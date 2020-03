Νίκος Σπανάτης: «Aπολαμβάνω κάθε καινούργια μου συνεργασία»

Συνέντευξη στη Σπυριδωνία Κρανιώτη

«Οι συνεργασίες μου όλα αυτά τα χρόνια τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό μου έχουν χαρίσει ουσιαστικές φιλίες. Η αγάπη και ο ενθουσιασμός των συναδέλφων - φίλων μου χαρίζουν πάντα ξεχωριστή ευχαρίστηση... Θα ήθελα να συνεχίσω να έχω εμφανίσεις στην Ελλάδα και στο εξωτερικό και να απολαμβάνω την κάθε καινούργια συνεργασία που έρχεται» αναφέρει μεταξύ άλλων στο zougla.gr ο κόντρα τενόρος Νίκος Σπανάτης με αφορμή τη συμμετοχή του στην όπερα «Πάπισσα Ιωάννα» στην Εθνική Λυρική Σκηνή.

Ο ταλαντούχος καλλιτέχνης είναι ο Πάπας Λέοντας Δ’ και αναφερόμενος στον ενδιαφέροντα ρόλο του επισημαίνει: «"Σπάω" τα στερεότυπα της Αγίας Έδρας και χωρίς απολύτως καμία σοβαροφάνεια γοητεύομαι, διασκεδάζω και απολαμβάνω τη συντροφιά του "πατρός Ιωάννη" μέχρι τον αναπάντεχο θάνατό μου».

Η νέα όπερα, η «Πάπισσα Ιωάννα», παραγγελία της Εθνικής Λυρικής Σκηνής στον συνθέτη Γιώργο Βασιλαντωνάκη για τον εορτασμό των 80 χρόνων του οργανισμού, έρχεται 154 χρόνια μετά την κυκλοφορία του «αντιχριστιανικού και κακοήθους» μυθιστορήματος του Εμμανουήλ Ροΐδη. Το ποιητικό κείμενο που υπογράφει ο συγγραφέας Βαγγέλης Χατζηγιαννίδης βασίζεται στο ομώνυμο έργο του Ροΐδη, το οποίο μιλάει για μια γυναίκα που έφθασε να πάρει τον θρόνο του Πάπα κρύβοντας τη γυναικεία της φύση.

Η νέα φιλόδοξη παραγωγή θα παρουσιαστεί για τρεις μοναδικές παραστάσεις, στις 8, 15 και 22 Μαρτίου 2020, στην Αίθουσα Σταύρος Νιάρχος της Εθνικής Λυρικής Σκηνής στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, σε μουσική διεύθυνση Στάθη Σούλη και σκηνοθεσία Δημήτρη Καραντζά.

Ο περίφημος κόντρα τενόρος Νίκος Σπανάτης, με μια κρυστάλλινη φωνή κόντρα τενόρου και με πολλές εμφανίσεις στο Ηρώδειο, στην Εθνική Λυρική Σκηνή, στο Φεστιβάλ Αθηνών και Επιδαύρου, στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών και Θεσσαλονίκης, στη Στέγη Γραμμάτων και Τεχνών, καθώς και σε πολλά διεθνή φεστιβάλ, αποκαλύπτει στο zougla.gr τα μελλοντικά του σχέδια καθώς και τι ονειρεύεται για την καλλιτεχνική του διαδρομή.

Εφέτος υποδύεστε τον Πάπα Λέοντα Δ΄ στην όπερα «Πάπισσα Ιωάννα». Τι σας γοήτευσε στο συγκεκριμένο έργο και σας ώθησε να συμμετάσχετε στη συγκεκριμένη παράσταση;

Με γοήτευσε πολύ η ιδέα της μεταφοράς του μυθιστορήματος του Εμμανουήλ Ροΐδη, του τόσο τολμηρού για την εποχή του, στο λυρικό θέατρο και με χαρά δέχθηκα να συμμετέχω στην όπερα του σπουδαίου συνθέτη Γιώργου Βασιλαντωνάκη, υποδυόμενος έναν άκρως αντισυμβατικό χαρακτήρα με εκλεκτούς συναδέλφους και με αφορμή τα 80 χρόνια λειτουργίας της Εθνικής Λυρικής Σκηνής.

