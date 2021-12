Ο Γιάννης Διονυσίου live στο Ίλιον Plus

Έπειτα από δύο sold out εμφανίσεις ο Γιάννης Διονυσίου, μια από τις πιο σημαντικές φωνές της νέας γενιάς, επιστρέφει στο Ίλιον Plus την Κυριακή 26 Δεκεμβρίου 2021 σε ρυθμούς εορταστικούς.



O Γιάννης Διονυσίου είναι ένας από τους πιο ταλαντούχος και ελπιδοφόρους ερμηνευτές της γενιάς του και έχει ξεχωρίσει για το σπάνιο ταλέντο του. Μπορεί να ανταπεξέλθει με άνεση σε όλο το φάσμα του τραγουδιού και ξεχωρίζει τόσο για το αναγνωρίσιμο χρώμα της φωνής του, όσο και για την ερμηνευτική του δύναμη.

Ένα επιπλέον στοιχείο που τον κάνει επίσης ξεχωριστό είναι η μεγάλη έκταση της φωνής του, που του δίνει τη δυνατότητα να κινηθεί με άνεση σε όλο το φάσμα του εμπνευσμένου ελληνικού τραγουδιού.



Έχει ήδη δώσει τα διαπιστευτήρια του σπάνιου ταλέντου του με τις επιτυχημένες ζωντανές εμφανίσεις του και απολαμβάνει την εμπιστοσύνη σημαντικών καλλιτεχνών που έχουν μοιραστεί μαζί του το έργο τους επί σκηνής.



Στο Ίλιον Plus θα παρουσιάσει αγαπημένα κλασικά λαϊκά και ρεμπέτικα τραγούδια που τον έχουν καθιερώσει ως πρεσβευτή αυτής της μεγάλης μουσικής μας παράδοσης στο νεανικό κοινό, καθώς και νέα τραγούδια που περιλαμβάνονται στο πρώτο προσωπικό του album που θα κυκλοφορήσει σύντομα και υπογράφουν καταξιωμένοι δημιουργοί.



Ο Γιάννης Διονυσίου είναι ένας ερμηνευτής που «κατακτά» τη σκηνή και σέβεται το κοινό του, χαρίζοντάς του μοναδικές μουσικές παραστάσεις.



Θα το διαπιστώσετε σύντομα στο Ίλιον Plus…



Μαζί με τον Γιάννη οι:



Γιώργος Γεωργόπουλος: Μπουζούκι

FaustoSierakowski: σαξόφωνο

Άγης Παπαπαναγιώτου: Κιθάρα

Μιχάλης Δάρμας: Κόντραμπάσο

Στρατής Σκουρκέας: Κρουστά

Οργάνωση παραγωγής: MelodicaArtProductions

Φωτογραφία: Αλέξανδρος Πετσάβας

Artwork: Εύρος Βοσκαρίδης



INFO:



Στην παράσταση επιτρέπονται -μόνο- καθήμενοι / Περιορισμένος αριθμός εισιτηρίων.

Εισιτήριο: 10€

Προπώληση : https://www.viva.gr/tickets/music/o-giannis-dionysiou-live-sto-ilion-plus/

Το εισιτήριο αφορά αποκλειστικά θέση καθήμενου σε τραπέζι και προϋποθέτει ελάχιστη κατανάλωση προϊόντος πρόσθετης αξίας 5€ (μπύρα / κρασί) ή 8€ (ποτό). Για την διευθέτηση των θέσεων σας επικοινωνήστε μετά την αγορά των εισιτηρίων στο 2108824383 ή στο 6983600510.



Κυριακή 26 Δεκεμβρίου 2021

Έναρξη: 22:00



ΙΛΙΟΝ plus, Πατησίων & Κοδριγκτώνος 17, Τηλ: 2108824383, 6983600510

Προπώληση εισιτηρίων από το viva.gr και όλο το δίκτυο της Viva.