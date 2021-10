Όλα τα τραγούδια του James Bond

Με το No Time to Die να κλείνει τη σειρά για τον Ντάνιελ Κρεγκ, οι ταινίες του διάσημου κατασκόπου της MI6 έφτασαν τις 25, με κάθε μια να έχει ένα ξεχωριστό κομμάτι ως εισαγωγή.

Dr. No (1962) - «Πράκτωρ 007 εναντίον δρος Νο»





James Bond Theme

From Russia with Love (1963) - «Τζέιμς Μποντ, πράκτωρ 007: Από τη Ρωσία με αγάπη»



James Bond is Back



Goldfinger(1964) - «Τζέιμς Μποντ, πράκτωρ 007 εναντίον Χρυσοδάκτυλου»



Goldfinger

Thunderball (1965) - «Τζέιμς Μποντ, πράκτωρ 007: Επιχείρηση Κεραυνός»





Thunderball

You Only Live Twice (1967) - «Τζέιμς Μποντ, πράκτωρ 007: Ζεις μονάχα δύο φορές»



You Only Live Twice



On Her Majesty’s Secret Service (1969) - «Τζέιμς Μποντ, πράκτωρ 007: Στην υπηρεσία της Α.Μ.»



On Her Majesty’s Secret Service

Diamonds Are Forever (1971) - «Τζέιμς Μποντ, πράκτωρ 007: Τα διαμάντια είναι παντοτινά»



Diamonds Are Forever



Live and Let Die (1973) - «Τζέιμς Μποντ, πράκτωρ 007: Ζήσε κι άσε τους άλλους να πεθάνουν»



Live and Let Die

The Man with the Golden Gun (1974) - «Tζέιμς Μποντ, πράκτωρ 007: Ο άνθρωπος με το χρυσό πιστόλι»



The Man with the Golden Gun

The Spy Who Loved Me (1977) - «Τζέιμς Μποντ, πράκτωρ 007: Η κατάσκοπος που μ' αγάπησε»



Nobody Does It Better

Moonraker(1979) - «Τζέιμς Μποντ, πράκτωρ 007: Επιχείρηση Μούνρεϊκερ»

Moonraker

For Your Eyes Only (1981) - «Τζέιμς Μποντ, πράκτωρ 007: Για τα μάτια σου μόνο»



For Your Eyes Only

Octopussy(1983) - «Τζέιμς Μποντ, πράκτωρ 007: Επιχείρηση Οκτόπουσι»



All Time High



A View to a Kill (1985)



A View to a Kill

The Living Daylights (1987)



The Living Daylights

Licence to Kill (1989)



Licence to Kill

GoldenEye(1995)



GoldenEye



Tomorrow Never Dies (1997)



Tomorrow Never Dies

The World is Not Enough (1999)



The World is Not Enough



Die Another Day (2002)



Die Another Day

Casino Royale (2006)



You Know My Name



Quantum of Solace (2008)



Another Way to Die

Skyfall (2012)





Skyfall



Spectre (2015)



Writing’s on the Wall



No Time to Die (2020)



No Time to Die