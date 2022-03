Νέο ντοκιμαντέρ για τον Τζέιμς Μπράουν με παραγωγούς τους Μικ Τζάγκερ και Questlove

Νέο ντοκιμαντέρ για τη ζωή και την καριέρα του Τζέιμς Μπράουν με παραγωγούς τους Μικ Τζάγκερ και Questlove σχεδιάζεται από την A&E Network.



Το αποτελούμενο από τέσσερα μέρη ντοκιμαντέρ με τίτλο «James Brown: Say It Loud» θα σκηνοθετηθεί από τη Ντέμπορα Ρίλεϊ Ντέμπορα Ράιλι Ντρέιπερ και εκτελεστικοί παραγωγοί θα είναι μεταξύ άλλων οι Μικ Τζάγκερ, Questlove και Black Thought.



Σε δήλωσή του ο Μικ Τζάγκερ εξέφρασε τον «ενθουσιασμό» του που θα είναι εκτελεστικός παραγωγός του πρότζεκτ τονίζοντας: «Ήταν ένας λαμπρός ερμηνευτής που με ενέπνευσε από την αρχή και ήταν βαθιά αφοσιωμένος στο κίνημα των πολιτικών δικαιωμάτων. Πάντα θαύμαζα τον Τζέιμς και έμαθα τόσα πολλά από αυτόν».



Οι Questlove and Black Thought πρόσθεσαν: «Η ζωή του Τζέιμς Μπράουν είναι σημαντική όχι μόνο για την κατανόηση της τεράστιας επίδρασης που άσκησε ως μουσικός και για το ότι εμπνέει εμάς και άλλους καλλιτέχνες μέχρι σήμερα, αλλά και για το βαθύ και διαρκές αποτύπωμα που άφησε στην αμερικανική κουλτούρα».



«Η ζωή του Μπράουν είναι μια σημαντική και επίκαιρη ιστορία αγώνα, λύτρωσης και ταυτότητας και είναι τιμή μας που έχουμε την ευκαιρία να τη μοιραστούμε» υπογράμμισαν.



Το 2015, ο εκλιπών Τσάντγουικ Μπόουζμαν πρωταγωνίστησε ως Τζέιμς Μπράουν στη βιογραφική ταινία «Get On Up» παραγωγός της οποίας ήταν και πάλι ο Μικ Τζάγκερ.



Την ίδια χρονιά ο τραγουδιστής των Rolling Stones ήταν παραγωγός του ντοκιμαντέρ του HBO «Mr. Dynamite: The Rise of James Brown».



Το ντοκιμαντέρ για τον «νονό της φανκ» που θα περιλαμβάνει άγνωστα στιγμιότυπα και αποκλειστικές συνεντεύξεις αναμένεται το 2023.