Τι κρατάτε από τις πρόβες και τη μέχρι τώρα προετοιμασία της παράστασης;

Πάντα απολαμβάνω τις πρόβες μου, είτε πρόκειται για την προετοιμασία μιας όπερας, είτε μιας θεματικής συναυλίας. Στην «Πάπισσα Ιωάννα» έχω την ευχαρίστηση να συνεργάζομαι με τον αξιόλογο και αγαπητό μαέστρο της Εθνικής Λυρικής Σκηνής Στάθη Σούλη, που υπό την μπαγκέτα του αισθάνομαι ασφάλεια, σιγουριά, απολαμβάνοντας τη μουσική, καθώς και το ότι συμπράττω με την εξαίρετη υψίφωνο και αγαπητή Χρύσα Μαλιαμάνη, που ενσαρκώνει τον ρόλο της Πάπισσας Ιωάννας. Επίσης, κρατώ το συγκινητικό τραγούδι των δύο δεκάχρονων κοριτσιών που υποδύονται την Ιωάννα σε μικρή ηλικία, την κινησιολογία του ακούραστου χορογράφου Τάσου Καραχάλιου και το επιβλητικό σκηνικό, που τραγουδώ ενθουσιώδης στο υψηλότερο σημείο του κάθετου λαβυρίνθου.

Τι σας δυσκόλεψε περισσότερο και τι σας συγκινεί στον ρόλο σας;

Δεν θα έλεγα πως αντιμετώπισα κάποια δυσκολία στον ρόλο μου, όσο πρόκληση για τη σύγχρονη, χωρίς περιορισμούς, προσέγγιση της μουσικής που ερμηνεύω, καθώς τραγουδώ σε υψηλή έκταση με συνεχείς κορυφώσεις, όχι τόσο σύνηθες για το ρεπερτόριο ενός κόντρα τενόρου. Όσον αφορά στη συγκίνηση, ως Πάπας Λέων Δ’ υπό τη συναρπαστική γραφή του λιμπρετίστα Βαγγέλη Χατζηγιαννίδη, «σπάω» τα στερεότυπα της Αγίας Έδρας και χωρίς απολύτως καμία σοβαροφάνεια γοητεύομαι, διασκεδάζω και απολαμβάνω τη συντροφιά του «πατήρ Ιωάννη» μέχρι τον αναπάντεχο θάνατο μου.

Το έργο του Ροΐδη θίγει ζητήματα ταυτότητας, ύπαρξης και εξουσίας και στέκεται με σατιρική και κριτική στάση απέναντι στη θρησκεία και σε άλλους μηχανισμούς καταστολής της ανθρώπινης υπόστασης». Ποια η αντιστοιχία στο σήμερα; Έχουν αλλάξει τα πράγματα;

Στη σημερινή εποχή τα πράγματα δεν έχουν αλλάξει, όπως θα έπρεπε. Ζητήματα αναγνώρισης της σεξουαλικής ταυτότητας υπάρχουν σε πολλές χώρες ακόμα και στις πιο πολιτισμένες, παρόλο που γίνονται πολυετείς αγώνες για τα δικαιώματα της ανθρώπινης έκφρασης, ομοίως και σε θέματα θρησκείας. Ο σύγχρονος άνθρωπος, είτε άνδρας είναι, είτε γυναίκα, καλλωπίζει πολλές φορές την έκφραση του δημιουργώντας μια ιδανική και αρεστή εικόνα στον εργασιακό και περιβάλλοντα χώρο του, συνειδητά. Η κοινωνία μας δεν έχει ακόμα απαγκιστρωθεί από την Πατριαρχία και πολύ συχνά συναντάμε αυτή την ενδόμυχη διάκριση στα επίκαιρα ζητήματα εξουσίας, ταυτότητας, θρησκείας και ύπαρξης, που θίγει ήδη ο Ροΐδης από τον προηγούμενο αιώνα.

Ποια η εμπειρία σας από τη συνεργασία σας με τoν Δημήτρη Καραντζά;

Ο Δημήτρης Καρατζάς είναι ένας από τους σημαντικότερους σκηνοθέτες της νεότερης γενιάς και σημειώνει μια σπουδαία πορεία στον χώρο του θεάτρου εντός και εκτός συνόρων. Χαίρομαι, ιδιαιτέρως, που συνεργάζομαι με έναν εξαίρετο και εμπνευστικό σκηνοθέτη, που είναι πλήρως αφοσιωμένος στη σκηνοθεσία της όπερας και μας χαρίζει ελευθερία στην έκφραση και τη μουσική ερμηνεία.

