Πέθανε σε ηλικία 25 ετών ο Moonbin, μέλος του K-pop γκρουπ «Astro»

Ο Moonbin, μέλος του συγκροτήματος K-pop Astro, πέθανε σε ηλικία 25 ετών, σύμφωνα με ανακοίνωση της δισκογραφικής εταιρείας του γκρουπ.

Σύμφωνα με την αστυνομία στη Σεούλ της Νότιας Κορέας, ο μάνατζερ του συγκροτήματος βρήκε τον Moonbin νεκρό στο σπίτι του στη συνοικία Γκάνγκναμ, στο νότιο τμήμα της νοτικορεατικής πρωτεύουσας.

Ο Moonbin πιστεύεται ότι αυτοκτόνησε, καθώς δεν υπήρξαν ενδείξεις για εγκληματική ενέργεια, μεταδίδουν τα ΜΜΕ στη Νότια Κορέα. Ωστόσο, σύμφωνα με πληροφορίες, η αστυνομία εξετάζει το ενδεχόμενο διενέργειας νεκροψίας - νεκροτομής για να εξακριβώσει τα ακριβή αίτια του θανάτου του.

«Ο Moonbin μας άφησε ξαφνικά και έγινε αστέρι στον ουρανό» αναφέρει σε ανακοίνωση η εταιρεία ψυχαγωγίας Fantagio Music, στην οποία ανήκει η δισκογραφική εταιρεία και το πρακτορείο διαχείρισης ταλέντων, μεταξύ άλλων του συγκροτήματος Astro.

«Τα μέλη των Astro, άλλοι καλλιτέχνες και στελέχη της Fantagio θρηνούν βαθύτατα. Είναι θλιβερό για εμάς να μεταφέρουμε την είδηση στους θαυμαστές του που ήταν υποστηρικτικοί και τον αγαπούσαν».

the final chapter 🥀🥺 the moon meets the star 🌙✨ rest in peace moonbin 🥀💜 #moonbin #MoonBinWeLoveYou #ASTRO #AROHA #FANTAGIO pic.twitter.com/XGiyv6qyNN

Γεννημένος το 1998 στην πόλη Τσεοντζού, ο Moonbin έκανε το ντεμπούτο του ως μοντέλο σε παιδική ηλικία, το 2004. Δύο χρόνια αργότερα, εμφανίστηκε σε μουσικό βίντεο για το τραγούδι του K-pop ντουέτου TVXQ "Balloons", στο οποίο υποδύθηκε μια νεότερη εκδοχή του μέλους του γκρουπ U-Know Yunho. Οι TVXQ έγιναν τα πρότυπά του και αποφάσισε να γίνει τραγουδιστής λόγω του γκρουπ.

Το 2009, ο Moonbin εμφανίστηκε στη δημοφιλή δραματική σειρά "Boys over Flowers" προτού γίνει εκπαιδευόμενος για είδωλο της K-pop με τη Fantagio. Μετά από αρκετά χρόνια εκπαίδευσης, έκανε το ντεμπούτο του ως μέλος των Astro το 2016 με το single "Hide & Seek". Οι Astro εισήλθαν στη σκηνή της K-pop ως εξαμελές γκρουπ με μέλη τους Moonbin, MJ, Jinjin, Cha Eun-woo, Yoon San-ha και Rocky, αλλά ο τελευταίος εγκατέλειψε το συγκρότημα τον Μάρτιο.

Η Fantagio Music, η εταιρεία διαχείρισης των Astro, εξέδωσε δήλωση στα κορεατικά στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. «Θα θέλαμε να ζητήσουμε συγγνώμη για τα θλιβερά, σπαρακτικά νέα» αναφέρει μεταξύ άλλων.

Ο Moonbin ήταν πολυτάλαντος και ξεχώριζε τόσο ως τραγουδιστής όσο και ως χορευτής. Οι Astro ξεκίνησαν παγκόσμια περιοδεία τον Μάρτιο και είχαν προγραμματίσει να εμφανιστούν σε διάφορα πόλεις, όπως η Ταϊπέι και η Τζακάρτα. Αλλά η Fantagio ακύρωσε όλες τις συναυλίες.

Πέρσι βρέθηκε σε πρωτοσέλιδα δημοσιεύματα για την ερμηνεία του "Candy In My Ears" (2009) με τη μικρότερη αδερφή του, Moon Su-a, μέλος του νεοσύστατου γκρουπ της K-pop Billlie. Το βίντεο με την ερμηνεία τους συγκέντρωσε περισσότερες από 12 εκατομμύρια προβολές στο YouTube. Ο Moonbin συνέχισε επίσης την καριέρα του ως ηθοποιός, πρωταγωνιστώντας στη διαδικτυακή σειρά του 2020 "Mermaid Prince: The Beginning".

Moonbin I pray you find your safe place in different world still can't believe you will not here anymore 💔#Moonbin #ASTRO pic.twitter.com/FWj2S9SdPz