O Iggy Pop ξεσήκωσε τους χιλιάδες θαυμαστές του στη δεύτερη ημέρα του Release Athens Festival

Φωτογραφίες: Νίκος Χριστοφάκης

Μια συγκλονιστική βραδιά έζησαν οι χιλιάδες φαν που γέμισαν ασφυκτικά το Σάββατο το βράδυ την Πλατεία Νερού στο Φάληρο, σε μια από τις μεγαλύτερες και πιο πολυαναμενόμενες συναυλίες όχι μόνο του Release, αλλά ολόκληρης της χρονιάς.

Η δεύτερη ημέρα του Release (8/06) με headliner τον ζωντανό θρύλο της ροκ, Iggy Pop, άνοιξε με τους The Dark Rags, για να πάρουν τη σκυτάλη οι The Noise Figures. Στις 19.00 ακολούθησαν οι Shame με ένα ενδιαφέρον setlist που ζέστανε αρκετά τον κόσμο ο οποίος είχε ήδη αρχίσει να μαζεύεται.

Λίγο μετά τις 20.30 στη σκηνή ανέβηκαν οι αγαπημένοι του κοινού James αποδεικνύοντας για πολλοστή φορά ότι κρατάει χρόνια αυτή η κολόνια, καθώς η σχέση τους με την Ελλάδα θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ερωτική.



Οι James σε κάθε συναυλία τους συνηθίζουν να παίζουν διαφορετικό setlist. Στην Πλατεία Νερού ακούσαμε κομμάτια από τον καινούριο -15ο- δίσκο τους με τίτλο «Living In Extraordinary Times», τον καλύτερο της καριέρας τους όπως γράφει ο Observer και ο Guardian, ενώ δεν έλειψαν παλαιότερα («Laid», «Gettinf Away With It», «Sometimes») και νεότερα χιτ τους («Many Faces» «Nothing But Love»), που ενθουσίασαν ακόμα και το κοινό που ήταν αγέννητο στην πρώτη επίσκεψη των James στη χώρα μας το 2001.



Ο Iggy pop εμφανίστηκε στη σκηνή ημίγυμνος, κάνοντας το κοινό να παραληρεί, προτού ανοίξει το στόμα του.

Ακούραστος και γεμάτος ενέργεια, αλώνισε τη σκηνή επί μιάμιση ώρα βγάζοντας στο κοινό τα πιο άγρια και πρωτόγονα, ενδεχομένως, ένστικτά του.

Παρά τα 72 χρόνια του, ο «νονός της punk» παραμένει ένας ανεξάντλητος, ατίθασος, προκλητικός performer. Η συναυλία του Iggy άνοιξε με τα «I Wanna Be Your Dog» και «Gimme Dannger» από την εποχή των Stooges ενώ συνέχισε με τα «The Passenger» και «Lust For Life» εκστασιάζοντας το κοινό. Φυσικά δεν έλειψε το «The Jean Genie» αναφορά στον Ντέιβιντ Μπόουι, αλλά και τα «Repo Man», «1969», «Down On Street», «Nightclubbing», «Sixteen», «Real Wild Child (Wild One)», κ.ά.