Πιστεύετε ότι το ελληνικό κοινό έχει παιδεία στην όπερα;

Το ελληνικό κοινό παρακολουθεί φανατικά κυρίως τις δημοφιλείς όπερες. Η Εθνική Λυρική Σκηνή έχει συμβάλει εμπλουτίζοντας το ρεπερτόριο του προγραμματισμού της τόσο στην Κεντρική, όσο και στην Εναλλακτική Σκηνή, με κλασικές και σύγχρονες όπερες, οπερέτες, έργα Ελλήνων συνθετών, μιούζικαλ, παραστάσεις μουσικού θεάτρου, εκπαιδεύοντας μεθοδικά σε θεάματα υψηλής αισθητικής και ποιότητας το ελληνικό κοινό που ακολουθεί και υποστηρίζει με αμείωτο ενδιαφέρον.

Ποια η σχέση των σημερινών Ελλήνων με τη μουσική;

Οι περισσότεροι Έλληνες έχουν ταυτίσει τη μουσική με το εμπορικό τραγούδι και η ιδιωτική τηλεόραση έχει συμβάλει ως προς αυτό. Παρ' όλα αυτά, κάθε είδος έχει το κοινό του και ο καθένας έχει τη δυνατότητα να αναζητήσει τη μουσική που τον ενδιαφέρει στους αντίστοιχους χώρους.

Έχετε παίξει σε αρκετές χώρες. Διαφέρει το κοινό; Προσαρμόζεστε κάθε φορά;

Στην κεντρική και βόρεια Ευρώπη το κοινό είναι εκπαιδευμένο στην κλασική μουσική και γνωρίζει τα έργα, χωρίς να διακόπτει τη ροή του προγράμματος με χειροκροτήματα. Όταν, όμως, συμβαίνει δεν παύει να είναι κολακευτικό για τον καλλιτέχνη.

Ποιος ρόλος σας μέχρι τώρα ήταν η πιο σημαντική στιγμή για σας;

Όταν έκανα το ντεμπούτο μου ως Καρπόφορος και Μαντατοφόρος στην όπερα «Ερωφίλη» του Νίκου Μαμαγκάκη στο Φεστιβάλ Αθηνών και Επιδαύρου στο Ηρώδειο με τη Χορωδία και την Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ, ενώ ακόμα σπούδαζα τραγούδι και είχα μόλις αποφοιτήσει από το Τμήμα Μουσικών Σπουδών του Ιονίου Πανεπιστημίου.

Οι συνεργασίες παίζουν σημαντικό ρόλο στην εξέλιξη ενός καλλιτέχνη. Εσείς είστε ευχαριστημένος από τις μέχρι τώρα συνεργασίες σας;

Οι συνεργασίες μου όλα αυτά τα χρόνια τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό μου έχουν χαρίσει ουσιαστικές φιλίες. Η αγάπη και ο ενθουσιασμός των συναδέλφων - φίλων μου χαρίζουν πάντα ξεχωριστή ευχαρίστηση.

Τι ονειρεύεστε για την καλλιτεχνική σας διαδρομή;

Θα ήθελα να συνεχίσω να έχω εμφανίσεις στην Ελλάδα και στο εξωτερικό και να απολαμβάνω την κάθε καινούργια συνεργασία που έρχεται.

Tι θα λέγατε ότι σας χαρακτηρίζει;

Είμαι χαρούμενος και βλέπω τη ζωή με θετική διάθεση, σέβομαι και εκτιμώ τους ανθρώπους γύρω μου και κάποιες φορές κάνω καμιά ζημιά από τη βιασύνη μου.

Τι σημαίνει ευτυχία για εσάς;

Ευτυχία για μένα είναι να εκπληρώνεις τις επιθυμίες και τους στόχους σου, η εκδρομή χωρίς τοπικό και χρονικό περιορισμό, η αληθινή αγάπη.

Eτοιμάζετε κάτι άλλο;

Το καλοκαίρι θα εμφανιστώ στην ιστορική εκκλησία St. Martin in the Fields και στην Church of St Laurence στο Upminster με τη διακεκριμένη οργανίστα Ελένη Κεβεντσίδου και το φθινόπωρο θα παρουσιάσω στο Λονδίνο και στην Αθήνα τον πρώτο προσωπικό μου δίσκο για την αγγλική δισκογραφική εταιρεία «Ravensbury» σε έργα των Dieterich Buxtehude, Arvo Pärt και Γιώργο Κουμεντάκη, κ.α., επίσης, με την Ελένη Κεβεντσίδου στο εκκλησιαστικό όργανο.

Εξωτερική φωτογραφία -(c) Στέφανος Παπαδόπουλος llocq

