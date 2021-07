Νέο τραγούδι για τους θρυλικούς Iron Maiden μετά από έξι χρόνια

Η heavy metal μπάντα, Iron Maiden, ένα συγκρότημα «θρύλος» για το είδος και τη μουσική γενικότερα, με τέσσερις δεκαετίες και περισσότερα από δέκα εξαιρετικά άλμπουμ στο ενεργητικό τους, κυκλοφόρησαν ένα νέο τραγούδι μετά από χρονικό διάστημα έξι ετών, από τότε που ακούσαμε τον τελευταίο ως τώρα δίσκο τους, το The Book of Souls.

Η αναμονή για τους θαυμαστές λοιπόν τελείωσε, καθώς οι Iron Maiden έδωσαν στη δημοσιότητα το τραγούδι τους "The Writing On The Wall", μετά από ένα διάστημα συνεχών αναρτήσεων στα social media, που φαίνονταν να σχετίζονται με κάποια επικείμενη κυκλοφορία.

Το νέο τραγούδι «υπογράφουν» ως συνθέτες οι Bruce Dickinson και Adrian Smith, ενώ το κομμάτι συνοδεύεται από ένα βίντεο κινουμένων σχεδίων, που περιλαμβάνει στοιχεία από διάσημες κινηματογραφικές ταινίες αλλά και από την ιστορία της μπάντας.

Αναμένεται, τώρα, να έρθει και η ανακοίνωση της κυκλοφορίας νέου άλμπουμ για τους Iron Maiden, το οποίο θα είναι το πρώτο από το 2015, όταν και κυκλοφόρησε το εξαιρετικό "The Book of Souls".

Ακούστε το νέο τραγούδι της θρυλικής μπάντας και παρακολουθήστε το animated video clip σε σκηνοθεσία του Nicos Livesey: