπρέτο: Σπύρος Ευαγγελάτος Μετάφραση: Κώστας Γεωργουσόπουλος. Σύνθεση: 1992 - 1993.

Πρόγραμμα Παρασκευή 17 Ιουνίου 2022

09.00 Ρόδα Αμάραντα - Σαββέρια Μαργιολά.

10.00 Αλληλογραφία - Μαρία Παπαγεωργίου.

11.00 Στους δρόμους του Μίκη. Η Καλλιόπη Βέττα ερμηνεύει Θεοδωράκη.

12.00 Η Μπέττυ Χαρλαύτη στον κόσμο του Μίκη Θεοδωράκη.

Συμφωνική Μουσική

15.00 Αποκάλυψη - Ωδή στον Μπετόβεν.

Παιδικά Τραγούδια.

18.00 Δες τι λαμπρό φεγγάρι με την Παιδική χορωδία του Δημήτρη Τυπάλδου.

Κύκλοι Τραγουδιών.

20.00 Μικρές Κυκλάδες 1963.

21.00 Κύκλος Φαραντούρη 1964.

22.00 Γράμματα από τη Γερμανία 1966.

Η Όπερα στο έργο του Μίκη Θεοδωράκη.

23.00 Mikis Theodorakis: The Metamorphoses of Dionysus. Έτος έκδοσης: 2006.

Ποίηση: Κώστας Καρυωτάκης. Κώστας Βάρναλης. Κείμενα: Μίκης Θεοδωράκης. Έτος Σύνθεσης: 1984. Συμμετέχουν: Jocelyn B. Smith, Kostas Dinos, Jakub Jarmula, Beata Kosko-Kreft, Hagen Matzeit, Przemyslaw Neumann, V. Schlott, H. Schmidt, J. Sperska, Marcin Tlałka, M. Tomczak, M. Wieclawek, Grz. Zięba, Chór Concentus, Orchestra di Musica Difficile Gdańsk